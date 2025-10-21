Nghệ sĩ Ưu tú Minh Hoàng - Phó trưởng đoàn Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang qua đời ở tuổi 54

Tối 20/10, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi – Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM – xác nhận thông tin Nghệ sĩ Ưu tú Minh Hoàng qua đời. Bà cho biết nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng vào tối 20/10.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi, Nghệ sĩ Ưu tú Minh Hoàng mắc nhiều bệnh liên quan đến tim và phổi. Trong những ngày cuối đời, sức khỏe của ông suy yếu, không thể ăn uống được nhiều. Bà cho biết lần cuối gặp nam nghệ sĩ là dịp giỗ Tổ nghề sân khấu vào đầu tháng 10, khi đó ông đã sụt cân nhiều, trông rất tiều tụy khiến mọi người xót xa.



Nghệ sĩ Ưu tú Minh Hoàng qua đời ở tuổi 54. Ảnh: FBNV

Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 1971, quê Tây Ninh) là gương mặt trưởng thành từ khóa 3 lớp trung cấp diễn viên năm 1988 của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, cùng khóa với NSND Hữu Quốc, NS Minh Cường, Thanh Lựu… Anh được đào tạo và rèn giũa bởi những bậc thầy của sân khấu cải lương như cố NSND Phùng Há, NSƯT Hoàng Ba, nghệ sĩ Kim Cúc, nhạc sĩ Út Trong, NSƯT Tấn Đạt, NSƯT Ba Tu… – những người góp phần tạo nên thế hệ diễn viên vàng của thập niên 1990.

Ngay từ khi bước vào nghề, Minh Hoàng đã thể hiện bản lĩnh của một nghệ sĩ nghiêm túc, vững vàng về chuyên môn, tận tụy với sân khấu và luôn giữ thái độ khiêm nhường trong đời sống. Anh từng là thành viên Đoàn Xung Kích – lực lượng nghệ sĩ trẻ chuyên mang lời ca tiếng hát đến với vùng sâu, vùng xa của TP.HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, góp phần lan tỏa tình yêu cải lương đến với công chúng.



Nghệ sĩ Minh Hoàng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2024. Ảnh: Nhà hát

Suốt chặng đường nghệ thuật hơn 30 năm, NSƯT Minh Hoàng đã đạt nhiều thành tích nổi bật: Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu Chuyên nghiệp Toàn quốc với vở Bản tình ca quê mẹ (1995); Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu Toàn quốc với Rồng Phượng (2005); Huy chương Bạc cá nhân tại Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Cải lương Toàn quốc (2009) – vai Năm Tới trong Con mắt thời gian; Giải A Bộ Quốc phòng cho vở Rừng xưa (2015); Huy chương Vàng với vở Chiến binh (2015); Huy chương Bạc cá nhân với vai Trung trong Ngày ấy họ đều còn trẻ (2018); Huy chương Vàng tại Liên hoan Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân với vở Nhân danh công lý (2020); Bằng khen UBND TP.HCM năm 2025 vì thành tích đóng góp quan trọng cho 50 năm văn học – nghệ thuật TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2020). Năm 2024 anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Theo chia sẻ của đồng nghiệp, Nghệ sĩ Ưu tú Minh Hoàng là người hiền lành, sống chan hòa và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong nghề.