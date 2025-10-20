"Táo Giáo dục" Vân Dung gửi thông điệp sâu sắc sau vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa

Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân cảm thấy “ngỡ ngàng, bàng hoàng xen lẫn xót xa, hoảng hốt” và mong muốn gửi đôi lời nhắn nhủ tới các em học sinh.

Theo Vân Dung, tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, nơi các em có thể hồn nhiên vui đùa, cùng nhau học tập và mơ về một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, đôi khi chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, một lời nói chưa vừa ý hay một ánh nhìn thoáng qua, sự nóng giận đã lấn át lý trí, khiến các em chọn cách giải quyết bằng bạo lực.

Giáo dục Vân Dung bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa khi đọc thông tin về vụ việc hai học sinh ở Thanh Hóa. Ảnh: FBNV

Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh, chỉ một phút bốc đồng cũng có thể để lại những vết thương không bao giờ lành – không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân. “Một nhát dao, một cú đánh có thể biến bạn bè thành kẻ thù, biến cuộc đời thành nỗi ám ảnh, và biến tương lai rực rỡ thành bóng tối u buồn”, chị chia sẻ.

Vân Dung cho rằng sức mạnh thật sự không nằm ở nắm đấm hay hung khí, mà ở khả năng kiềm chế, biết dừng lại, biết tha thứ và chọn con đường bình an. Người dũng cảm không phải là người khiến người khác sợ hãi, mà là người khiến người khác tin tưởng và tôn trọng.

Thanh Hóa: Học sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Chị kêu gọi học sinh khi gặp mâu thuẫn hãy tìm đến thầy cô, cha mẹ, bạn bè để chia sẻ, lắng nghe và tháo gỡ, thay vì để sự im lặng và giận dữ dẫn đến những hành động sai lầm.

“Các em còn cả một chặng đường dài phía trước với bao ước mơ và cơ hội đang chờ đợi. Hãy chọn tình bạn thay vì thù hận, chọn đối thoại thay vì bạo lực, chọn tương lai thay vì quá khứ sai lầm. Hãy sống tử tế, biết yêu thương và biết dừng lại trước khi quá muộn, để tuổi học trò là những kỷ niệm đẹp, là tiếng cười trong sân trường chứ không phải là những giọt nước mắt hối tiếc”, nữ nghệ sĩ nhắn gửi.

Bài chia sẻ của nghệ sĩ Vân Dung nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình và xúc động trước những lời nhắn gửi đầy tâm huyết của nữ nghệ sĩ.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả gọi chị bằng tên thân quen “Táo Giáo dục” – vai diễn gắn liền với hình ảnh của Vân Dung trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân. Một tài khoản viết: “Xin thưa cô Táo Giáo dục, cô nói hay hơn cả mấy ông bà hiệu trưởng”.

Nhiều ý kiến khác cũng dành lời cảm ơn và mong muốn thông điệp này sẽ lan tỏa tới các em học sinh: “Cảm ơn chị Táo Giáo dục, hy vọng những người làm giáo dục nên có những lời hay ý đẹp, ân cần như vậy”, “Cảm ơn cô, bài viết hay và ý nghĩa lắm ạ. Mong tất cả các con sẽ đọc và hiểu những điều này”, “Mong là các em học sinh đọc được bài viết này”, “Bài viết rất hay và đúng. Chỉ mong các con trẻ đọc được để hiểu và đi đúng đường”.

Những phản hồi tích cực cho thấy thông điệp của nghệ sĩ Vân Dung đã chạm đến trái tim nhiều người, đặc biệt trong bối cảnh các vụ việc bạo lực học đường gây lo ngại trong thời gian gần đây.

Diễn viên Lãnh Thanh bàng hoàng khi hay tin vụ nam sinh Thanh Hóa. Ảnh: FBNV

Diễn viên Lãnh Thanh cũng bày tỏ sự bàng hoàng và xót xa khi hay tin về vụ việc một nam sinh không qua khỏi sau mâu thuẫn học đường tại Quảng Xương (Thanh Hóa). Nam diễn viên cho biết bản thân đã “hết sức bàng hoàng” khi xem lại đoạn video ghi lại sự việc.

Anh chia sẻ, những học sinh liên quan còn quá nhỏ, quá dại dột và muốn thể hiện bản thân nhưng lại “thể hiện sai cách, sai chỗ, sai việc”, để rồi hậu quả để lại chỉ còn là “những lời xin lỗi muộn màng”.

Sự việc cũng khiến Lãnh Thanh suy ngẫm về nghề nghiệp của mình. Anh cho biết công việc và những bộ phim sắp tới không chỉ đơn thuần là để thỏa mãn đam mê hay theo đuổi thành tích, mà còn gắn với trách nhiệm trong việc lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội.

Nam diễn viên cũng gửi lời nhắn nhủ ngắn gọn nhưng rõ ràng: “Tránh mọi va chạm không cần thiết trong xã hội”.

