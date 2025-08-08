Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Văn hóa - Giải trí
Thứ sáu, ngày 08/08/2025 16:08 GMT+7

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc: "Tôi từng tắt thở trên tay mẹ lúc 8 tháng"

+ aA -
Thủy Vũ Thứ sáu, ngày 08/08/2025 16:08 GMT+7
Mới đây, trong cuộc trò chuyện với sư Minh Niệm, Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ lý do anh có pháp danh là Thành Tâm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc nói: "Thành Tâm là pháp danh của tôi. Khi tôi còn là đứa bé mới 8 tháng tuổi, tôi bị bệnh và tôi tắt thở ngay trên tay má tôi.

Lúc đó, ba má tôi có quy y ở một ngôi chùa tại Gò Vấp. Ngôi chùa đó giờ không còn nữa. Trong lúc hốt hoảng không biết phải làm gì để cứu chữa cho tôi, ba má tôi phải trông cậy vào niềm tin tâm linh như một cách cuối cùng.

Nghệ sĩ Ưu tú kể mình từng tắt thở khi 8 tháng trên tay mẹ. Ảnh: FBNV

Ba má tôi đưa tôi lên ngôi chùa đó và sư thầy để tôi dưới một đại hồng chung lớn và cầu xin một điều gì đó. Ba tôi cũng ngồi vào đại hồng chung đó rồi sư thầy gõ to một tiếng rất lớn vang lên. Nghe ba má kể rằng thầy vọng 3 hồi vọng hồng chung đó thì tôi cười như nắc nẻ.

Tôi giật mình tỉnh dậy và cười nắc nẻ. Sư thầy thấy thế mới bảo 'người này đã sống một cuộc đời khác, không phải người trước nữa. Người trước đã xong rồi, giờ là người mới'. Thế là sư thầy đặt pháp danh cho tôi là Thành Tâm. Pháp danh đó theo tôi tới tận bây giờ".

Trong cuộc trò chuyện, Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc chia sẻ về sứ mệnh nghề nghiệp của mình: "Lúc mới vào nghề, tôi được nghe câu nghệ sĩ là chiến sĩ. Thời điểm ấy tôi chỉ hiểu điều này ở một tầng nghĩa phù hợp với giai đoạn của đất nước.

Khi càng lăn lộn với nghề, theo đuổi nó một khoảng thời gian, tôi hiểu sâu hơn. Người chiến sĩ ở đây không chỉ giữa ta và địch, không phải chỉ là chiến đấu giữa đúng và sai, giữa cái thiện lành và độc ác. Nó là cuộc chiến đấu từ chính bản ngã của mình.

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc là con của NSND Thành Tôn. Ảnh: FBNV

Môi trường nghệ thuật là môi trường dễ đắm mình vào ánh hào quang, danh vọng. Nếu cứ đứng trong đó sẽ không nhìn thấy ai, không biết được họ nhìn tôi như thế nào, thích tôi hay ghét tôi có bữu môi với điều mình nói không. Tôi không biết được ai đứng ngoài vùng ánh sáng chiếu vào mình nên dễ bị những thứ khác đánh sập đi tiền tài, danh vọng, cám dỗ, sa ngã và sự thủ ghét.

Môi trường nghệ thuật là kiểu, càng thành công thì càng có nhiều kẻ thù dù có muốn hay không. Sự thành công của người này sẽ đi kèm với sự thất bại của người kia. Không ai muốn mình bị thất bại và họ thường nghĩ do người kia mà ta thất bại. Vì thế nên sinh ra ganh ghét, đố kỵ. Vượt qua điều đó là điều không đơn giản".

Nói về tính chiến đấu trong quá trình làm nghệ thuật, Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc nói:

"Ngay trong quá trình làm nghề, người nghệ sĩ cũng luôn phải đối chọi với việc làm việc vì nghệ thuật hay vì nhân sinh. Nên làm theo cái này hay cái kia hay dung hòa cả hai. Có lúc mình phải thỏa hiệp để tồn tại. Khi là diễn viên trẻ mình không thể lựa chọn phải để cho dòng đời cuốn đi. Nhưng cái để mình có uy tín là phải làm cho mình hay, phải thành công. Khi mình thành công, được công chúng thừa nhận bằng thực lực của chính mình, mình mới được quyền lựa chọn là có làm điều gì hay không, đúng hay sai, từ chối hay không. Khi mình ở ngưỡng đó là người mình đã đầy "gai rồi", mình đã có một số "nanh" mọc ra rồi, mới có quyền làm điều đó".

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc sinh năm 1961 tại Sài Gòn. Gia đình anh có truyền thống nghệ thuật khi có cha là Nghệ sĩ Nhân dân Thành Tôn, mẹ là nghệ nhân hát bội Huỳnh Mai. Anh chị em của nghệ sĩ Thành Lộc là Bạch Long, Bạch Lê cũng đều đi theo con đường nghệ thuật.

Nghệ sĩ Ưu Thành Lộc tham gia nghệ thuật từ khi 8 tuổi, sớm thể hiện được tài năng của mình qua các vai diễn. Sau khi tốt nghiệp khoa diễn viên trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, NSƯT Thành Lộc có thử sức ở một vài sân khấu kịch. Năm 1997, anh về sân khấu Idecaf và gắn liền tên tuổi với nơi này.

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc là nghệ sĩ được nhiều bạn nhỏ yêu mến với hàng loạt tác phẩm kịch thiếu nhi như Dế Mèn (Dế mèn phiêu lưu ký), Chuột tiên (Cô bé Lọ Lem), Thúy Mama (Công chúa chích chòe), Sói ghẻ (Cậu bé rừng xanh)... Ở vai trò đạo diễn, anh cũng ghi nhiều dấu ấn. Với hai vở Bí mật vườn Lệ Chi, Ngàn năm tình sử, nam nghệ sĩ từng giành giải Mai Vàng - hạng mục Đạo diễn sân khấu vào các năm 2007 và 2009.

Tham khảo thêm

Tình trạng của Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ

Tình trạng của Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
65

Lê Bống hé lộ tình cảm với Tuấn Tú trong phim 'Có anh, nơi ấy bình yên'

Lê Bống hé lộ tình cảm với Tuấn Tú trong phim "Có anh, nơi ấy bình yên"

Lan Phương: 'Câu chuyện của tôi rất phức tạp, nhưng tôi không thể nói ra vì lớn lên con tôi sẽ xem được'

Lan Phương: "Câu chuyện của tôi rất phức tạp, nhưng tôi không thể nói ra vì lớn lên con tôi sẽ xem được"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Châu Tinh Trì liên tiếp "cặp kè" với gái trẻ đáng tuổi con?

Châu Tinh Trì vừa hoàn tất quá trình quay bộ phim “Đội bóng nữ Thiếu Lâm” và đang bước vào giai đoạn hậu kỳ.

Trương Mạn Ngọc hé lộ đời tư ở tuổi 61

Văn hóa - Giải trí
Trương Mạn Ngọc hé lộ đời tư ở tuổi 61

Lý Liên Kiệt tặng xe hơi làm quà cưới cho con gái lớn

Văn hóa - Giải trí
Lý Liên Kiệt tặng xe hơi làm quà cưới cho con gái lớn

Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc bức xúc tin đồn về mối quan hệ với giới LGBT

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc bức xúc tin đồn về mối quan hệ với giới LGBT

Hai Trung tá công an là diễn viên nổi tiếng trên phim truyền hình Việt

Văn hóa - Giải trí
Hai Trung tá công an là diễn viên nổi tiếng trên phim truyền hình Việt

Đọc thêm

Thành tích cực 'khủng' của giọng ca trẻ nhất concert quốc gia 'Tổ quốc trong tim'
Văn hóa - Giải trí

Thành tích cực "khủng" của giọng ca trẻ nhất concert quốc gia "Tổ quốc trong tim"

Văn hóa - Giải trí

Đặng Kim Thiên Kim - giọng ca 13 tuổi tại concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" từng góp mặt trong nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật lớn của đất nước.

Xuất hiện clip đối tượng hành hung phụ nữ ở chung cư Sky Central (Hà Nội) đe dọa “giết” nạn nhân
Bạn đọc

Xuất hiện clip đối tượng hành hung phụ nữ ở chung cư Sky Central (Hà Nội) đe dọa “giết” nạn nhân

Bạn đọc

Xuất hiện clip Đặng Chí Thành lớn tiếng tranh cãi với gia đình nạn nhân và lớn tiếng: “Tao giết mày!”, sau đó còn đe dọa đến tận nhà.

Vì sao ông Trump muốn gặp ông Putin ở Alaska chứ không phải nơi nào khác?
Thế giới

Vì sao ông Trump muốn gặp ông Putin ở Alaska chứ không phải nơi nào khác?

Thế giới

Việc chọn Alaska làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8/2025 mang một sự pha trộn hiếm có về mặt biểu tượng. Nó đi sâu vào quá khứ, phản ánh cán cân địa chính trị hiện tại và gợi ý về đường nét của quan hệ Mỹ - Nga trong tương lai.

Lý Tiểu Long không chỉ là huyền thoại võ thuật mà còn có phẩm chất nghệ sĩ ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Lý Tiểu Long không chỉ là huyền thoại võ thuật mà còn có phẩm chất nghệ sĩ ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhắc đến Lý Tiểu Long người ta thường nghĩ đến ông là một huyền thoại võ thuật, một biểu tượng nổi tiếng của thế kỷ 20. Nhưng ít ai biết rằng, cuộc đời ông còn rất nhiều điều thú vị khác, một võ sư mang trong mình tài hoa của một nghệ sĩ.

PVF-CAND chiêu mộ trung vệ ngoại binh cao 1m90
Thể thao

PVF-CAND chiêu mộ trung vệ ngoại binh cao 1m90

Thể thao

Theo một số nguồn tin, PVF-CAND đã chiêu mộ thành công trung vệ Eyenga Alain theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi cầu thủ này rời CLB Quảng Nam.

Hinode Mall tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí
Doanh nghiệp

Hinode Mall tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí

Doanh nghiệp

Hinode Mall đang tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí để phục vụ cho việc khai trương vào tháng 12/2025

Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa lên tiếng vì bị mạo danh lừa đảo
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa lên tiếng vì bị mạo danh lừa đảo

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa đăng tải hai đoạn video lên mạng xã hội, trong đó một là bản gốc và một là video bị cắt ghép bằng công nghệ AI.

'Trong cơn thịnh nộ': Kế hoạch của Ukraine và EU chống lại hội nghị thượng đỉnh Alaska khiến các nhà báo kinh ngạc
Thế giới

"Trong cơn thịnh nộ": Kế hoạch của Ukraine và EU chống lại hội nghị thượng đỉnh Alaska khiến các nhà báo kinh ngạc

Thế giới

Châu Âu và Ukraine, hành động dưới ảnh hưởng của sự hoảng loạn, muốn ngăn chặn cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, nhà báo người Ireland Chey Bowes cho biết trên mạng xã hội X.

Nông thôn Tây Bắc: Mường Kim vươn mình ngoạn mục, thu nhập đầu người đạt 51 triệu/năm
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Mường Kim vươn mình ngoạn mục, thu nhập đầu người đạt 51 triệu/năm

Lai Châu Ngày Mới

Sáng 10/8, xã Mường Kim (tỉnh Lai Châu) - một trong những xã ở vùng nông thôn Tây Bắc- tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, tổng kết 5 năm nỗ lực thi đua xây dựng quê hương với những bứt phá ngoạn mục.

Miếu Tiên cô trên núi Mụ Dạ có tấm bia đá cổ do vua Thiệu Trị nhà Nguyễn soạn, chuyện lạ có thật ở Nghệ An
Nhà nông

Miếu Tiên cô trên núi Mụ Dạ có tấm bia đá cổ do vua Thiệu Trị nhà Nguyễn soạn, chuyện lạ có thật ở Nghệ An

Nhà nông

Trên núi Mộ Dạ bên quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) xuất hiện ngôi miếu có tên Tiên cô. Nhưng ngôi miếu này ai làm, từ lúc nào và thờ ai… là những câu hỏi khiến nhiều người quan tâm.

'Nữ tướng' 24 lần mổ và 33 năm tạo giá trị khác biệt: 'Ung thư cho tôi mạnh mẽ, trân quý mỗi phút giây'
Dân Việt trò chuyện

"Nữ tướng" 24 lần mổ và 33 năm tạo giá trị khác biệt: "Ung thư cho tôi mạnh mẽ, trân quý mỗi phút giây"

Dân Việt trò chuyện

CEO Nguyễn Thị Hồng qua 24 lần mổ ung thư, chị vẫn rất yêu đời. Chị nói: ”Tôi rất cảm ơn bệnh ung thư đã đến với tôi. Vì khi đó, nó làm cho tôi mạnh mẽ hơn, trân quý mỗi phút giây hơn, trân quý tất cả mọi người xung quanh vì mình vẫn còn được thở, được sống”.

Cây cảnh lá to khổng lồ, quả tròn lúc lỉu, thu hút tài lộc, mang lại ấm no, trồng 1 cây nuôi cả nhà 70 năm
Gia đình

Cây cảnh lá to khổng lồ, quả tròn lúc lỉu, thu hút tài lộc, mang lại ấm no, trồng 1 cây nuôi cả nhà 70 năm

Gia đình

Cây cảnh này không chỉ cho bóng mát mà còn là cây lương thực, có khả năng nuôi sống 1 gia đình 4 người trong suốt 70 năm.

Từ cửa khẩu Hoa Lư đến Long Thành, giao thông Đồng Nai cần gỡ hàng loạt điểm nghẽn
Kinh tế

Từ cửa khẩu Hoa Lư đến Long Thành, giao thông Đồng Nai cần gỡ hàng loạt điểm nghẽn

Kinh tế

Nằm ở vị trí chiến lược vùng Đông Nam bộ, lại sở hữu nhiều lợi thế về mạng lưới kết nối liên vùng song nhiều năm qua, hạ tầng giao thông Đồng Nai vẫn tồn tại không ít hạn chế, có nguy cơ cản trở tốc độ phát triển kinh tế – xã hội.

Thị trường tài sản số hôm nay 11/8: Bitcoin bật tăng, chuyên gia kì vọng thị trường Việt Nam
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 11/8: Bitcoin bật tăng, chuyên gia kì vọng thị trường Việt Nam

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 11/8 chứng kiến Bitcoin tăng lên mức giá gần 119.000 USD trong khi một số đồng tiền điện tử lớn khác lại có xu hướng giảm. Ở trong nước, các chuyên gia đều kì vọng thị trường tài sản số Việt Nam sẽ phát triển bền vững và gắn kết chặt chẽ với Trung tâm tài chính quốc tế.

Vô địch SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lên hạng 22 thế giới
Thể thao

Vô địch SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lên hạng 22 thế giới

Thể thao

Đánh bại ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan 3-2 (17-25, 24-26, 25-17, 25-22, 16-14) tại chặng 2 SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ lần đầu tiên lên ngôi ở giải đấu này, mà còn được cộng thêm gần 8 điểm để vượt lên xếp hạng 22 trên BXH bóng chuyền nữ thế giới.

Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dự báo giá xăng dầu sẽ có pha giảm mạnh trong tuần
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dự báo giá xăng dầu sẽ có pha giảm mạnh trong tuần

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 11/8, thị trường dầu thô thế giới tiếp đà lao dốc trong tuần qua, cú lao dốc mạnh khiến thị trường dầu thô tiếp tục thủng đáy.

Tỉnh Đồng Tháp (mới) có xã Tân Dương, dân giàu lên nhờ trồng cây cảnh đang hot
Nhà nông

Tỉnh Đồng Tháp (mới) có xã Tân Dương, dân giàu lên nhờ trồng cây cảnh đang hot

Nhà nông

Là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, Đảng ủy, chính quyền xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, xã Tân Dương thuộc huyện Lai Vung cũ) đã và đang tập trung chỉ đạo các ngành, hội đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng bị dừng thi công vì xây dựng không đúng quy hoạch
Nhà đất

Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng bị dừng thi công vì xây dựng không đúng quy hoạch

Nhà đất

UBND Phường Kiến An, TP. Hải Phòng mới có yêu cầu Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng dừng thi công, công trình xây dựng không đúng quy hoạch.

'Chiến tranh hay hòa bình?', Thủ tướng Orban đưa ra tuyên bố lớn về Ukraine
Thế giới

"Chiến tranh hay hòa bình?", Thủ tướng Orban đưa ra tuyên bố lớn về Ukraine

Thế giới

Thủ tướng Hungary Viktor Orban kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu ủng hộ nỗ lực hòa bình của người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump tại Ukraine.

Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh: Chikungunya đang lây lan toàn cầu từng được ghi nhận cách đây hơn 70 năm
Xã hội

Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh: Chikungunya đang lây lan toàn cầu từng được ghi nhận cách đây hơn 70 năm

Xã hội

Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), bệnh Chikungunya đang lây lan toàn cầu có nguy cơ cao xâm nhập vào nước ta thông qua người nhập cảnh mang mầm bệnh và lây lan ra cộng đồng.

5 cách cứu mình thoát khỏi 'vực sâu không đáy' của cảm xúc tiêu cực
Xã hội

5 cách cứu mình thoát khỏi "vực sâu không đáy" của cảm xúc tiêu cực

Xã hội

Theo chuyên gia y tế, ai đó có những cảm xúc tiêu cực, ý nghĩ tự sát là một vấn đề sức khỏe cần được chia sẻ và tìm kiếm sự trợ giúp tức thì.

Tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam lên đường tham gia diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN
Tin tức

Tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam lên đường tham gia diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN

Tin tức

Tàu 016 - Quang Trung (tàu hộ vệ tên lửa thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam rời Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa chiều 10/8, lên đường tham gia Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) tại Penang, Malaysia.

Thua Crystal Palace, Liverpool lập hat-trick thất bại đáng quên
Thể thao

Thua Crystal Palace, Liverpool lập hat-trick thất bại đáng quên

Thể thao

Thất bại 2-3 trên loạt đá luân lưu (hòa 2-2 sau 90 phút) trước Crystal Palace ở trận tranh Siêu cúp Anh 2025 khiến Liverpool tạo ra hat-trick thất bại đáng thất vọng.

Ở TPHCM có một anh nông dân nuôi heo kiểu gì mà mang về doanh thu 20 tỷ/năm, cả xã nể
Nhà nông

Ở TPHCM có một anh nông dân nuôi heo kiểu gì mà mang về doanh thu 20 tỷ/năm, cả xã nể

Nhà nông

Anh Nguyễn Văn Sơn, hội viên nông dân xã Minh Thạnh, TP HCM đã thành công với mô hình nuôi heo hữu cơ, chế biến thịt heo thành các loại thực phẩm an toàn, tiện lợi như xúc xích, lạp xưởng, giò, chả...Mô hình nuôi heo hữu cơ khép kín từ chăn nuôi đến bàn ăn đã mang về doanh thu 20 tỷ/năm cho anh Sơn. Xã Minh Thạnh hình thành từ sáp nhập từ xã Minh Hòa, Minh Thạnh, Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ.

Vinhomes chuẩn bị 'trình làng' 2 siêu dự án trong nửa cuối năm 2025
Nhà đất

Vinhomes chuẩn bị 'trình làng' 2 siêu dự án trong nửa cuối năm 2025

Nhà đất

Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu “khủng” 136.000 tỷ đồng nửa cuối 2025, nhờ sức bật từ Wonder City, Royal Island và hai siêu dự án mới tại TP. HCM, Đà Nẵng.

Điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở năm 2025 theo quy định mới nhất người dân cần biết
Bạn đọc

Điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở năm 2025 theo quy định mới nhất người dân cần biết

Bạn đọc

Theo luật sư, Luật Đất đai 2024 nêu rõ điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở nếu người dân có nhu cầu.

Thanh tra Chính phủ vào cuộc, kiểm tra 3 dự án nghìn tỷ của HUD tại Linh Đàm
Nhà đất

Thanh tra Chính phủ vào cuộc, kiểm tra 3 dự án nghìn tỷ của HUD tại Linh Đàm

Nhà đất

Thanh tra Chính phủ mới có quyết định thanh tra trực tiếp 3 khu đô thị (KĐT) lớn tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô gồm: KĐT mới Tây Nam hồ Linh Đàm, KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, và KĐT Dịch vụ tổng hợp hồ Linh Đàm. Điểm chung của các dự án này là đều do Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Xả lũ tại 5 tiểu vùng ở xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, chính quyền ra thông báo quan trọng
Nhà nông

Xả lũ tại 5 tiểu vùng ở xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, chính quyền ra thông báo quan trọng

Nhà nông

UBND xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang (trước đây xã Bình Thạnh Đông thuộc huyện Phú Tân-vùng đầu nguồn) đã tổ chức ngưng vụ, tiến hành xả lũ vụ Thu Đông năm 2025 tại 5 tiểu vùng trên địa bàn...

Nhịp sống nông thôn mới ngày 11/8/2025
Radio Nông dân

Nhịp sống nông thôn mới ngày 11/8/2025

Radio Nông dân

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có những nội dung sau: Hội Nông dân tỉnh Lào Cai giám sát hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã Trấn Yên; Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền kinh tế tập thể nông nghiệp, nông thôn tại xã lộc bình;...

TIN NÓNG 24H QUA: Khởi tố 2 người vụ thi thể cô gái trong vali; tin mới vụ đối tượng hành hung phụ nữ tại chung cư ở HN
Pháp luật

TIN NÓNG 24H QUA: Khởi tố 2 người vụ thi thể cô gái trong vali; tin mới vụ đối tượng hành hung phụ nữ tại chung cư ở HN
7

Pháp luật

Khởi tố 2 người vụ thi thể cô gái trong vali bỏ tại con hẻm ở TP.HCM; thông tin mới vụ đối tượng hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội; phát hiện bộ xương người bên chiếc võng trong rừng thông... là những tin nóng 24 giờ qua.

Tin đọc nhiều

1

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

2

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

3

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: "Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn"

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: 'Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn'

4

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

5

Hà Nội: Nam thanh niên đấm, đá dã man cô gái trẻ ở sảnh chung cư Sky Central
43

Hà Nội: Nam thanh niên đấm, đá dã man cô gái trẻ ở sảnh chung cư Sky Central