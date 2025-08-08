Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc nói: "Thành Tâm là pháp danh của tôi. Khi tôi còn là đứa bé mới 8 tháng tuổi, tôi bị bệnh và tôi tắt thở ngay trên tay má tôi.

Lúc đó, ba má tôi có quy y ở một ngôi chùa tại Gò Vấp. Ngôi chùa đó giờ không còn nữa. Trong lúc hốt hoảng không biết phải làm gì để cứu chữa cho tôi, ba má tôi phải trông cậy vào niềm tin tâm linh như một cách cuối cùng.

Nghệ sĩ Ưu tú kể mình từng tắt thở khi 8 tháng trên tay mẹ. Ảnh: FBNV

Ba má tôi đưa tôi lên ngôi chùa đó và sư thầy để tôi dưới một đại hồng chung lớn và cầu xin một điều gì đó. Ba tôi cũng ngồi vào đại hồng chung đó rồi sư thầy gõ to một tiếng rất lớn vang lên. Nghe ba má kể rằng thầy vọng 3 hồi vọng hồng chung đó thì tôi cười như nắc nẻ.

Tôi giật mình tỉnh dậy và cười nắc nẻ. Sư thầy thấy thế mới bảo 'người này đã sống một cuộc đời khác, không phải người trước nữa. Người trước đã xong rồi, giờ là người mới'. Thế là sư thầy đặt pháp danh cho tôi là Thành Tâm. Pháp danh đó theo tôi tới tận bây giờ".

Trong cuộc trò chuyện, Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc chia sẻ về sứ mệnh nghề nghiệp của mình: "Lúc mới vào nghề, tôi được nghe câu nghệ sĩ là chiến sĩ. Thời điểm ấy tôi chỉ hiểu điều này ở một tầng nghĩa phù hợp với giai đoạn của đất nước.

Khi càng lăn lộn với nghề, theo đuổi nó một khoảng thời gian, tôi hiểu sâu hơn. Người chiến sĩ ở đây không chỉ giữa ta và địch, không phải chỉ là chiến đấu giữa đúng và sai, giữa cái thiện lành và độc ác. Nó là cuộc chiến đấu từ chính bản ngã của mình.

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc là con của NSND Thành Tôn. Ảnh: FBNV

Môi trường nghệ thuật là môi trường dễ đắm mình vào ánh hào quang, danh vọng. Nếu cứ đứng trong đó sẽ không nhìn thấy ai, không biết được họ nhìn tôi như thế nào, thích tôi hay ghét tôi có bữu môi với điều mình nói không. Tôi không biết được ai đứng ngoài vùng ánh sáng chiếu vào mình nên dễ bị những thứ khác đánh sập đi tiền tài, danh vọng, cám dỗ, sa ngã và sự thủ ghét.

Môi trường nghệ thuật là kiểu, càng thành công thì càng có nhiều kẻ thù dù có muốn hay không. Sự thành công của người này sẽ đi kèm với sự thất bại của người kia. Không ai muốn mình bị thất bại và họ thường nghĩ do người kia mà ta thất bại. Vì thế nên sinh ra ganh ghét, đố kỵ. Vượt qua điều đó là điều không đơn giản".

Nói về tính chiến đấu trong quá trình làm nghệ thuật, Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc nói:

"Ngay trong quá trình làm nghề, người nghệ sĩ cũng luôn phải đối chọi với việc làm việc vì nghệ thuật hay vì nhân sinh. Nên làm theo cái này hay cái kia hay dung hòa cả hai. Có lúc mình phải thỏa hiệp để tồn tại. Khi là diễn viên trẻ mình không thể lựa chọn phải để cho dòng đời cuốn đi. Nhưng cái để mình có uy tín là phải làm cho mình hay, phải thành công. Khi mình thành công, được công chúng thừa nhận bằng thực lực của chính mình, mình mới được quyền lựa chọn là có làm điều gì hay không, đúng hay sai, từ chối hay không. Khi mình ở ngưỡng đó là người mình đã đầy "gai rồi", mình đã có một số "nanh" mọc ra rồi, mới có quyền làm điều đó".

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc sinh năm 1961 tại Sài Gòn. Gia đình anh có truyền thống nghệ thuật khi có cha là Nghệ sĩ Nhân dân Thành Tôn, mẹ là nghệ nhân hát bội Huỳnh Mai. Anh chị em của nghệ sĩ Thành Lộc là Bạch Long, Bạch Lê cũng đều đi theo con đường nghệ thuật.

Nghệ sĩ Ưu Thành Lộc tham gia nghệ thuật từ khi 8 tuổi, sớm thể hiện được tài năng của mình qua các vai diễn. Sau khi tốt nghiệp khoa diễn viên trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, NSƯT Thành Lộc có thử sức ở một vài sân khấu kịch. Năm 1997, anh về sân khấu Idecaf và gắn liền tên tuổi với nơi này.

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc là nghệ sĩ được nhiều bạn nhỏ yêu mến với hàng loạt tác phẩm kịch thiếu nhi như Dế Mèn (Dế mèn phiêu lưu ký), Chuột tiên (Cô bé Lọ Lem), Thúy Mama (Công chúa chích chòe), Sói ghẻ (Cậu bé rừng xanh)... Ở vai trò đạo diễn, anh cũng ghi nhiều dấu ấn. Với hai vở Bí mật vườn Lệ Chi, Ngàn năm tình sử, nam nghệ sĩ từng giành giải Mai Vàng - hạng mục Đạo diễn sân khấu vào các năm 2007 và 2009.