Trong clip do đạo diễn Trung Lùn chia sẻ, Phước Sang (từng bị đột quỵ năm 2024) được một người quen chở bằng xe máy đến trường quay, sau đó được các thành viên trong đoàn phim dìu đỡ để di chuyển vào bên trong. Anh bước đi chưa được như người bình thường và gặp khó khăn trong giao tiếp, song thần sắc đã cải thiện rõ rệt sau thời gian điều trị và tập vật lý trị liệu.

Hình ảnh Phước 1 năm sau khi bị đột quỵ. Ảnh: Chụp từ clip Trung Lùn

Cuối buổi ghi hình, Phước Sang ngồi nghỉ bên lề đường. Khi được đạo diễn Trung Lùn động viên giữ gìn sức khỏe, nam nghệ sĩ chỉ có thể đáp lại bằng những cử chỉ tay. Dưới đoạn clip, nhiều nghệ sĩ và khán giả đã để lại bình luận gửi lời chúc sức khỏe, mong anh sớm hồi phục.

Được biết, nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ vào cuối tháng 3/2024 và từng điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), sau đó xuất viện để tiếp tục điều trị tại nhà.



Hồi tháng 6/2024 trong cuộc trò chuyện với diễn viên Việt Trinh, tâm sự về khoảng thời gian điều trị đột , Phước Sang cho biết, anh may mắn vì được các con chăm sóc. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, mỗi sáng, Đô La - con trai lớn (17 tuổi) của anh sẽ giúp anh tắm rửa, vệ sinh cơ thể. Tối đến, sau giờ học là con trai đút cơm cho ba, cũng như nhắc nhở ba uống thuốc đúng giờ.

Trước tấm lòng của con trai, nam nghệ sĩ cho rằng đây là nguồn động lực to lớn giúp anh vượt qua bạo bệnh. "Gặp biến cố về sức khỏe, tôi thấy rõ sự hiếu thảo, hiểu chuyện của con. Điều này là động lực tinh thần cho tôi vượt qua thời điểm ngặt nghèo. Tôi trân trọng cuộc sống hơn và cố gắng bình phục để còn lo cho chúng", anh chia sẻ.

Theo đó ngoài được con trai lớn chăm sóc, Phước Sang còn được chị gái và anh rể tới lui hỗ trợ. Nam nghệ sĩ tập vật lý trị liệu hằng ngày nhằm mong sớm hồi phục sức khỏe.

Phước Sang (sinh năm 1969) từng thành lập nhiều sân khấu và cả hãng phim mang tên anh. Anh cũng sản xuất nhiều dự án phim nổi tiếng như: Công chúa teen và ngũ hổ tướng; Hello cô Ba; Hồn Trương Ba da hàng thịt…

Phước Sang và Lê Tuấn Anh thời trẻ. Ảnh: FBNV

Năm 2000, đạo diễn Phước Sang xin cấp phép thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hãng phim Phước Sang hay gọi tắt Phuocsang Film, và kể từ đó đến hết thập 2000 gần như thống trị dòng phim điện ảnh Việt với những phim hài hành động vô cùng ấn tượng.

Hãng phim của anh sản xuất các phim truyện nhựa: Em và Michael (1994), Khi đàn ông có bầu (2005), Đẻ mướn (2005), Áo lụa Hà Đông (2006), Huyền thoại bất tử (2009), Công chúa teen và ngũ hổ tướng (2010), Hello cô Ba (2012), Yêu anh, em dám không? (2013)… và trên 20 phim truyện video, nhiều video ca nhạc, cải lương, hài...

Bộ phim Khi đàn ông có bầu dựa trên một kịch phẩm rất ăn khách trên sân khấu Sài Gòn 5B Võ Văn Tần của đạo diễn Phước Sang, mà tất cả diễn viên đều thân thiết với ông bầu Phước Sang nên đồng lòng nhận cát-xê tượng trưng là 0 đồng. Thế nhưng phim cán mốc doanh thu 13 tỷ đồng chỉ trong chưa đầy 1 tháng, tức là lời gấp 13 lần kinh phí.

Sau thành công vượt mong đợi, đạo diễn Phước Sang cho ra hàng loạt phim điện ảnh ca nhạc hài hành động với đầu tư nhân lực vật lực ngày càng lớn. Mà đỉnh cao là Võ lâm truyền kỳ với đại cảnh huy động đàn trâu hàng trăm con trên cao nguyên Lâm Viên.

Phước Sang (trái) giai đoạn chưa bị đột quỵ. Ảnh: FBNV

Nhờ làm phim đắt khách nên cuộc sống của Phước Sang trở nên giàu có, anh từng có biệt thự 60 tỷ đồng ở quận 2 TP. HCM. Ngoài tiền, Phước Sang còn có vợ đẹp, con ngoan cùng cuộc sống dư dả về vật chất.

Tuy nhiên, khi mọi thứ đang bình yên thì Phước Sang lại chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản. Được biết, Phước Sang đầu tư cho lĩnh vực này 1.000 tỷ đồng, thế nhưng anh không gặp may mắn. Sau đó, Phước Sang vướng phải nợ nần nên vợ chồng anh phải biến mất khỏi làng giải trí. Năm 2012, Phước Sang vỡ nợ.

Phước Sang và diễn viên Kim Thư ly hôn vào 2016 và hai con sống cùng mẹ.

Năm 2017, Phước Sang trở lại với nghệ thuật, tham gia sản xuất một số bộ phim hài, phim Tết... nhưng không mang lại tiếng vang lớn như trước đó. Thậm chí, anh tham gia cả những vai nhỏ nhất để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống, vực dậy sự nghiệp của mình.

Bị bệnh huyết áp cao, nhiều lần đột quỵ, nhập viện cấp cứu, Phước Sang cho biết may mắn khi sức khỏe ổn định hơn trước. "Nhưng tôi không thể nói trước điều gì. Trời kêu ai nấy dạ, tôi chỉ biết gắng sống tốt, vượt qua bệnh tật chứ không ủ rũ", nghệ sĩ từng chia sẻ.

Trải qua sóng gió, Phước Sang thay đổi nhiều quan niệm sống, buông bỏ bớt muộn phiền, vui vẻ với những điều đang có. "Tôi già rồi. Điều gì rồi cũng đến và sẽ trôi qua. Tôi cứ thế mà tiến về phía trước và sống", diễn viên nói.

Nam diễn viên từng cho hay, tình hình tài chính của anh đủ "cơm ngày hai bữa" và nuôi con. Vướng vào nợ nần tiền tỷ vì kinh doanh thua lỗ hơn 10 năm trước, Phước Sang vẫn nỗ lực tìm cách trả hết các khoản vay mượn. Ở tuổi 56, nam diễn viên vẫn bươn chải kiếm sống, làm đủ thứ việc để lo cho gia đình mới. Trước thông tin "đã lập gia đình mới và có con riêng" sau khi chia tay diễn viên Kim Thư, nam diễn viên nhiều lần từ chối nói về chuyện tình cảm vì muốn giữ sự riêng tư.