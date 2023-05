Nghi can sát hại con gái 5 tuổi đã treo cổ tự tử

Chiều tối 28/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, vào lúc 16h40’ cùng ngày, lực lượng truy bắt của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Công an huyện Ba Tơ phát hiện Đinh Văn Thôi (SN 1978, ở thôn Nước Ui, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) - nghi can sát hại con gái - đã treo cổ tự tử tại làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ - theo CAND.

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo điều tra ban đầu, Thôi về nhà cha mẹ vợ ở xã Ba Vì (huyện Ba Tơ) chơi thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Thôi bực tức đập phá nhiều đồ đạc trong nhà.

Sáng 27/5, trong lúc vợ đi làm, Thôi nảy sinh ý định giết con gái 5 tuổi rồi tự tử. Thôi bế con leo lên mái nhà rồi phá tôn để cột 2 thòng lọng vào xà nhà. Sau khi sát hại con, Thôi cũng treo cổ tự tử.

Đúng lúc này, vợ của Thôi về nhà và phát hiện sự việc. Người vợ dùng rựa chặt đứt thòng lọng cứu chồng và con.

Thấy cháu bé bất động, Thôi cùng vợ đưa con đến Trạm Y tế xã Ba Vì cấp cứu. Nghe bác sĩ thông báo con gái đã chết, Thôi liền bỏ trốn.

Hai ngày qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi tung lực lượng truy tìm Đinh Văn Thôi để điều tra làm rõ vụ án.