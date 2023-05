Vụ bé gái 5 tuổi nghi bị cha sát hại: Người mẹ chặt dây treo cổ cứu con nhưng không kịp

Thông tin từ Zing: Chiều 27/5, hàng chục cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) truy tìm ông Đinh Văn Thôi (46 tuổi, ngụ xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà) do liên quan nghi án giết người.

Cùng ngày, Công an Quảng Ngãi phát đi thông báo đề nghị người dân khi phát hiện ông Thôi (có đặc điểm như hình ảnh) cần thông báo ngay cho công an địa phương nơi gần nhất hoặc liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tơ qua số điện thoại: 02553.863238; 0977.655.199.

Nghi phạm Đinh Văn Thôi. (Ảnh: C.A). Nguồn: Dân Trí

Thông tin vụ bé gái 5 tuổi nghi bị cha sát hại từ Dân Trí: Theo điều tra ban đầu, Thôi về nhà cha mẹ vợ ở xã Ba Vì (huyện Ba Tơ) chơi thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Thôi bực tức đập phá nhiều đồ đạc trong nhà.

Sáng 27/5, trong lúc vợ đi làm, Thôi nảy sinh ý định giết con rồi tự tử. Thôi bế con leo lên mái nhà rồi phá tôn để cột 2 thòng lọng vào xà nhà. Sau khi sát hại con, Thôi cũng treo cổ tự tử.

Đúng lúc này, vợ của Thôi về nhà và phát hiện sự việc. Người vợ dùng rựa chặt đứt thòng lọng cứu chồng và con.

Thấy cháu bé bất động, Thôi cùng vợ đưa con đến Trạm Y tế xã Ba Vì cấp cứu. Nghe bác sĩ thông báo con gái đã chết, Thôi liền bỏ trốn.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng. (Ảnh: C.A). Nguồn: Dân Trí

Theo Công an Quảng Ngãi, khi chạy trốn nghi phạm Đinh Văn Thôi mặc áo ca rô màu xám, quần jean màu xanh, không mang dép.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng tình nghi có thể bắt giữ hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất.

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 27/5, Trạm Y tế xã Ba Vì (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận cấp cứu cho một bé gái. Qua kiểm tra, bác sĩ kết luận bé gái đã tử vong trước khi được đưa đến trạm y tế. Sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Nghi phạm sát hại bé gái được xác định là cha ruột của nạn nhân.