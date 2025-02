Nghi con bị mất tích khi quá cảnh tại Trung Quốc, người đàn ông ở Huế cầu cứu chính quyền

Sở Ngoại vụ thành phố Huế vừa có văn bản gửi UBND huyện Phú Lộc về vụ việc một người dân trên địa bàn có con bị mất liên lạc khi quá cảnh tại sân bay ở Trung Quốc.

Theo Sở Ngoại vụ thành phố Huế, vào ngày 17/2/2025, cơ quan này nhận được đơn đề nghị giúp đỡ của ông Võ Văn P (SN 1954, trú thôn Bình An, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) về việc con trai của ông là anh Võ Văn C (SN 1991) bị mất liên lạc khi quá cảnh tại sân bay ở Trung Quốc.

Người đàn ông ở Huế nhờ Sở Ngoại vụ giúp đỡ sau vụ việc con của người này nghi bị mất tích khi quá cảnh tại sân bay ở Trung Quốc (ảnh minh họa).

Theo nội dung đơn của ông P, anh Võ Văn C xuất cảnh sang Nga ngày 12/2/2025 tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Anh C đi trên chuyến bay số CZ372 của China Southern Airlines đến Quảng Châu, Trung Quốc, khởi hành lúc 08h15 ngày 12/02/2025.

Khi quá cảnh tại sân bay Trung Quốc, thì anh C không lên máy bay để tiếp tục sang Nga. Hiện nay gia đình ông P đã mất liên lạc với anh C. Gia đình nghi ngờ anh C mất tích tại sân bay Trung Quốc.

Do hoàn quá khó khăn, không đủ khả năng tài chính để đưa thân nhân về nước, nên gia đình ông P mong muốn được giúp đỡ để anh C sớm trở về Việt Nam.

Sau khi nhận được đơn của gia đình ông P, Sở Ngoại vụ thành phố Huế đề nghị UBND huyện Phú Lộc làm việc với gia đình này để nắm thông tin chi tiết về hoàn cảnh cũng như toàn bộ vụ việc liên quan, đồng thời phản hồi kết quả cho Sở Ngoại vụ để sớm phối hợp giải quyết vụ việc.