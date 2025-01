Nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025: Các bến xe Hà Nội tung "kịch bản" chặn đứng nạn trục lợi

Lên "kịch bản" phụ vụ và ngăn chặn tăng giá vé

Ngày 24/1, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia đã trực tiếp đi thị sát tại các bến xe khách trên địa bàn TP.Hà Nội. Ông Thành đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các bến xe để phục vụ trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia tại bến xe Nước Ngầm. (Ảnh: Ngọc Hải)

Như tại bến xe Nước Ngầm, đại diện bến xe này cho biết, hành khách tập trung đông tại bến xe: Nước Ngầm đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2025.

Bến xe Nước Ngầm dự báo lượng khách trong đợt này dự báo có khả năng tăng 140 - 150% so với ngày thường. Bến xe Nước Ngầm đã yêu cầu tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong và ngoài bến; đảm bảo tốt vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, đơn vị chuẩn bị các phương án phối hợp doanh nghiệp vận tải trong những trường hợp phát sinh, đảm bảo kịp thời giải tỏa khách trong ngày.

Bến xe Nước ngầm tăng cường công tác kiểm tra, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp tự ý tăng giá vé sai quy định; yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ra, vào bến chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước về vận tải hành khách liên tỉnh.

Đồng thời, bến xe Nước Ngầm lên phương án dự phòng khi lượng khách cao đột biến, đảm bảo phục vụ khách đi lại thuận tiện trong dịp Tết. Các doanh nghiệp vận tải ký cam kết không chở quá số ghế quy định, cung cấp đủ vé cho bến xe; phải niêm yết đầy đủ giá vé trong và ngoài bến xe, không thu cao hơn giá vé đã đăng ký.

Có phương án điều vận, triển khai kịp thời kế hoạch đảm bảo xe tăng cường để giải tỏa hành khách trong ngày cao điểm, không để ùn khách quá lâu hoặc quá ngày trong sân bến.

Ông Thành hỏi thăm hành khách tại bến xe Nước Ngầm. (Ảnh: Ngọc Hải)

Không để xe có khách nhưng không được rời bến vì bất kỳ lý do gì

Nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dự kiến lượng hành khách tới các bến xe trên địa bàn TP.Hà Nội tăng cao, ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã trực tiếp đi kiểm tra các bến xe và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm chỉnh, chấp hành các quy định, những chuyến xe đi và đến đúng giờ, an toàn cho hành khách.

Ông Thái yêu cầu các bến xe tăng cường kiểm soát, không để xảy ra hành vi trục lợi, tăng giá vé trái quy định, đảm bảo xe an toàn mới xuất bến và xe xuất bến phải đúng giờ.

Cùng đó, các Sở GTVT và đơn vị vận tải, bến xe giải quyết kịp thời vướng mắc, không để xe có khách nhưng không được rời bến vì bất kỳ lý do gì.

Bến xe Giáp Bát. (Ảnh: Ngọc Hải)

Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã yêu cầu các đơn vị vận tải chuẩn bị tốt về phương tiện, con người".

"Các nhà xe phải ký cam kết với bến chở đúng số người quy định, thu đúng giá vé, xuất bến đúng giờ, phương tiện phải đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và chấp hành nghiêm quy định về kinh doanh vận tải", ông Hùng cho hay.

Theo ông Hùng, các bến xe cũng cần phối hợp những lực lượng tổ chức ra quân phát động nâng cao chất lượng phục vụ Tết theo hướng chất lượng dịch vụ hành khách được thụ hưởng phải tương xứng số tiền hành khách mua vé.