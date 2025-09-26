Ngoại binh thay nhau lập công, Hà Nội FC thắng trận đầu tiên ở V.League 2025/2026

Hà Nội FC đấu với Đông Á Thanh Hoá: Hà Nội FC có chiến thắng đầu tay

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Marlon, Duy Mạnh, Văn Nam, Công Nhật, Hùng Dũng, Hai Long, Fernando, Văn Quyết, Daniel Passira.

Đông Á Thanh Hoá: Y Êli Niê, Minh Đoàn, Văn Lợi, Đình Huyên, Abdurakhmanov, Mbodji, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thái Sơn, Rimario, Nguyên Hoàng.

Ghi bàn: Passira (48'), Fernando (58') - Rimario (2').



Ảnh: Hà Nội FC.

Hà Nội FC đấu với Đông Á Thanh Hoá: Tuy phải thi đấu trên sân khách nhưng Đông Á Thanh Hoá đã nhập cuộc rất tự tin. Phút thứ 2, Duy Mạnh có pha phá bóng hụt bên ngoài vòng cấm giúp Rimario Gordon có cơ hội tung ra cú sút xa hạ thủ thành văn Hoàng, mở tỷ số cho đội bóng xứ Thanh.

Sau bàn thua, Hà Nội FC lập tức tràn đội hình lên để tấn công. Phút thứ 3, Hùng Dũng tung ra cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Đông Á Thanh Hoá.

Phút 14, Nguyên Hoàng dẫn bóng xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm chệch cột dọc khung thành thủ môn Văn Hoàng. Hai phút sau, Hà Nội FC đáp trả bằng cú dứt điểm ngoài vòng cấm của Daniel Passira nhưng bóng tìm trúng vị trí thủ môn Y Êli Niê.

Ảnh: Hà Nội FC.

Suốt quãng thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, Hà Nội FC tiếp tục ép sân Thanh Hoá và tạo ra khá nhiều cơ hội dứt điểm nhưng cả Passira, Văn Quyết, Hùng Dũng đều không thể tận dụng được.

Hà Nội FC đấu với Đông Á Thanh Hoá: Sang hiệp hai, Hà Nội FC vẫn dồn đội hình lên để tấn công. Phút 48, Hai Long đi bóng và dứt điểm ngay sát vòng cấm khiến thủ thành Y Êli Niê phải đổ người cản phá. Ngay lập tức, Passira tung ra cú đá bồi làm tung lưới Đông Á Thanh Hoá, gỡ hoà 1-1 cho đội chủ nhà.

Bàn gỡ này giúp đội chủ sân Hàng Đẫy thi đấu tự tin và hưng phấn hơn. Phút 55, Xuân Mạnh nỗ lực đi bóng bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong vòng cấm để Luiz Fernando sút tung lưới thủ thành Y Êli Niê, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC.

Ảnh: Hà Nội FC.

Bị đối thủ dẫn ngược trở lại, Đông Á Thanh Hoá phải từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công. Phút 69, Willian Maranhao pha phá bóng không tốt giúp Ngọc Mỹ có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng cú đá của anh lại đi không trúng đích.

Tuy cầm bóng ít hơn nhưng Hà Nội FC vẫn có một số đợt phản công sắc nét. Phút 78, Tuấn Hải và Văn Tùng có cơ hội tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm Đông Á Thanh Hoá nhưng cả hai đều xử lý không tốt.

Mặc dù đã dốc hết sức cho mặt trận tấn công ở quãng thời gian cuối trận, song Đông Á Thanh Hoá vẫn không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận thất bại 1-2.

