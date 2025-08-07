Ngoại binh từng khoác áo CLB CAHN và HAGL thử việc tại CLB Hải Phòng

Jeferson Elias thử việc tại CLB Hải Phòng

Ngày 1/7 vừa qua, Jeferson Elias chính thức trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với CLB Chanthaburi của Thái Lan. Hiện tại, tiền đạo người Brazil đang thử việc ở CLB Hải Phòng. Nhiều khả năng, Jeferson sẽ được đội chủ sân Lạch Tray ký hợp đồng chính thức.

Jeferson Elias sinh ngày 12/1/1998 tại Brazil, sở hữu chiều cao 1m81. Vị trí sở trường của Jeferson là tiền đạo cắm. Chân sút 27 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo CLB Atletico Mineiro.



Jeferson Elias sẽ được CLB Hải Phòng ký hợp đồng chính thức? Ảnh: Erik Tùng.

Năm 2020, Jeferson Elias bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo CLB Democrata. Sau đó, anh lần lượt khoác áo Patrocinense (2020–2022), Trabalhadore (2022). Đến năm 2023, Jeferson sang Việt Nam thi đấu trong màu áo CLB Viettel.

Từ năm 2023-2024, Jeferson Elias là thành viên CLB CAHN. Năm 2024, anh đầu quân cho HAGL, trước khi cập bến Chanthaburi vào tháng 1/2025. Hiện Jeferson được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 125.000 euro.

Theo thống kê của Transfermarkt, Jeferson Elias đã thi đấu tổng cộng 73 trận ở cấp độ CLB (ra sân 4.667 phút), ghi 19 bàn và có 5 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Đến thời điểm này, Jeferson chưa từng được gọi lên các cập độ đội tuyển của Brazil.

Trong quãng thời gian thi đấu ở Việt Nam, Jeferson Elias ghi 2 bàn sau 16 trận cho CLB Viettel, đóng góp 14 bàn qua 25 trận cho CLB CAHN và không ghi được bàn nào sau 7 trận tại HAGL.