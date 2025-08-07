Ngoại binh từng khoác áo CLB CAHN và HAGL thử việc tại CLB Hải Phòng

Xem phim, tôi giật mình nhận ra, dù là cha mẹ - con cái hay bạn bè thì đều phải sòng phẳng với nhau điều này
Ngày 1/7 vừa qua, Jeferson Elias chính thức trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với CLB Chanthaburi của Thái Lan. Hiện tại, tiền đạo người Brazil đang thử việc ở CLB Hải Phòng. Nhiều khả năng, Jeferson sẽ được đội chủ sân Lạch Tray ký hợp đồng chính thức.
Jeferson Elias sinh ngày 12/1/1998 tại Brazil, sở hữu chiều cao 1m81. Vị trí sở trường của Jeferson là tiền đạo cắm. Chân sút 27 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo CLB Atletico Mineiro.
Năm 2020, Jeferson Elias bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo CLB Democrata. Sau đó, anh lần lượt khoác áo Patrocinense (2020–2022), Trabalhadore (2022). Đến năm 2023, Jeferson sang Việt Nam thi đấu trong màu áo CLB Viettel.
Từ năm 2023-2024, Jeferson Elias là thành viên CLB CAHN. Năm 2024, anh đầu quân cho HAGL, trước khi cập bến Chanthaburi vào tháng 1/2025. Hiện Jeferson được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 125.000 euro.
Theo thống kê của Transfermarkt, Jeferson Elias đã thi đấu tổng cộng 73 trận ở cấp độ CLB (ra sân 4.667 phút), ghi 19 bàn và có 5 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Đến thời điểm này, Jeferson chưa từng được gọi lên các cập độ đội tuyển của Brazil.
Trong quãng thời gian thi đấu ở Việt Nam, Jeferson Elias ghi 2 bàn sau 16 trận cho CLB Viettel, đóng góp 14 bàn qua 25 trận cho CLB CAHN và không ghi được bàn nào sau 7 trận tại HAGL.
Trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp Thaco 2025/2026 giữa Thép xanh Nam Định và CLB CAHN sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 9/8 tới trên sân vận động Thiên Trường. Không chỉ là màn so tài đỉnh cao giữa hai nhà vô địch của V.League và Cúp Quốc gia, đây còn là dịp để người hâm mộ thành Nam thể hiện tình yêu bóng đá nồng nhiệt và tinh thần dân tộc sâu sắc.