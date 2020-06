Hôm nay (9/6), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.