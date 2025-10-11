Người dân Hà Nội bắt đầu được nộp hồ sơ đất đai và thủ tục hành chính ngay tại chung cư

Từ 18 giờ ngày 10/10, người dân Hà Nội có thể nộp và nhận kết quả thủ tục đất đai ngay tại nơi ở, khi Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chính thức triển khai mô hình “Điểm phục vụ hành chính công cộng đồng” tại xã Đại Thanh (huyện Thanh Trì cũ).

Điểm phục vụ đầu tiên được đặt tại phòng sinh hoạt cộng đồng tầng 3, Khu đô thị Đại Thanh, nơi cư dân được tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND xã Đại Thanh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.



Người dân chỉ cần đăng ký trước qua mã QR, nhân viên bưu chính công ích sẽ hỗ trợ kê khai, số hóa hồ sơ và nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.



Kết quả được trả song song trên hệ thống điện tử và bản giấy được chuyển phát tận nhà.

Khu chung cư trên địa bàn Hà Nội.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, mô hình này giúp đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, đặc biệt là cư dân chung cư, hạn chế việc di chuyển đến trụ sở chính quyền để giải quyết thủ tục.



Cùng ngày, Trung tâm cũng ra mắt 9 tính năng mới trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) và mô hình “Điểm phục vụ hành chính công lưu động” tại xã Đại Thanh và xã Mỹ Đức..



Ông Trịnh Tất Thắng, Phụ trách Trung tâm Quản trị hạ tầng và Phát triển ứng dụng TP Hà Nội cho biết, phiên bản mới của iHanoi được nâng cấp toàn diện, hướng tới mục tiêu “chính quyền số - công dân số - xã hội số”.



Chín tính năng mới gồm: Diễn đàn Khoa học công nghệ mở; Nông dân Thủ đô số hỗ trợ tiêu thụ nông sản; tiện ích thanh toán các loại phí, hóa đơn; MyBox – ví hồ sơ số cá nhân; kênh phản ánh doanh nghiệp; Hanoi Chat – nền tảng trao đổi trực tuyến; đặt lịch dịch vụ công; Callbot, Chatbot hỗ trợ 24/7; và bản đồ Meey Map tra cứu quy hoạch trực tuyến.



Các tính năng này được phát triển với sự đồng hành của Viettel Digital, MoMo, G-Group, ONEFIN… thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.



Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội cho biết, hai mô hình mới ở Đại Thanh và Mỹ Đức thể hiện tinh thần “phục vụ tận nơi, hướng dẫn tận tay”, mang thủ tục hành chính đến bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào – đúng với phương châm “hành chính ngoài hành chính”.



“Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng, hoàn thiện hệ sinh thái iHanoi và nhân rộng các điểm phục vụ hành chính công cộng đồng, hướng tới nền hành chính thân thiện, hiệu quả và số hóa toàn diện,” ông Trang nhấn mạnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội cho biết, iHanoi ra đời vào cuối tháng 6/2024, đến nay, đã đạt 5,8 triệu tài khoản, 119 triệu lượt truy cập.



Tổng số phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đã được tiếp nhận là 102.686, trong đó, 98.689 phản ánh đã được xử lý, đạt tỷ lệ 96,1%. Bên cạnh đó, có khoảng 3.000 sáng kiến xây dựng Thủ đô. iHanoi hiện nay đã có khoảng 55 tiện ích.



