Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Thế giới
Thứ bảy, ngày 29/11/2025 16:49 GMT+7

Người đàn ông giữ một cục đá nhiều năm vì tưởng là vàng, hóa ra nó còn quý hơn cả vàng

+ aA -
Phương Đăng (theo ScienceAlert) Thứ bảy, ngày 29/11/2025 16:49 GMT+7
Năm 2015, David Hole đi dò kim loại tại Công viên Khu vực Maryborough, gần Melbourne (Úc). Mang theo máy dò, ông phát hiện một vật thể khác thường - một cục đá màu đỏ sậm, cực kỳ nặng, nằm trong lớp đất sét vàng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hole mang nó về nhà và thử mọi cách để tách ra, tin chắc rằng bên trong là một cục vàng - bởi Maryborough nằm ngay vùng Goldfields, nơi cơn sốt vàng từng bùng nổ vào thế kỷ 19.

Ông dùng cưa đá, máy mài, khoan, thậm chí ngâm axit. Nhưng ngay cả búa tạ cũng không phá nổi. Và nguyên nhân rất đơn giản: thứ ông cố gắng cưa, đập không vỡ không phải vàng. Mà là… một mảnh thiên thạch cực kỳ hiếm.

Không phá nổi cục đá nhưng vẫn tò mò, Hole mang nó tới Bảo tàng Melbourne để giám định và nhận kết quả bất ngờ.

Cục đá này hóa ra là một thiên thạch cực kỳ cổ xưa và quý hiếm. Ảnh ScienceAlert

“Nhìn là biết không phải đá thường”

“Mặt ngoài của nó có những hõm nhỏ dạng điêu khắc”, nhà địa chất Dermot Henry của Bảo tàng Melbourne kể lại với The Sydney Morning Herald.

“Đó là dấu vết khi thiên thạch lao xuyên khí quyển - lớp ngoài nóng chảy và được ‘chạm trổ’ bởi không khí", ông Henry chia sẻ và cho biết thêm rằng trong suốt 37 năm làm việc, đoán định hàng ngàn hòn đá “nghi là thiên thạch”, nhưng chỉ có 2 trường hợp là thật – và đây là một trong số đó.

“Nhìn thế này mà cầm lên lại quá nặng, thì chắc chắn không phải đá bình thường”, nhà địa chất Bill Birch giải thích.

4,6 tỷ năm tuổi, nặng 17 kg, quý hiếm hơn vàng

Mẫu thiên thạch được đặt tên “Maryborough” theo địa danh nơi phát hiện. Nặng tới 17 kg, và khi cắt bằng lưỡi cưa kim cương, các nhà khoa học thấy nó chứa hàm lượng sắt rất cao, thuộc nhóm thiên thạch chondrite loại H5 – một loại vật chất nguyên thủy hình thành từ thuở Hệ Mặt Trời mới xuất hiện.

Bên trong còn có vô số chondrule – những giọt khoáng kim loại kết tinh tí hon, dấu tích từ thời điểm Hệ Mặt Trời chỉ là một đám bụi và đá chondrite đang xoáy.

“Thiên thạch là cách du hành vũ trụ… rẻ nhất. Chúng cho ta quay ngược thời gian, hiểu về tuổi, thành phần hóa học của Hệ Mặt Trời, thậm chí chứa ‘bụi sao’ còn cổ hơn cả Mặt Trời", ông Henry nói.

Một số thiên thạch cực hiếm còn mang các phân tử hữu cơ, như axit amin – nền móng của sự sống.

Nguồn gốc thiên thạch

Theo phân tích, thiên thạch Maryborough nhiều khả năng đến từ vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Sau khi bị “hất văng” bởi các va chạm, nó lang thang trong không gian rồi một ngày rơi xuống Trái Đất.

Định tuổi bằng carbon cho thấy nó có thể nằm trên Trái Đất 100–1.000 năm. Nhiều vụ thiên thạch được ghi nhận trong giai đoạn 1889–1951 có thể liên quan đến cú rơi này.

Đây là thiên thạch thứ 17 được tìm thấy ở bang Victoria, và là mẫu chondrite lớn thứ hai, chỉ nhỏ hơn mẫu nặng 55 kg phát hiện năm 2003.

Đây không phải thiên thạch đầu tiên mất nhiều năm mới được mang tới viện bảo tàng. Một trường hợp khác từng làm… chặn cửa suốt 80 năm trước khi được xác nhận là đá vũ trụ.

Những nghiên cứu gần đây thậm chí đã truy nguồn gốc của hơn 90% thiên thạch về vật thể mẹ của chúng ngoài không gian.

Vậy nên, biết đâu ngay trong sân nhà bạn, một hòn đá nặng bất thường, không thể đập vỡ… lại chính là “mỏ vàng” theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

Trong khi chiến sự chưa có lối thoát và mọi kịch bản hòa bình đều ngày càng xa vời, châu Âu lại đặt cược vào một giả định khó tin: Muốn đạt hòa bình, Nga phải tự từ bỏ chính sức mạnh quân sự của mình. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, châu Âu vừa yêu cầu Nga “giảm sức mạnh”, vừa liên tục đánh giá sai về năng lực quân sự của đối phương, để rồi rơi vào tình thế phải đối mặt với thực tế hoàn toàn ngược lại.

Một quốc gia EU đang cân nhắc tháo dỡ tuyến đường sắt quan trọng tới Nga

Thế giới
Một quốc gia EU đang cân nhắc tháo dỡ tuyến đường sắt quan trọng tới Nga

Mỹ gửi cảnh báo lạnh người tới châu Âu về Nga

Thế giới
Mỹ gửi cảnh báo lạnh người tới châu Âu về Nga

Ukraine dậy sóng: Yermak bị khám nhà, đòn cảnh báo từ Washington hay âm mưu tước quyền ông Zelensky?

Thế giới
Ukraine dậy sóng: Yermak bị khám nhà, đòn cảnh báo từ Washington hay âm mưu tước quyền ông Zelensky?

Châu Âu quyết tăng tốc giải ngân khoản tiền khổng lồ cứu nguy Ukraine, siết chặt sức ép lên Nga

Thế giới
Châu Âu quyết tăng tốc giải ngân khoản tiền khổng lồ cứu nguy Ukraine, siết chặt sức ép lên Nga

Đọc thêm

Rộn ràng lễ hội Đua mảng ở Hà Giang
Văn hóa - Giải trí

Rộn ràng lễ hội Đua mảng ở Hà Giang

Văn hóa - Giải trí

Sáng 29/11, xã Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, đã tổ chức lễ hội Đua mảng lần thứ I, năm 2025, một trong những lễ hội lớn nhất của bà con vùng núi phía Bắc.

Lộ diện đám tang “ngốn của” nhất triều Thanh: Từ Hi Thái hậu được đưa tiễn như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Lộ diện đám tang “ngốn của” nhất triều Thanh: Từ Hi Thái hậu được đưa tiễn như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa mùa đông ở Bắc Kinh năm 1908, đoàn người đưa tiễn kéo dài vô tận, quan tài gắn đầy châu báu và nghi trượng dát vàng đã biến lễ tang của “bà hoàng quyền lực nhất Thanh triều” thành một trong những sự kiện tốn kém và choáng ngợp nhất lịch sử Trung Hoa. Được hiện lên một cách vô cùng chân thực qua ống kính của phóng viên người Hà Lan - Henri Borel.

Sau tiếng nổ lớn ở TP.HCM, một người đàn ông tử vong
Chuyển động Sài Gòn

Sau tiếng nổ lớn ở TP.HCM, một người đàn ông tử vong

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi (cũ) TP.HCM, khiến một người đàn ông tử vong.

Tin bão mới nhất: Áp thấp sau bão số 15 dự báo sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên biển Đông
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp sau bão số 15 dự báo sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên biển Đông

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp sau bão số 15 sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên biển Đông.

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt
Pháp luật

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Pháp luật

Công an xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên cảnh báo khẩn cấp tới nhân dân về “Tài liệu 88 trang” đang được lan truyền. Đơn vị này cũng đang phối hợp xác minh nhân thân anh Nguyễn Xuân Đạt – một người đã rời khỏi địa phương khá lâu.

2 cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ và loạt cựu quan chức sắp hầu tòa phúc thẩm trong vụ án Phúc Sơn
Pháp luật

2 cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ và loạt cựu quan chức sắp hầu tòa phúc thẩm trong vụ án Phúc Sơn

Pháp luật

Hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc là bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo sẽ hầu tòa phúc thẩm trong vụ án đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn.

Tòa chung cư gặp thảm họa cháy ở Hong Kong có giá bán lên tới 20 tỷ đồng/căn
Nhà đất

Tòa chung cư gặp thảm họa cháy ở Hong Kong có giá bán lên tới 20 tỷ đồng/căn

Nhà đất

Vụ cháy cấp độ 5 tại chung cư Wang Fuk Court khiến hơn trăm người thiệt mạng, phơi bày nghịch lý nhà ở Hong Kong: Căn hộ trợ giá nhưng có giá bán và giá thuê thuộc nhóm đắt đỏ nhất đặc khu.

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?
Thể thao

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Thể thao

ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn? Sergio Ramos muốn dự World Cup cùng Tây Ban Nha; ĐT Futsal nữ Việt Nam tập huấn tại Hàng Châu (Trung Quốc) chuẩn bị cho SEA Games 33; Viktor Gyokeres nguy cơ bỏ lỡ trận thứ 5 liên tiếp; Vợ chồng Đặng Văn Lâm đưa con trai sang Nga thăm nhà nội.

Phú Thọ: Xã Mường Bi tạo đà bứt phá kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với du lịch bản địa
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phú Thọ: Xã Mường Bi tạo đà bứt phá kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với du lịch bản địa

Hòa Bình thi đua yêu nước

Trong năm 2025, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ ghi nhận nhiều gam màu sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội. Địa phương này đang từng bước chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ sang nông nghiệp hàng hóa, gắn với phát triển du lịch văn hóa bản địa.

Quyền lực và sự thật bị che giấu: Chiến lược nguy hiểm của châu Âu khiến Ukraine trả giá đắt
Thế giới

Quyền lực và sự thật bị che giấu: Chiến lược nguy hiểm của châu Âu khiến Ukraine trả giá đắt

Thế giới

Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các lãnh đạo châu Âu đã chủ động xây dựng một “câu chuyện chiến lược” coi Moscow là mối đe dọa thường trực và mang tính tồn vong. Điều này nhằm giúp các chính phủ củng cố quyền lực, dập tắt bất đồng và đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề chưa được giải quyết như tham nhũng hay quản trị yếu kém, Eurasiareview bình luận.

Ca sĩ Ngọc Ánh mất hoàn toàn cảm giác trên khuôn mặt, không thể khép được miệng khi làm răng sứ ở thập niên 90
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Ngọc Ánh mất hoàn toàn cảm giác trên khuôn mặt, không thể khép được miệng khi làm răng sứ ở thập niên 90

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, ca sĩ Ngọc Ánh đã kể lại câu chuyện không thể khép được miệng, mất hoàn toàn cảm giác trên khuôn mặt khi làm răng sứ vào năm 1999.

Bên cạnh Giáo sư giàu nhất Việt Nam với gần 9.000 tỷ đồng, ngành này đón thêm một Giáo sư 7X mới tại TP.HCM
Xã hội

Bên cạnh Giáo sư giàu nhất Việt Nam với gần 9.000 tỷ đồng, ngành này đón thêm một Giáo sư 7X mới tại TP.HCM

Xã hội

Ở tuổi 47, GS.TS Đặng Thành Trung – giảng viên cao cấp Khoa Cơ khí Động lực (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM – HCMUTE) – đã có gần 22 năm miệt mài giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ Nhiệt lạnh.

Ông Trịnh Tuấn Sinh tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tin tức

Ông Trịnh Tuấn Sinh tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tin tức

Ngày 29/ 11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Trịnh Tuấn Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hiệp hội Thương mại Mỹ trao 900 triệu đồng học bổng cho sinh viên TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Thương mại Mỹ trao 900 triệu đồng học bổng cho sinh viên TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) hôm nay trao 60 phần học bổng thuộc Chương trình Học bổng AmCham 2025 cho các sinh viên TP.HCM xuất sắc có thành tích cao nhất sau 3 vòng thi tuyển của chương trình.

Bà Âu Thị Mai giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Bà Âu Thị Mai giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Sáng nay 29/11, tại Hội trường lớn trụ sở Tỉnh ủy Hà Giang cũ, đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại Đại hội, bà Âu Thị Mai đã được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang.

Khởi tố đối tượng livestream bán hàng online doanh thu gần hơn 50 tỷ đồng nhưng trốn thuế
Pháp luật

Khởi tố đối tượng livestream bán hàng online doanh thu gần hơn 50 tỷ đồng nhưng trốn thuế

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.X.A. (SN 1983), trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang về tội “trốn thuế” quy định tại Điều 200, Bộ luật hình sự.

Nhiều xã phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về tình trạng thiếu công chức so với biên chế được giao
Tin tức

Nhiều xã phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về tình trạng thiếu công chức so với biên chế được giao

Tin tức

Nhiều địa phương phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, tình trạng thiếu công chức so với biên chế được giao. Nhà công vụ còn thiếu hoặc chưa có, trong khi nhiều cán bộ không phải người bản địa, đi làm xa phải ở lại công sở.

Tiền đạo Huỳnh Như bật mí về thời khắc khó khăn nhất sự nghiệp
Thể thao

Tiền đạo Huỳnh Như bật mí về thời khắc khó khăn nhất sự nghiệp

Thể thao

Huỳnh Như chia sẻ rằng, khoảng thời gian khó khăn nhất với cô là khi thi đấu những trận chính thức đầu tiên, lúc còn đá ở đội U19. Khi ấy, Như thật sự đã từng muốn bỏ cuộc. Đó là thời điểm cô cảm thấy rằng nếu lúc đó mình buông bỏ, thì bây giờ sẽ không có một Huỳnh Như như hiện tại.

Người đàn ông quyền lực thứ 2 ở Ukraine bất ngờ trượt ngã rồi sụp đổ thế nào?
Thế giới

Người đàn ông quyền lực thứ 2 ở Ukraine bất ngờ trượt ngã rồi sụp đổ thế nào?

Thế giới

Ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky - từng được coi là người quyền lực thứ hai ở Ukraine - đã trở nên nguy hiểm và gây khó chịu đến mức bị một nghị sĩ trong chính đảng của ông Zelensky gọi là “một nhân vật không thể cứu vãn được”.

Loại rau dân dã chỉ mùa đông mới có, dưỡng phổi, tăng cường miễn dịch, xào thịt bò giòn ngọt, thơm ngon
Gia đình

Loại rau dân dã chỉ mùa đông mới có, dưỡng phổi, tăng cường miễn dịch, xào thịt bò giòn ngọt, thơm ngon

Gia đình

Hãy ăn nhiều loại rau này vào mùa đông nhé. Nó là đặc sản vùng núi, có tác dụng nuôi dưỡng phổi, làm sảng khoái tinh thần và tăng cường hệ miễn dịch.

Bí mật sới bạc giữa sông Hồng: Khi thuyền trở thành 'sới bạc bất khả xâm phạm'
Pháp luật

Bí mật sới bạc giữa sông Hồng: Khi thuyền trở thành "sới bạc bất khả xâm phạm"

Pháp luật

Rạng sáng 28/11, Công an TP Hà Nội triệt phá ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt 20 đối tượng. Các "con bạc" chơi trực tiếp trên thuyền, thay đổi vị trí liên tục để tránh bị phát hiện.

Đến bao giờ thể thao Việt Nam thôi ra chỉ tiêu tổng số huy chương ở SEA Games?
Thể thao

Đến bao giờ thể thao Việt Nam thôi ra chỉ tiêu tổng số huy chương ở SEA Games?

Thể thao

Trong số 47 môn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games, môn nào được coi là trọng điểm? Môn nào có thể tranh đấu ở châu lục, thế giới?

T&T Homes chính thức ra mắt Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM
Doanh nghiệp

T&T Homes chính thức ra mắt Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM

Doanh nghiệp

Ngày 28/11/2025 - T&T Homes, thương hiệu bất động sản thuộc Tập đoàn T&T Group, chính thức vận hành Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng thị trường phía Nam, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của T&T Homes nói riêng, T&T Group nói chung trong việc chuẩn hóa quy trình tư vấn, nâng tầm trải nghiệm khách hàng thông qua việc ứng dụng các giải pháp công nghệ và mô phỏng thực tế tiên tiến.

Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tại
Văn hóa - Giải trí

Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian "ở ẩn", hé lộ cuộc sống hiện tại

Văn hóa - Giải trí

Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trong video của NTK Đỗ Long, khiến dư luận xôn xao. Cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại và có khả năng trở lại showbiz.

Giảm nghèo ở Đồng Yên - Khi vị ngọt cây ăn quả thấm sâu vào đất nghèo (Bài 1)
Giảm nghèo nông thôn

Giảm nghèo ở Đồng Yên - Khi vị ngọt cây ăn quả thấm sâu vào đất nghèo (Bài 1)

Giảm nghèo nông thôn

Nếu như trước đây, nhắc đến xã Đồng Yên (Tuyên Quang), người ta thường nghĩ về những triền đồi cằn cỗi, nơi cây ngô, cây sắn sinh sống, thì nay, vùng đất ấy đã khoác lên mình gam màu hoàn toàn mới. Màu vàng óng ả của những vườn cam trĩu trịt, màu đỏ rực của thanh long ruột đỏ trong ánh đèn đêm đã dệt nên bức tranh no ấm cho vùng quê này. Câu chuyện giảm nghèo ở Đồng Yên là hành trình thay đổi tư duy của những nông dân dám nghĩ, dám làm.

Bí ẩn đằng sau những doanh nghiệp “ma” ở đặc khu Vân Đồn: Buôn bán hóa đơn hàng tỷ đồng, lỗ hổng quản lý thuế? (Bài 3)
Bạn đọc

Bí ẩn đằng sau những doanh nghiệp “ma” ở đặc khu Vân Đồn: Buôn bán hóa đơn hàng tỷ đồng, lỗ hổng quản lý thuế? (Bài 3)

Bạn đọc

Những "doanh nghiệp ma" được thành lập, xuất bán lòng vòng hàng trăm hóa đơn tiền tỷ kéo dài hàng năm trời. Phải đến khi các doanh nghiệp này biến mất Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ninh, đơn vị quản lý trực tiếp mới kiểm tra và ra thông báo “Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”.

Hành trình đắc quả phật vị của Tôn Ngộ Không diễn ra như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Hành trình đắc quả phật vị của Tôn Ngộ Không diễn ra như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi tới được Linh Sơn bái kiến Phật Tổ, Tôn Ngộ Không được chứng đắc quả vị Phật, phong chức Đấu Chiến Thắng Phật.

Chân dung chủ doanh nghiệp vốn mỏng với 70 nhân sự muốn vào 'bàn chơi' đường sắt cao tốc Bắc - Nam
Kinh tế

Chân dung chủ doanh nghiệp vốn mỏng với 70 nhân sự muốn vào "bàn chơi" đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Kinh tế

Doanh nghiệp do một ông chủ điều hành với chưa đầy 70 nhân sự, vốn điều lệ chỉ vài nghìn tỷ đồng và danh mục dự án phần lớn mới dừng ở những bản vẽ trên website, lại bất ngờ ngỏ ý tham gia siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam trị giá 67 tỷ USD. Tham vọng lớn của Discovery đang đặt ra những câu hỏi về năng lực tài chính, tính khả thi và chuẩn mực lựa chọn nhà đầu tư cho một công trình hạ tầng mang tầm quốc gia.

Bé tý chưa đầy 2 ngón tay, thứ cá đặc sản bơi đoạn suối ở một xã của Nghệ An có gì kỳ lạ mà lắm người đứng trên cầu xem?
Nhà nông

Bé tý chưa đầy 2 ngón tay, thứ cá đặc sản bơi đoạn suối ở một xã của Nghệ An có gì kỳ lạ mà lắm người đứng trên cầu xem?

Nhà nông

Đứng trên chiếc cầu treo của bản qua suối Cướm, nơi có đàn cá mát quý hiếm, đoạn chảy qua xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Quỳ Châu trước đây), phóng tầm mắt xuống dòng suối Nặm Cướm nước trong veo, chúng tôi bắt gặp từng đàn cá mát-loài cá đặc sản đắt tiền có thân hình bạc lấp lánh bơi lượn.

Tin đọc nhiều

1

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

2

"Con tỷ đồng" này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

'Con tỷ đồng' này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán "mạnh tay", người dân đổ xô đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán 'mạnh tay', người dân đổ xô đi mua

4

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

5

Vợ chồng Mailisa giao nộp 300 tỷ đồng, cảnh sát thu thêm 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Vợ chồng Mailisa giao nộp 300 tỷ đồng, cảnh sát thu thêm 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất