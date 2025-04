Chiều 3/4, Công an TP.Đà Nẵng cho hay, Công an phường Thanh Bình (quận Hải Châu) đã tiếp nhận 1 khẩu súng AK do anh Nguyễn Duy Ái (54 tuổi), trú trên địa bàn đến giao nộp.

Theo anh Ái, khẩu súng này do anh nhặt được ở bãi phế liệu trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Được biết, tình trạng khẩu súng đã bị hư hỏng, không có báng súng và hộp tiếp đạn.

Người đàn ông nhặt được khẩu súng AK ở bãi rác đem giao nộp Công an Đà Nẵng. Ảnh: CACC

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 2/4, ông Trần Minh Phước (63 tuổi, trú phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã đến Công an phường An Hải Nam giao nộp 1 súng dài, 2 súng ngắn, 103 viên đạn và 4 hộp tiếp đạn.

Qua làm việc, trao đổi thông tin với ông Phước, được biết số vũ khí trên là của bố ông, sau khi đi bộ đội đã giữ lại làm kỷ vật. Sau khi bố mất, trong quá trình sắp xếp lại những kỷ vật, đồ dùng cá nhân trong phòng của bố thì ông Phước phát hiện và chủ động liên hệ với Công an phường và tiến hành giao nộp toàn bộ vũ khí trên.

Nhiều khẩu súng, nhiều viên đạn được người dân Đà Nẵng giao nộp Công an. Ảnh: CACC