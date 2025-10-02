Người đàn ông suy tim giai đoạn cuối thoát "cửa tử" nhờ ghép tim xuyên Việt

Sáng 2/10, tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân H.T.N (45 tuổi)- người vừa trải qua ca ghép tim xuyên Việt từ trái tim hiến tặng của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - đã chính thức được xuất viện.

Trước đó, sáng 10/9, ngay khi nhận được tin có bệnh nhân hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và có quyết định điều phối tim cho bệnh nhân tại Huế, Bệnh viện Trung ương Huế chỉ đạo ê-kíp bác sĩ thực hiện quy trình lấy tạng khẩn cấp.

Bệnh nhân H.T.N (45 tuổi) - người bị suy tim giai đoạn cuối đã được Bệnh viện Trung ương Huế ghép tim thành công. Ảnh: Lan Hương.

Người hiến tạng là anh B.Q.K. Anh K bị tai nạn giao thông lúc 20h ngày 8/9, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do máu tụ dưới màng cứng. Dù được hồi sức tích cực và phẫu thuật lấy máu tụ, tình trạng tri giác của anh K vẫn không cải thiện, huyết động phụ thuộc vào thuốc trợ tim và vận mạch liều cao.

Sau khi làm các xét nghiệm, đánh giá chết não 3 lần và nhận được sự đồng ý từ gia đình nạn nhân, các ê-kíp phẫu thuật và hồi sức đã tiến hành lấy đa tạng của bệnh nhân, gồm 2 thận, gan và tim vào lúc 13h ngày 10/9.

Trong đó, quả tim được vận chuyển đến sân bay Nội Bài bàn giao cho ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Trung Huế để chuyển về TP.Huế.

Bệnh nhân H.T.N được ghép tim trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, chức năng tim rất thấp (LVEF 15-19%) và tăng áp phổi nặng.

Sau ca ghép, chức năng tim của bệnh nhân vẫn ở mức rất thấp. Các bác sĩ phải đặt máy tạo nhịp tạm thời kết hợp sử dụng thuốc trợ tim và vận mạch nhưng tình trạng vẫn diễn biến phức tạp.

Để hỗ trợ chức năng tim và cai hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, bệnh nhân đã sử dụng thêm các thiết bị hỗ trợ cơ học, gồm bóng đối xung động mạch chủ và ECMO.

Bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức tim với chế độ chăm sóc và theo dõi đặc biệt. Sau 3 ngày hồi sức, tình trạng suy tim cải thiện chậm, chức năng thận giảm nặng nên các bác sĩ phải tiến hành lọc máu liên tục cho bệnh nhân.

Sau hơn 5 ngày hồi sức tích cực, chức năng tim và các tạng của bệnh nhân dần cải thiện. Các bác sĩ đã giảm và cai dần các thuốc trợ tim vận mạch, ngưng lọc máu, cai ECMO và bóng đối xung động mạch chủ.

Ngay trong ngày, bệnh nhân được cai máy thở và bắt đầu tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ tại phòng. Những ngày tiếp theo, tình trạng sức khoẻ tiến triển tích cực. Bệnh nhân ăn ngủ tốt, chức năng tim phục hồi với LVEF 55-60%, các chỉ số sinh hóa và huyết học nằm trong giới hạn điều trị.

GS. TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sự thành công của ca ghép tim lần này là minh chứng cho sự chung sức, đồng lòng và công tác điều phối chặt chẽ từ nhiều đơn vị.

“Bệnh viện Trung ương Huế xin gửi lời cám ơn chân thành đến Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các đơn vị hỗ trợ, đặc biệt bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình đã trao đi nghĩa cử cao đẹp, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối”, GS.TS Phạm Như Hiệp chia sẻ.



