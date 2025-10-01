Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời cứu bệnh nhi bị dị dạng mạch máu hiếm gặp

Ngày 1/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Bệnh viện vừa thực hiện thành công ca can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi phải cho bệnh nhi H.H.M.Q (6 tuổi, trú TP.Huế).

Trước đó, cháu Q nhập viện trong tình trạng tím tái, lịm người sau khi ăn phô mai. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện tuyến dưới, cháu Q được chuyển đến Trung tâm Nhi của Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh nhi H.H.M.Q- trường hợp bị dị dạng mạch máu hiếm gặp đã được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế điều trị thành công. Ảnh: Lan Hương.

Bệnh nhi có thể trang gầy yếu, môi tím tái, SpO₂ chỉ đạt 82%, ho và khó thở nhẹ, các bác sĩ nghi ngờ cháu mắc bệnh tim bẩm sinh và viêm phổi.

Kết quả X-quang phổi có hình ảnh viêm phổi, siêu âm tim qua thành ngực ghi nhận thất trái giãn nhẹ và chức năng tim trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, tình trạng tím tái trên lâm sàng không phù hợp với chẩn đoán viêm phổi đơn thuần, bác sĩ nghi ngờ có dị dạng mạch máu phổi.

Siêu âm tim cản âm sau đó xác định bệnh lý này với kết quả dương tính rõ ràng. Tiếp theo, bệnh nhi được thực hiện chụp cắt lớp vi tính đa dãy (CT 512 lát cắt) mạch máu phổi, xác định dị dạng động - tĩnh mạch phổi (AVM) tại nhánh thùy dưới phổi phải, với đường kính khoảng 6,5 mm, chiều dài 20 mm, gây viêm vùng phổi.

Xác định tình trạng dò động - tĩnh mạch phổi có thể gây những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhi, các bác sĩ Nhi tim mạch đã hội chẩn với bác sĩ đột quỵ để có hướng điều trị tối ưu.

Sau khi điều trị viêm phổi bằng kháng sinh, bệnh nhi được chỉ định thực hiện can thiệp bít lỗ dò động - tĩnh mạch phổi vào ngày 26/9. Ê kíp can thiệp đã tiến hành thủ thuật dưới gây mê nội khí quản.

Qua tiếp cận tĩnh mạch đùi, bác sĩ thực hiện chụp mạch, xác định vị trí dò động - tĩnh mạch phổi lưu lượng cao. Sau đó, bác sĩ sử dụng ống thông chuyên dụng để bít lỗ dò bằng Coil kết hợp Onyx dưới màn huỳnh quang tăng sáng (DSA).

Bệnh nhi H.H.M.Q xuất viện trong niềm vui của gia đình và các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Lan Hương.

Kết quả chụp mạch sau can thiệp cho thấy lỗ dò đã được bít hoàn toàn, độ bão hòa oxy máu của bệnh nhi tăng lên rõ rệt, đạt 96%, các chỉ số sinh tồn ổn định. Sau thủ thuật, bệnh nhi được rút nội khí quản và chuyển về Khoa Nhi tim mạch - khớp để theo dõi.

Ba ngày sau can thiệp, bệnh nhi tỉnh táo, không còn khó thở, ăn uống và vận động bình thường.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, dò động - tĩnh mạch phổi là một dị dạng mạch máu hiếm gặp, có thể gây thiếu oxy máu và nguy hiểm tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Các biến chứng có thể gặp phải gồm đột quỵ, áp xe não, ho ra máu, hoặc xuất huyết phổi do vỡ búi mạch.

Nếu không được xử lý sớm, bệnh nhi có thể dẫn đến suy tim, chậm phát triển thể chất, thậm chí tử vong. Chẩn đoán bệnh chủ yếu dựa vào kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính đa dãy (≥64 lát cắt).

Trường hợp của bệnh nhi này đặc biệt do gia đình sống ở vùng sâu, vùng xa, và chỉ khi xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, ngất, bệnh mới được gia đình phát hiện và đưa đến bệnh viện.