Công an TP.Huế đánh sập cơ sở sản xuất hàng giả, khởi tố 3 đối tượng

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế tiến hành kiểm tra tại địa chỉ ngõ 5, kiệt 22, đường Nguyễn Phúc Lan, phường Kim Long thì phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Loan (SN 1989, trú tại số 49 Xuân Hòa, phường Kim Long) đang tổ chức sản xuất và đóng gói nhiều hàng giả.

Lượng lớn hàng giả được cơ quan công an phát hiện tại cơ sở do Nguyễn Thị Loan cầm đầu. Ảnh: C.A.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế xác định, chỉ trong một thời gian ngắn, từ tháng 6/2025 đến tháng 7/2025, Nguyễn Thị Loan đã chủ mưu, câu kết với Trần Quang Nam và Phạm Hoài Bảo để tổ chức một đường dây sản xuất hàng giả khép kín.

Các đối tượng đã đặt mua nguyên liệu trôi nổi, trang bị máy móc, đặt in tem, bao bì giả để sản xuất dầu gội, dầu xả bưởi giả mang thương hiệu của Công ty TNHH Catchy Natural Comestic (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) - sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ độc quyền.

Các đối tượng đã đặt mua nguyên liệu trôi nổi, trang bị máy móc, đặt in tem, bao bì giả để sản xuất dầu gội, dầu xả bưởi giả mang thương hiệu của Công ty TNHH Catchy Natural Comestic. Ảnh: C.A.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã sản xuất 904 chai dầu gội giả với tổng giá trị nếu tính theo hàng thật lên đến 108 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.