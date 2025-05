Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang thụ lý điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân được phát hiện vào ngày 14/3 tại khu vực trạm kiểm soát triều Bình Triệu, phường 26, quận Bình Thạnh.

Người đàn ông tử vong trong tư thế nằm ngửa tại trạm kiểm soát triều Bình Triệu

Theo điều tra, khoảng 7 giờ ngày 14/3, ông Lê Văn C (SN 1965, ngụ phường 19, quận Bình Thạnh) đi vào khu vực trạm kiểm soát triều Bình Triệu trên Quốc lộ 13, phường 26 để đi vệ sinh.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Tại đây, ông C phát hiện 1 người đàn ông nằm bệt dưới nền đất nên đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong nên vội gọi điện trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường 26, quận Bình Thạnh đã phối hợp với Công an TPHCM (trước đó là Công an quận Bình Thạnh) khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân là nam giới, tư thế nằm ngửa, qua kiểm tra, người đàn ông không có giấy tờ tùy thân, không ghi nhận có thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo, ai là người thân hoặc có người mất tích giống như trên xin liên hệ tổ địa bàn Bình Thạnh – PC01 Công an TPHCM hoặc liên hệ Đại úy Nguyễn Minh Quân (SĐT 0979.997.063) để phối hợp giải quyết.