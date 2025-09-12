Người dân phấn khởi vì sắp được khám sức khoẻ miễn phí, đề nghị kiểm soát chặt giá vàng

Chiều 12/9, tiếp tục Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2025.

Niềm tự hào dân tộc và "luồng sinh khí mới" của ngành giáo dục

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân phấn khởi, tràn đầy niềm vui, niềm tự hào về các hoạt động Kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các hoạt động kỷ niệm được đánh giá là đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa có quy mô chưa từng có, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, lễ diễu binh, diễu hành và các hoạt động tri ân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các thế hệ đi trước đã để lại dấu ấn sâu sắc.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri cũng được đặt vào ngành giáo dục với việc triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Nghị quyết được xem là "luồng sinh khí mới", thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm tạo ra đột phá cho giáo dục và đào tạo.

Năm học 2025 - 2026 đi vào lịch sử với nhiều điểm nhấn: là năm đầu tiên cả nước vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh công lập, học hai buổi/ngày. Lễ khai giảng lần đầu tiên được kết nối trực tuyến toàn quốc với gần 26 triệu học sinh, sinh viên tham dự, tạo nên một khí thế mới cho toàn ngành.

Bên cạnh đó, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng được người dân quan tâm, đánh giá cao, kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển kinh tế và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.



Bên cạnh những kết quả đó, còn một số vấn đề khiến cử tri và nhân dân còn băn khoăn. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp dù bước đầu được đồng thuận nhưng đã phát sinh vướng mắc. Nhiều nơi thủ tục hành chính công chưa đảm bảo, hạ tầng kỹ thuật số thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Ngoài ra, cử tri và nhân dân cũng bày tỏ lo lắng diễn biến thời tiết bất lợi, mưa nhiều, kéo dài gây lũ lụt, sạt lở ở nhiều tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ, thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương; tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn ra; tình trạng hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc; biến động của thị trường vàng, thị trường ngoại hối; tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, lừa đảo thông qua hình thức đầu tư tài chính, đầu tư tiền ảo trái phép; trên các nền tảng mạng xã hội, có nhiều thông tin trái chiều hoặc công kích, nói xấu, xúc phạm lẫn nhau, tạo dư luận xã hội phức tạp… cần có giải pháp định hướng và ngăn chặn kịp thời.

Đề nghị kiểm soát chặt giá vàng và tỷ giá ngoại tệ

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến cử tri, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một số nội dung cử tri quan tâm hiện nay.

Trong đó, các Bộ, ngành có liên quan xem xét ưu tiên hỗ trợ ngân sách, đặc biệt từ Trung ương, để đầu tư nâng cấp hạ tầng chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu và nền tảng phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, theo dõi sát sao diễn biến khí hậu và xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp để giúp giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.

Cử tri và nhân dân đề nghị Chính phủ tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá vàng và tỷ giá ngoại tệ.

Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý tội phạm lừa đảo thông qua hình thức đầu tư tài chính, đầu tư tiền ảo trái phép.

UBND các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ, Phú Thọ, Đồng Nai và TP.HCM khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc phức tạp, đông người.



Cho ý kiến về báo cáo tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Lâm Văn Mẫn bày tỏ thống nhất rất cao với nội dung báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Ban Giám sát.

Ông Lâm Văn Mẫn cho biết, Hội đồng Dân tộc cũng thường xuyên tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những vấn đề bà con quan tâm và có kiến nghị, gửi gắm.

"Như báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã nêu, bà con rất phấn khởi trước những sự kiện lớn của đất nước trong tháng Tám và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các nghị quyết mới về lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sắp tới, bà con rất phấn khởi vì sẽ được Đảng, Nhà nước quan tâm ủng hộ giảm chi phí và miễn phí khám sức khỏe", ông Mẫn nói.