Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Công điện số 161/CĐ-TTg ngày 11/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán.

Trong đó, công điện nêu: Để kịp thời nắm chắc tình hình, đánh giá tác động và có giải pháp quản lý, điều hành phù hợp, hiệu quả đối với thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản và đề xuất giải pháp quản lý.

Hạn chót báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trước ngày 14/9/2025.

Đây không phải lần đầu tiên Chính phủ gửi chỉ đạo liên quan đến thị trường tiền tệ. Trước đó, ngày 8/9/2025, Văn phòng Chính phủ cũng đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về tình hình thị trường vàng thời gian qua.

Tại công văn, ngoài các chỉ đạo quyết liệt về lập đoàn thanh tra trong ngày 9/9, tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan,...

Đại diện Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước định kỳ trước 11 giờ thứ Sáu hàng tuần báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về diễn biến thị trường vàng.

Trước hạn chót báo cáo của Ngân hàng Nhà nước: Giá vàng hôm nay "hạ nhiệt"

Sau chuỗi tăng "nóng", với các chỉ đạo quyết liệt, giá vàng đã có tín hiệu hạ nhiệt. Biểu đồ: giavang.org.

Cập nhật sáng thứ 6 (12/9), giá vàng miếng SJC giảm hơn 2 triệu đồng/lượng về sát mốc 133 triệu đồng/lượng, qua đó, thu hẹp khoảng cách với thế giới.



Sáng nay, giá vàng thế giới - XAU/USD giao dịch ở mức 3.644,25 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, một lượng vàng theo giá vàng thế giới có giá 116,3 triệu đồng/lượng, tương ứng chênh lệch với giá vàng miếng SJC khoảng gần 17 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Đơn cử, Công ty SJC, niêm yết giá vàng miếng SJC 128,4 - 132,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 3,7 triệu đồng/lượng mua vào 2,9 triệu đồng/lượng bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch hai chiều mua - bán ở mức 3,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, một số thương hiệu khác như DOJI, Bảo Tín Minh Châu,.. giữ giá bán ra ở mức 132,8 triệu đồng/lượng, giảm thêm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Đối với vàng nhẫn có sự khác nhau ở các doanh nghiệp, cụ thể: Công ty SJC giao dịch ở mức 125,4 - 128,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua và bán so với đầu giờ sáng nay;

DOJI và PNJ giao dịch ở mức 126,2 - 132,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm 500.000 đồng/lượng.

Dự báo tỷ giá, lãi suất từ nay đến cuối năm

Về diễn biến tỷ giá và lãi suất, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, lãi suất cho vay bình quân đối với khoản vay mới hiện ở mức 6,38%, giảm gần 0,6% so với cuối năm ngoái.



Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong suốt thời gian qua, nhà điều hành liên tục quán triệt các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, khẩn trương triển khai ngay các giải pháp để ổn định và phấn đấu giảm lãi suất tiền gửi, cho vay.

Ngân hàng Nhà nước cũng được yêu cầu duy trì công bố công khai, minh bạch về lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay, các chương trình tín dụng trên trang thông tin điện tử, giúp khách hàng thuận tiện tra cứu, tiếp cận.

Trong thời gian qua, ngân hàng nỗ lực giảm lãi suất cho vay dù vẫn phải duy trì ổn định lãi suất huy động.

Tỷ giá trung tâm được "ấn định" ngày 12/9. Nguồn: sbv.

Đặc biệt, tỷ giá trung tâm sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.216 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên hôm qua. Tuy nhiên, so với mức đỉnh của tỷ giá trung tâm 25.298 VND/USD được ghi nhận hồi cuối tháng 8/2025, tỷ giá trung tâm hôm nay ghi nhận giảm 82 VND/USD.



Cùng diễn biến, ghi nhận tại thị trường tự do sáng nay giao dịch mỗi USD ở mức 26.850 đồng (mua vào) và 26.950 đồng (bán ra), giảm 65 đồng so với sáng qua.

Chứng khoán MB (MBS) cho biết, mặc dù đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng giảm về cuối năm khi Fed nhiều khả năng bắt đầu cắt giảm lãi suất, song các áp lực nội tại vẫn sẽ là yếu tố chính góp phần thúc đẩy đà tăng của tỷ giá.

Đơn cử, nhu cầu nhập khẩu của doanh nghiệp Việt lớn hơn khi mức thuế 0% được áp dụng hàng hóa từ Mỹ. Ngược lại, xuất khẩu nói chung sẽ chậm lại, dẫn đến thặng dư thương mại bị thu hẹp; dòng vốn FDI có thể chậm lại chờ đợi các thông tin rõ ràng hơn về thuế quan...

Theo đó, MBS dự báo tỷ giá trung bình năm 2025 sẽ dao động trong khoảng 26.600 - 26.750 đồng/USD, phản ánh mức tăng 4,5% - 5% so với đầu năm.

Giá USD hôm nay 11/9: Nếu Fed hạ lãi suất, tỷ giá VND/USD sẽ "dịu lại"

Đối với tín dụng, MBS ước tính tốc độ tăng trưởng cao hơn khoảng 1,3 - 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn. Do đó, điều này đã phần nào gây áp lực nhiều hơn đối với lãi suất huy động ở nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, nhằm thu hút tiền gửi.

Đến cuối tháng 7, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm Ngân hàng Thương mại tư nhân tăng nhẹ 2 điểm cơ bản so với tháng trước, lên mức 4,89% (-16 điểm cơ bản so với đầu năm), trong khi lãi suất của nhóm các Ngân hàng Thương mại quốc doanh vẫn giữ ổn định ở mức 4,7%.

Đến cuối năm, lãi suất huy động dự kiến sẽ chịu áp lực từ tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, đặc biệt sau thông báo của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.