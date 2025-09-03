Người đứng sau những hình ảnh tuyệt đẹp tại Đại lễ A80: "Với chúng tôi, 5 phút cuối rất dài”

Sáng qua (2/9), lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, hào hùng, để lại nhiều cảm xúc trong lòng hàng triệu người dân cả nước. Góp phần tạo nên thành công của sự kiện này là những khung hình giàu tính nghệ thuật được phát trực tiếp trên sóng VTV - Đài truyền hình Việt Nam.

Một trong những người đứng sau loạt hình ảnh ấn tượng này là chuyên gia kỹ thuật Trương Huyền Đức, người từng tham gia một loạt dự án phim điện ảnh quen thuộc như Lật mặt 7, Người vợ cuối cùng, Em và Trịnh... Sau chương trình, hình ảnh và thông tin về anh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của công chúng.

Giám đốc mỹ thuật Trương Huyền Đức (áo phông đỏ). (Ảnh: NVCC)

Sau bình luận “chê” chất lượng hình ảnh tại sự kiện A50 trên mạng xã hội, anh chắc hẳn đã rất bất ngờ nhận được lời mời tham gia vào ê-kíp thực hiện đại lễ A80?

- Vâng, đúng là tôi có chút bất ngờ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi được mời làm việc sau khi góp ý về một sản phẩm nào đó, nhưng đến từ một tên tuổi lớn như VTV thì rất thú vị. Một ngày, khi đang làm việc trên trường quay, tôi nhận được cuộc gọi từ Tô Quang Định (giám đốc của Cinepost Hà Nội). Định nói với tôi đây là nhiệm vụ cấp thiết và tôi ngay lập tức nhận lời.

Anh có thể chia sẻ rõ hơn về những thách thức kỹ thuật lớn nhất mà anh và ê-kíp gặp phải trong buổi truyền hình trực tiếp sáng 2/9 không?

- Yêu cầu của VTV rất đơn giản, hình ảnh phải “đẹp, an toàn, đồng đều”, đây cũng là thứ tự ưu tiên của các yêu cầu. Thách thức đầu tiên là mà đội ngũ kỹ thuật của cả chương trình đối mặt là số lượng camera lớn, gần 70 camera và chủng loại, chất lượng cũng như niên hạn rất đa dạng. Việc tạo ra thông số màu đẹp và tương đồng giữa các máy đã khó, thông số đó còn phải đảm bảo cho nhiều điều kiện thời tiết phức tạp còn khó hơn.

Tuy mọi người đã có thời gian sơ duyệt và tổng duyệt các tình huống, nhưng điều kiện thời tiết ngày 2/9 đặc biệt đa dạng và biến đổi liên tục ngoài dự kiến, đòi hỏi chúng tôi phải thay đổi thông số liên tục trong lúc chương trình đang diễn ra. Tuy nhiên với sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa của VTV, chương trình đã đi tới thành công. Đây là hoàn toàn là công sức tập thể mà tôi chỉ đóng góp một phần nhỏ. Mọi lời khen ngợi của khán giả xin được dành cho Ban tổ chức sự kiện 2/9, tập thể VTV và các đơn vị đối tác.

Chuyên gia đồ họa Trương Huyền Đức (đứng) tại khu kỹ thuật sự kiện đại lễ A80. Ảnh: NVCC

Với anh, khoảnh khắc nào trong lễ diễu binh A80 là đáng nhớ nhất khi nhìn từ góc độ người làm kỹ thuật?

- Dân làm kỹ thuật hay bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo, nên đôi khi đạt đến 99% là lo lắng lắm. Khi một chị KTV báo còn 5 phút nữa là kết thúc chương trình, mọi người ở xe màu tổng hệ thống đều cảm thấy như đang trong một trận chung kết bóng đá, 5 phút cuối đó rất dài.

Thời điểm hình hiệu kết thúc chương trình hiện lên, mọi người đều vỡ oà niềm vui và sự nhẹ nhõm – chúng tôi biết nhiệm vụ trọng đại đã hoàn thành.

Hình ảnh hậu trường của chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh được chuyên gia Trương Huyền Đức chia sẻ. (Ảnh: FBNV)

So với các dự án điện ảnh mà anh từng tham gia như "Thám tử Kiên" hay "Mắt biếc", công việc lần này có gì khác biệt?

- Thông thường các dự án điện ảnh có thể trải dài trong một năm hoặc hơn. Việc điều chỉnh và đồng bộ hình ảnh diễn ra từ tiền kỳ đến hậu kỳ nên thời gian tuy không phải là nhiều nhưng vẫn có sự thoải mái để suy nghĩ bàn luận, số lượng camera cũng không nhiều, thường là 2-3 camera cùng chủng loại.

Khi thực hiện chương trình trực tiếp đại lễ 2/9, công việc hoàn toàn phụ thuộc và kinh nghiệm để có thể phản xạ ngay lập tức với mọi tình huống, và mọi quyết định đều lên hình ngay, có sai sót gì cũng không có thời gian để hối hận nữa, chương trình vẫn phải tiếp tục. Mọi người tham gia chương trình dù trước hay sau ống kính đều là những nghệ sĩ trình diễn trực tiếp trước hàng triệu khán giả.

Sau sự kiện, cảm xúc lớn nhất của anh là gì?

- Niềm vui và sự tự hào thì quá rõ ràng rồi, nhưng tôi cũng có nhiều suy nghĩ. Tôi hi vọng rằng đây không phải là kết thúc mà là khởi đầu cho sự hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa các nguồn lực trong xã hội, qua đó đem lại những trải nghiệm tốt hơn cho khán giả Việt Nam trong những sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Trương Huyền Đức sinh năm 1987, hiện là giám đốc mỹ thuật/kỹ thuật, nhà sản xuất trong lĩnh vực game, phim và nội dung số. Anh từng tham gia nhiều dự án điện ảnh lớn như Tử chiến trên không (sắp ra mắt), Thám tử Kiên, Lật mặt 7, Người vợ cuối cùng, Em và Trịnh, Mắt Biếc, Chàng vợ của em...