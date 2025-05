Khi người giàu cũng trăn trở

Anh Phạm Đình Nam, 52 tuổi, là một doanh nhân trong ngành dược, đã sống hơn 10 năm trong một căn biệt thự cũ ở gần Hồ Tây - thủ phủ một thời của giới thượng lưu Hà Nội. Thời điểm mới chuyển về, đó là giấc mơ trọn vẹn với anh Nam: ở trung tâm, yên tĩnh, nhiều cây xanh, hàng xóm văn minh, con cái học hành thuận tiện.

Nhưng theo thời gian, khu phố từng là “mơ ước” ấy dần chật chội, xuống cấp. Đường sá ngày càng đông đúc, ồn ã, bụi bặm. Hai bên đường, hàng quán mọc san sát, vắng bóng cây xanh, vỉa hè lúc nào cũng chật cứng xe máy. Những người hàng xóm cũ dần chuyển đi, thay vào đó là các căn nhà cho thuê, kinh doanh, ồn ào suốt ngày đêm.

“Nhà tôi gần như không bao giờ mở cửa sổ. Lắp đủ các loại thiết bị lọc không khí mà vẫn không yên tâm. Hơn nữa, mỗi lần mưa lớn là cả phố lại ngập lênh láng”, anh cười, có phần chua chát.

Không gian ngập tràn sắc xanh ở Vịnh Bình Minh lọt tầm ngắm của giới nhà giàu Hà Nội

Sau nhiều lần đắn đo, anh Nam bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc chuyển nhà. Không phải một căn hộ cao cấp hơn trong nội đô, mà là một nơi thực sự để sống - xanh hơn, thoáng hơn, đáng để hít thở sâu mỗi sáng và ngồi ngoài hiên mỗi chiều.

“Tôi đi xem nhiều nơi. Có chỗ hoàn thiện rồi, nhưng lại đông đúc và thiếu không gian riêng. Có nơi thì không có tiện ích gì. Gần đây, sau khi nghe một người bạn giới thiệu về phân khu Vịnh Bình Minh ở Vinhomes Wonder City, tôi đã tìm thấy điều mình muốn,” anh kể.

Anh Nam cho biết, dù dự án còn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng những gì anh nhìn thấy - từ bản quy hoạch, thiết kế biệt thự, mật độ cây xanh, mặt nước và tiện ích - đã đủ thuyết phục.

Vịnh Bình Minh - Chốn đi về riêng tư và xứng tầm

Vịnh Bình Minh - phân khu cao cấp nhất tại Vinhomes Wonder City - tọa lạc trên trục đại lộ vàng Tây Thăng Long, khu vực đang trở thành trung tâm phát triển mới phía Tây Hà Nội. Nơi đây nổi bật như một “ốc đảo xanh” hiếm có dành riêng cho tầng lớp tinh hoa. Bao quanh phân khu là hồ cảnh quan rộng tới 51.000m², vừa mang giá trị phong thủy và điều hòa khí hậu, vừa là “tấm khiên xanh” bảo chứng cho sự riêng tư và bình yên tuyệt đối.

Là phân khu đóng duy nhất tại Vinhomes Wonder City, Vịnh Bình Minh được bảo vệ bởi mô hình an ninh đa lớp chuẩn quốc tế. Từ cổng kiểm soát nghiêm ngặt, hệ thống tuần tra 24/7 đến camera giám sát toàn khu. Ba lớp an ninh được thiết lập chặt chẽ, tương tự các khu compound danh giá trên thế giới như One Hyde Park (London) hay Beverly Park (Los Angeles), mang đến sự an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Vịnh Bình Minh được xem là “Riverside phía Tây Hà Nội”

Vốn đã quen sống trong biệt thự, anh Nam vẫn tượng khi Vịnh Bình Minh mang đến không gian sống sang trọng, đậm dấu ấn kiến trúc Pháp cổ điển, lấy cảm hứng từ những công trình vĩnh cửu như Palais Royal hay Château de Versailles mà anh luôn yêu thích. Từng căn biệt thự tại đây được thiết kế tỉ mỉ với mặt tiền rộng rãi từ 12 đến 23m, diện tích bề thế đến 373m², cùng khu vườn riêng 60-100m². Thậm chí, có những căn được sử dụng miễn phí sân vườn lên đến 200m². Tất cả tạo nên một tổ ấm vừa rộng thoáng, vừa đậm chất nghệ thuật.

Xét về yếu tố tiện ích, Vịnh Bình Minh cũng hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sống - học tập - giải trí của các thế hệ trong đại gia đình. Đại đô thị sở hữu hệ tiện ích “all-in-one” đẳng cấp với 4 công viên liên hoàn 19ha, bể bơi Olympic rộng 1.250m², tổ hợp wellness center chuẩn resort 5 sao tích hợp xông hơi, onsen, khoáng lạnh, yoga, pilate,… hay 50 sân thể thao cao cấp từ tennis đến golf, khu BBQ VIP rộng 2ha… Bên cạnh đó, “bộ tứ kim cương” Vinhomes - Vincom - Vinmec - Vinschool hiện diện ngay trong đại đô thị cũng đảm bảo chuẩn sống quốc tế cho giới tinh hoa.

Mỗi căn biệt thự tại vịnh Bình Minh là một thiết kế độc bản dành cho tầng lớp tinh hoa

Đặc biệt, bài toán kết nối giao thông - yếu tố khiến anh Nam từng do dự - giờ đây cũng đã được giải quyết. Vịnh Bình Minh nằm tại vị trí “hồng tâm” phía Tây Hà Nội, nơi hội tụ hàng loạt trục giao thông huyết mạch, như đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 3.5, vành đai 4 cùng tuyến Metro số 4. Nhờ hệ thống hạ tầng chiến lược này, cư dân chỉ mất khoảng 10 - 20 phút để di chuyển tới các khu vực trọng điểm như Hồ Tây, Mỹ Đình, Cầu Giấy… Đáng chú ý, tuyến đại lộ Tây Thăng Long dự kiến sẽ thông xe đoạn từ Tây Hồ đến dự án vào quý II/2026, ngay trước thời điểm Vịnh Bình Minh bàn giao, mang đến sự thuận tiện tối đa cho những cư dân tương lai.

Chưa kể, Vịnh Bình Minh còn là nơi hội tụ chính sách tài chính tối ưu bậc nhất của Vinhomes. 100% các căn biệt thự tại đây đều được áp dụng chính sách giãn tiến độ xây dựng trong 2 năm. Thay vì phải thanh toán toàn bộ chi phí ngay lập tức, khách hàng chỉ cần chi trả phần tiền đất (đã bao gồm tiền đất, hạ tầng, giá trị thương hiệu), chi phí xây dựng được dời lại sau 2 năm.

“Giãn tiến độ giúp tôi có thêm thời gian chuẩn bị, không chỉ về tài chính mà cả về tâm thế. Một hành trình mới nên được bắt đầu một cách vững vàng, không vội vã”, anh Nam chia sẻ.

Giữa dòng chuyển dịch của tầng lớp thượng lưu khỏi vùng lõi đô thị, Vịnh Bình Minh nổi lên như lựa chọn dẫn đầu. Với giới tinh hoa như anh Nam, đây không chỉ là sự thay đổi nơi ở, mà là sự khởi đầu cho một chương sống mới: riêng tư hơn, xanh hơn và xứng tầm hơn.