Ngày 29/5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, người thân của chị T.T.H (SN 1986, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết, sau ca phẫu thuật, chị H vẫn chưa thể đi lại được. Sinh hoạt cá nhân của chị H đều trông cậy vào người thân chăm sóc. Chị T.T.H là nạn nhân trong đoạn clip bị chồng hành hung dã man giữa đêm khuya khiến dân mạng phẫn nộ.

“Bác sĩ chẩn đoán, chị H bị chấn thương cột sống, phải phẫu thuật để nẹp lại. Ngoài ra, chị H còn bị đa chấn thương vùng ngoài mắt, hàm, mặt, tay, chân. Sau ca phẫu thuật, chị H vẫn đang nằm điều trị. Mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày của chị H đều trông chờ vào người thân”, người nhà của nạn nhân H cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra, chị T.T.H cũng đã có đơn yêu cầu công an vào cuộc điều tra hành vi của người chồng.

Theo nội dung đơn, khoảng 3h ngày 7/5, chị H bị chồng dùng dao tấn công tại nhà riêng. Lo sợ bị sát hại, chị H đã nhắn tin điện thoại cầu cứu Công an nhưng bị người chồng truy đuổi.

Thời điểm này, cửa nhà bị khóa, nên chị H buộc phải nhảy từ ban công tầng 2 xuống sân để thoát thân, khiến chị bị thương nặng.



Hình ảnh người vợ bị hành hung dã man trong đêm. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại diện Công an phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an tỉnh Nghệ An để thụ lý theo thẩm quyền.

Diễn biến sự việc vào tối ngày 7/5 cũng được camera ghi lại. Thời điểm này người phụ nữ bị đánh đập dã man trong đêm. Người phụ nữ hoảng loạn tháo chạy, thậm chí quỳ xuống van xin, nhưng người đàn ông vẫn không dừng lại, mà liên tiếp đấm, đá và sau đó còn hung hãn, đe dọa nạn nhân. Người phụ nữ bị đánh đập đến mức phải nhảy từ ban công xuống để tìm đường thoát thân. Sau đó, chị được 2 người dìu đi, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đoạn clip sau đó được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Nhiều người khi xem đoạn clip đã bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi của người đàn ông trong clip.