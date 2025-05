Tại tọa đàm "Hiện thực hóa giấc mơ nhà ở xã hội" do Báo Tiền Phong tổ chức sáng 30/5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết: Theo báo cáo từ các địa phương, hiện cả nước có 1.309 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 9.733 ha đất.

Tính đến nay, sau một thời gian triển khai Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đã có 679 dự án được phát động, tương ứng khoảng 62.305 căn hộ. Trong đó, 108 dự án đã hoàn thành, 155 dự án đang thi công và 416 dự án được chấp thuận chủ đầu tư.



Dù xuất phát điểm khá chậm nhưng kết quả hơn 600.000 căn đã được đầu tư xây dựng là một nỗ lực lớn của toàn ngành. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu.

Toàn cảnh toạ đàm "Hiện thực hóa giấc mơ nhà ở xã hội".

Dù phân khúc nhà ở xã hội đang ghi nhận những tín hiệu tích cực nhưng theo ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng), quá trình triển khai trên thực tế vẫn đối mặt với nhiều “nút thắt”.

Thông tin tại tọa đàm, ông Hưng cho biết, hiện Hà Nội có 7 dự án nhà ở xã hội đã lựa chọn được chủ đầu tư và đang triển khai. Trong đó, dự án tại Cổ Nhuế 2 dành cho cán bộ, chiến sĩ đã được hoàn thành.

Trong số 6 dự án còn lại, ông Hưng đánh giá chỉ có 4 dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2025 gồm: dự án NOXH Kim Hoa (720 căn), dự án Uy Nỗ (466 căn), dự án Kim Chung (1.174 căn)... Tổng số căn có khả năng đưa vào sử dụng trong năm tới khoảng hơn 3.000 căn, trong khi chỉ tiêu thành phố đặt ra là 4.670 căn.

2 dự án còn lại là NOXH Thượng Thanh và NOXH Hạ Đình đều khó hoàn thành trong năm 2025. Theo ông Hưng, trong đợt kiểm tra thực tế vừa qua, cả hai dự án đều có quy mô cao tầng (24 tầng, có tầng hầm), nhưng chỉ đang thi công phần hầm. “Nếu chủ đầu tư tăng tốc xây dựng theo hình thức 3 ca, 4 kíp thì may ra có thể hoàn thiện phần thô trong năm 2025”, ông Hưng nhận định.

Phạm vi cả nước, sau kiểm tra đôn đốc tại 20 địa phương, Bộ Xây dựng đánh giá khả năng hoàn thành trong năm 2025 chỉ đạt khoảng 71.200 căn nhà ở xã hội, tương ứng 71,2% mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản phát biểu tại toạ đàm.

Theo ông Hưng, nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ của các dự án nhà ở xã hội đầu tiên đến từ việc nhiều địa phương được giao nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội nhưng còn lúng túng trong tổ chức thực hiện.

Thứ hai, hành lang pháp lý mới đi vào thực tiễn chưa lâu (khoảng 9 - 10 tháng) nên chưa kịp "cởi trói". Đáng chú ý, một số thủ tục hành chính quan trọng chỉ vừa được gỡ bỏ trong Nghị quyết của Quốc hội thông qua ngày 29/5.

Thứ ba là vấn đề quỹ đất. Dù pháp luật quy định có quỹ đất dành riêng cho nhà ở xã hội, nhưng thực tế nhiều khu đất này lại nằm ở những vị trí xa trung tâm, khó tiếp cận hạ tầng hoặc phải giải phóng mặt bằng phức tạp. Điều này khiến nhiều chủ đầu tư e ngại và đặt câu hỏi “tiền đâu để triển khai?”. Chính nghịch lý này đã tạo ra thực trạng “nơi cần thì không có, nơi có thì không cần”.

Người Việt giàu nên ở ngoại thành. Nhà ở xã hội ở trung tâm dành cho người thu nhập thấp

Ông Lê Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ tại toạ đàm.

Đề cập đến vấn đề quỹ đất, ông Lê Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo bộ luật mới, Trung ương chỉ kiểm soát những loại đất quan trọng như đất lúa, đất rừng, đất quốc phòng - an ninh,... còn việc quy hoạch quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội hoàn toàn thuộc thẩm quyền của địa phương. Trung ương sẽ không can thiệp sâu vào việc này. Do đó, bố trí quỹ đất ra sao là địa phương chủ động.

Dẫn chứng từ các quốc gia phát triển, ông Bình cho biết: “Ở nước ngoài, người thu nhập thấp được ở gần trung tâm để thuận tiện sinh hoạt, làm việc; còn người giàu thì ở xa, nơi yên tĩnh, thoáng đãng”.

Ông Bình đề xuất Việt Nam cũng nên thay đổi tư duy quy hoạch theo hướng này: Dành vị trí trung tâm cho nhà ở xã hội, còn các khu biệt thự, villa có thể bố trí tại vùng ven.

Một đề xuất đáng chú ý khác từ ông Bình là việc tận dụng lại trụ sở hành chính cũ khi các cơ quan chuyển về trung tâm hành chính mới theo mô hình chính quyền 2 cấp. "Đây là những khu đất vàng có hạ tầng sẵn có, hoàn toàn phù hợp để phát triển nhà ở xã hội", ông nói.