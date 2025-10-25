Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Gia đình
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 07:29 GMT+7

Người xưa dặn: Trồng nhầm cây trước cửa, Thần Tài sẽ đi lạc, của cải tiêu tán, tai họa cận kề

+ aA -
Hải Yến Thứ bảy, ngày 25/10/2025 07:29 GMT+7
Theo người xưa, việc trồng cây cảnh trước sân rất quan trọng đối với phong thủy gia đình. Đặc biệt nếu có 3 cây này chắn cửa, tiền bạc đội nón ra đi.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vậy những cây cảnh mà người xưa cảnh báo không nên trồng trước cửa là gì vậy?

Người xưa có một câu dí dỏm: "Cóc vào nhà thì không sao nhưng 3 cây chắn cửa phải cẩn thận". Vậy cây đó là những cây nào vậy?

Ngày xưa, trên mảnh đất rộng lớn, cây cối mọc um tùm, mùa xuân đâm chồi nảy lộc, mùa hè xanh tươi. Những tán cây xanh mướt mang đến chút mát mẻ cho mùa hè nóng nực.

Người xưa có một câu dí dỏm: "Cóc vào nhà thì không sao nhưng 3 cây chắn cửa phải cẩn thận".

Những người nông dân sau giờ làm việc mệt mỏi, ngả lưng hay nằm dài thư thái, thoải mái. Chính vì vậy, ở nông thôn, dù là sân nhà hay con đường nhỏ, cây cối vẫn là thứ phổ biến nhất.

Người xưa luôn theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn và những loại cây họ trồng cũng mang ý nghĩa cát tường, chẳng hạn như cây hồng, cây lựu, cây bạch quả, Tuy nhiên, có một số loại cây bị cấm trồng trước cửa

Cây xanh không chỉ cung cấp bóng mát cho con người mà còn thanh lọc không khí ở vùng nông thôn.

Người xưa luôn theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn và những loại cây họ trồng cũng mang ý nghĩa cát tường như cây cam

Trước đây, nhiều nông dân trồng cây chủ yếu để lấy gỗ. Thời đó, làng nào cũng có thợ mộc. Nếu gia đình nào cần đồ đạc, họ sẽ chặt cây để làm tủ, giường... điều này rất thiết thực.

Ngày nay, hầu hết cây trồng ở nông thôn đều là cây cảnh, chủ yếu để làm đẹp cho làng xóm, nhưng vì cầu may mắn, một số loại cây cấm kỵ không được trồng trước cửa nhà, bởi vì cửa là lối vào của cải, cũng là bộ mặt của gia đình.

Theo người xưa, có 3 loại cây sau không thích hợp để trồng trước cửa.

Do đó, dù xét về mặt phong thủy hay thực tiễn, những điều người xưa khuyên này đều có cơ sở nhất định.

1. Người xưa dặn: Cây gỗ cao lớn, lá dày như cái sàng không nên trồng chắn cửa

Mặc dù loại cây cao lớn này có thể tạo bóng mát vào mùa hè, nhưng vấn đề là một khi nó tạo bóng mát, ngôi nhà sẽ trở nên tối tăm và ảm đạm, khiến việc sinh sống trở nên đáng sợ.

Trong phong thủy, môi trường xung quanh nhà được coi là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến vận mệnh của gia đình.

Cây cối đặt quá gần cửa trước có thể cản trở ánh sáng mặt trời và lưu thông không khí, dẫn đến môi trường ẩm thấp, tối tăm, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tài lộc của gia chủ.

Hơn nữa, khi lá cây quá nhiều, muỗi và các loại côn trùng khác sẽ xuất hiện nhiều hơn. Chúng sẽ vo ve vào ban đêm và khiến mọi người khó ngủ.

Vì vậy, khi lựa chọn loài cây, người xưa khuyên vẫn phải cẩn thận, không chỉ nghĩ đến vẻ đẹp mà bỏ qua trải nghiệm sống.

Đồng thời, cây cối mọc quá gần nhà quả thực có thể ảnh hưởng đến an toàn kết cấu của công trình.

Rễ cây mọc um tùm có thể làm hỏng nền móng, trong khi cành lá rậm rạp có thể cản trở thông gió và ánh sáng, thậm chí trở thành nơi sinh sản của sâu bệnh và động vật nhỏ.

Do đó, dù xét về mặt phong thủy hay thực tiễn, những điều người xưa khuyên này đều có cơ sở nhất định.

Theo người xưa, nếu bạn trồng một cây lê trong nhà thì trong nhà có thể có sự ly tán, đổ vỡ.

2. Người xưa dặn: Cây có ý nghĩa không tốt đẹp đừng trồng chắn cửa

Người xưa coi trọng may mắn và mong muốn mọi việc khởi đầu tốt đẹp. Một số loại cây, vì tên gọi đồng âm khó nghe, đã bị gán cho cái mác "cây xui xẻo".

Ví dụ như cây dâu tằm, tên Hán Việt là "tang" đồng âm với từ tang tóc nên được coi là không may mắn. Người xưa cho rằng, trước cửa trồng dâu tằm tai họa sẽ đến, không thể ngăn cản.

Hay như cây dương người xưa cũng có câu: "Trước nhà đừng trồng dâu, sau nhà không trồng liễu, trong sân không trồng cây ma vỗ tay". Trong đó, cây "ma vỗ tay" ám chỉ cây dương.

Lá của chúng to và rậm, khi gió thổi phát ra tiếng xào xạc như tiếng vỗ tay. Do đó, người xưa tin rằng cây dương, giống như những cây "ma vỗ tay" này, là điềm gở và không nên trồng trong nhà.

Hay như cây liễu yếu đuối, cũng được coi là không may mắn, người xưa sợ rằng nó sẽ lãng phí vận may và tài lộc của gia đình.

Hay như cây lê, dù hoa đẹp, quả ngọt và đặc biệt bổ dưỡng nhưng nhiều người không thích trồng chúng ở nhà vì cây lê trong tiếng Hán, "lê" đồng âm với "ly", có nghĩa là ly tán, chia lìa. Do đó, theo người xưa, nếu bạn trồng một cây lê trong nhà thì trong nhà có thể có sự ly tán, đổ vỡ.

Ngược lại, những loài cây tượng trưng cho may mắn như cây hồng, cây lựu, cây mộc hương rất được người xưa ưa chuộng trồng ở sân nhà.

Người xưa khuyên cây có gai như xương rồng không nên trồng chắn cửa nhà

3. Người xưa dặn: Cây cảnh có gai nhọn hoắt không nên trồng chắn cửa

Những cây có gai chắc chắn có tính chất trang trí, nhưng người xưa cho rằng chúng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và mang ý nghĩa tiêu cực.

Nếu nhà bạn có trẻ nhỏ, hãy đặc biệt cẩn thận. Trẻ con rất nghịch ngợm, và nếu chúng bị gai đâm khi đang chơi ngoài sân, chắc chắn sẽ rất đau lòng!

Vì vậy, vì sự an toàn của gia đình, chúng ta nên tránh xa những loại cây có gai như hoa hồng, xương rồng, bồ kết... Bạn có thể trồng chúng xa sân chứ đừng trồng trước cửa nhà.

Do đó, khi thiết kế cảnh quan sân trong, việc lựa chọn cây trồng cần phải cân nhắc đầy đủ đến biểu tượng và ý nghĩa văn hóa của chúng.

Bạn có thể chọn một số loại cây cảnh có ý nghĩa tốt đẹp để trồng, chẳng hạn như cây mận tượng trưng cho sự thanh lịch và tinh tế, cây anh đào tượng trưng cho những lời chúc tốt đẹp, cây tường vi tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm...

Bằng cách trồng những loại cây này, bạn không chỉ có thể tăng thêm hiệu ứng cảnh quan phong phú cho sân trong mà còn mang lại sự thoải mái và khích lệ về mặt tinh thần cho mọi người trong nhà.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ làm việc, quý nhân hỗ trợ, tiền vào như nước, tương lai đón phước lành vô tận

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này chăm chỉ làm việc, nỗ lực hướng tới, tương lai tận hưởng phước lành và sự mãn nguyện mà thành công mang lại.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có chỉ số phúc khí cao, tài vận ấm lên vào mùa đông, Tết này không thiếu tiền tiêu

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp có chỉ số phúc khí cao, tài vận ấm lên vào mùa đông, Tết này không thiếu tiền tiêu

Xem phim, tôi biết ơn vì đã dạy con gái "dám lên tiếng", nếu không hậu quả sẽ là cực kỳ nghiêm trọng

Gia đình
Xem phim, tôi biết ơn vì đã dạy con gái 'dám lên tiếng', nếu không hậu quả sẽ là cực kỳ nghiêm trọng

Xem phim, tôi và chồng quyết định dù bận đến mấy, chúng tôi vẫn phải làm điều này mỗi tối để cứu con

Gia đình
Xem phim, tôi và chồng quyết định dù bận đến mấy, chúng tôi vẫn phải làm điều này mỗi tối để cứu con

Nửa tháng tới, 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, làm ăn trúng quả đậm, mùa đông ấm no hạnh phúc

Gia đình
Nửa tháng tới, 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, làm ăn trúng quả đậm, mùa đông ấm no hạnh phúc

Đọc thêm

Quảng Trị: 4 thuyền viên được ứng cứu an toàn khi tàu mắc cạn giữa sóng lớn
Nhà nông

Quảng Trị: 4 thuyền viên được ứng cứu an toàn khi tàu mắc cạn giữa sóng lớn

Nhà nông

Lực lượng chức năng xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, vừa phối hợp ứng cứu thành công 4 thuyền viên trên một tàu cá bị trôi dạt, mắc cạn trên vùng biển địa phương này.

Xã mới này ở Đắk Lắk là xã giàu có nhờ trồng 'cây tỷ đô', ra ngõ đụng tỷ phú, cả làng thơm mùi trái cây chín
Nhà nông

Xã mới này ở Đắk Lắk là xã giàu có nhờ trồng "cây tỷ đô", ra ngõ đụng tỷ phú, cả làng thơm mùi trái cây chín

Nhà nông

Với 5.153 ha trồng sầu riêng ví như "cây tỷ đô" và ước tính tổng sản lượng niên vụ 2025 lên đến 60.000 tấn quả sầu riêng tươi, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk những ngày này đang bước vào chính vụ thu hoạch trái sầu riêng trong không khí rộn ràng, tấp nập từ nhà vườn đến các kho thu mua, sơ chế.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp về tình hình lũ sông ở Huế, Đà Nẵng sẽ vượt mức lịch sử năm 2020, ngập lụt sâu diện rộng
Nhà nông

Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp về tình hình lũ sông ở Huế, Đà Nẵng sẽ vượt mức lịch sử năm 2020, ngập lụt sâu diện rộng

Nhà nông

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và các bộ, ngành có liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ lớn, ngập lụt...

Lừa đảo tài chính bủa vây học sinh: Việt Nam đưa giáo dục tài chính vào lớp học để “chắn dòng tiền bẩn”
Xã hội

Lừa đảo tài chính bủa vây học sinh: Việt Nam đưa giáo dục tài chính vào lớp học để “chắn dòng tiền bẩn”

Xã hội

 Vừa qua, một nạn nhân ở Quy Nhơn mất gần 1 tỷ đồng vì mô hình đầu tư tài chính có lợi nhuận cao trên không gian mạng. Đây chỉ là phần nổi của tội phạm tài chính trên không gian số. Khi giới trẻ ngày càng trở thành mục tiêu tấn công, Việt Nam đẩy nhanh giáo dục tài chính từ bậc tiểu học đến THPT – một “lá chắn” mới giúp học sinh nhận diện rủi ro, hiểu giá trị đồng tiền và tự bảo vệ mình trước những cạm bẫy sinh lời thần tốc trong kỷ nguyên số.

Vụ bắt quả tang bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt: Hiệu trưởng phủ nhận phát ngôn ví phụ huynh như con sâu làm rầu nồi canh
Xã hội

Vụ bắt quả tang bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt: Hiệu trưởng phủ nhận phát ngôn ví phụ huynh như con sâu làm rầu nồi canh

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Kiều Đức Quang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Minh, xã Quảng Oai, Hà Nội đã nhận trách nhiệm, xin lỗi sau vụ việc phụ huynh "bắt quả tang" bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt gây xôn xao dư luận. Ông Quang khẳng định không nói phát ngôn "một con sâu bỏ rầu nồi canh" tại buổi đối thoại với phụ huynh và cho biết thêm, không hiểu vì lý do gì thông tin lan truyền trên mạng cho rằng ông nói, ví phụ huynh như “con sâu”.

Tàu chở gần 6.000 tấn xi măng chìm ngoài khơi Lăng Cô, 8 thuyền viên được cứu sống
Tin tức

Tàu chở gần 6.000 tấn xi măng chìm ngoài khơi Lăng Cô, 8 thuyền viên được cứu sống

Tin tức

Trưa 27/10, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây (TP Huế) xác nhận, tàu Thái Hà 8888 chở theo 5.900 tấn xi măng đã bị chìm tại vùng biển ngoài khơi Lăng Cô.

Thanh kiếm đầu tiên của Độc Cô Cầu Bại có điều bí ẩn gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Thanh kiếm đầu tiên của Độc Cô Cầu Bại có điều bí ẩn gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Cương kiếm là vũ khí ban đầu của Độc Cô Cầu Bại, khi ông còn tuổi trẻ, còn khát vọng chinh phục võ lâm và chưa bị nỗi cô đơn xâm chiếm.

Cổ vật to lớn là bảo vật quốc gia chỉ có ở một kinh đô xa xưa của Việt Nam tại Ninh Bình
Nhà nông

Cổ vật to lớn là bảo vật quốc gia chỉ có ở một kinh đô xa xưa của Việt Nam tại Ninh Bình

Nhà nông

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư nằm yên bình giữa lòng Ninh Bình, là nơi lưu giữ những bảo vật quốc gia độc bản vô giá, đặc biệt là hai cặp Long sàng và hai bộ Phủ Việt tại tại Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ vua Lê Đại Hành.

Pokrovsk vỡ trận, hàng trăm lính Nga tràn vào trung tâm thành phố, Ukraine nguy ngập
Thế giới

Pokrovsk vỡ trận, hàng trăm lính Nga tràn vào trung tâm thành phố, Ukraine nguy ngập

Thế giới

Khoảng 200 binh sĩ Nga đã thâm nhập thành công vào bên trong thành phố tiền tuyến Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine thừa nhận.

Chồng Siu Black thông tin về tình trạng sức khỏe rất tệ của vợ, gia đình phải túc trực 24/24
Văn hóa - Giải trí

Chồng Siu Black thông tin về tình trạng sức khỏe rất tệ của vợ, gia đình phải túc trực 24/24

Văn hóa - Giải trí

Chồng của Siu Black cho biết, hiện sức khỏe của nữ ca sĩ đang rất tệ, vừa trải qua hôn mê sâu 3 ngày, suy thận độ 5 và dịch tràn vào phổi lẫn tim.

Đà Nẵng: Kịp thời cứu cháu bé 8 tháng tuổi bị ngã xuống dòng nước lũ
Tin tức

Đà Nẵng: Kịp thời cứu cháu bé 8 tháng tuổi bị ngã xuống dòng nước lũ

Tin tức

Chiều 27/10, sau khi tiếp nhận thông tin một cháu bé ở TP Đà Nẵng bị ngã xuống dòng nước lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 (thị xã Điện Bàn) đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Duy Xuyên nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận, hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Hà Nội phê duyệt tuyến đường chiến lược nối sân bay Nội Bài với khu du lịch Đại Lải ở tỉnh Phú Thọ có 6 làn xe
Tin tức

Hà Nội phê duyệt tuyến đường chiến lược nối sân bay Nội Bài với khu du lịch Đại Lải ở tỉnh Phú Thọ có 6 làn xe

Tin tức

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường nối sân bay quốc tế Nội Bài qua đô thị vệ tinh Sóc Sơn đến đường nối Khu du lịch Đại Lải (tỉnh Phú Thọ).

Cựu sao U23 Việt Nam thuộc biên chế Hà Nội FC: Cao 1m72, 'bắn tiếng Anh như gió'
Thể thao

Cựu sao U23 Việt Nam thuộc biên chế Hà Nội FC: Cao 1m72, "bắn tiếng Anh như gió"

Thể thao

Vũ Đình Hai là hậu vệ cánh trái thuộc biên chế Hà Nội FC. Cầu thủ 25 tuổi từng khoác áo U23 Việt Nam. Ít người biết rằng, Vũ Đình Hai có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Thái Nguyên: Tạo bứt phá từ các chương trình mục tiêu quốc gia
Nhà nông

Thái Nguyên: Tạo bứt phá từ các chương trình mục tiêu quốc gia

Nhà nông

Nhờ triển khai đồng bộ các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Diện mạo nông thôn khởi sắc, hạ tầng đồng bộ, thu nhập người dân tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

EVNCPC chủ động cắt điện vùng ngập lũ để đảm bảo an toàn
Doanh nghiệp

EVNCPC chủ động cắt điện vùng ngập lũ để đảm bảo an toàn

Doanh nghiệp

Tính đến chiều ngày 27/10/2025, gần 127.000 khách hàng tại 40 xã, phường thuộc 2 thành phố Đà Nẵng và Huế đã được các Công ty Điện lực tạm ngừng cung cấp điện để đảm bảo an toàn trong nhân dân do ảnh hưởng ngập lũ nghiêm trọng.

Mua vàng theo lời kẻ lừa đảo, cụ bà 70 tuổi tưởng mất trắng, nào ngờ lãi hơn 2 tỷ đồng
Xã hội

Mua vàng theo lời kẻ lừa đảo, cụ bà 70 tuổi tưởng mất trắng, nào ngờ lãi hơn 2 tỷ đồng

Xã hội

Bị lừa trong một vụ gọi điện giả danh công an, cụ bà 70 tuổi ở Thái Lan tưởng mất trắng số tiền tiết kiệm cả đời. Nhưng may thay, chính số vàng mua theo lời kẻ gian lại giúp cụ bà “thoát nạn”, thậm chí còn lời hơn 2,7 triệu baht (tương đương hơn 2 tỷ đồng) chỉ sau vài tuần.

Vượt lũ lớn, công an Đà Nẵng đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn
Xã hội

Vượt lũ lớn, công an Đà Nẵng đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn

Xã hội

Vượt lũ lớn, công an Đà Nẵng đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn, thông tin vừa được Công an xã Hà Nha cho biết.

Cựu Kiểm sát viên nhận 2 tỷ đồng để 'chạy án' cho 7 người ở Lào Cai bị xác định “gây mất niềm tin của nhân dân”
Pháp luật

Cựu Kiểm sát viên nhận 2 tỷ đồng để "chạy án" cho 7 người ở Lào Cai bị xác định “gây mất niềm tin của nhân dân”

Pháp luật

Thực hành quyền công tố tại tòa nhưng kiểm sát viên nhận 2 tỷ đồng rồi đề nghị giúp 6 người hưởng án treo, một người miễn trách nhiệm hình sự nên bị phạt 9 năm tù. Đồng nghiệp tại VKSND tối cao nhận 3 năm tù do môi giới hối lộ, hưởng lợi 400 triệu đồng.

Tạm dừng bán vé tham quan phố cổ Hội An do ảnh hưởng mưa lũ
Xã hội

Tạm dừng bán vé tham quan phố cổ Hội An do ảnh hưởng mưa lũ

Xã hội

Trung tâm bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An (Đà Nẵng) vừa có thông báo khẩn, tạm dừng hoạt động hướng dẫn, tham quan tại phố cổ Hội An do ảnh hưởng mưa lũ.

Ông Trịnh Văn Quyết hoàn thành thi hành án hơn 1.785 tỷ đồng, được cấp giấy xác nhận
Tin tức

Ông Trịnh Văn Quyết hoàn thành thi hành án hơn 1.785 tỷ đồng, được cấp giấy xác nhận

Tin tức

Thi hành án dân sự TP Hà Nội cấp giấy xác nhận cho ông Trịnh Văn Quyết đối với thi hành án các khoản tiền liên quan bản án có hiệu lực trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC.

Tin nóng 27/10: Thép xanh Nam Định gây sốc với HLV Masatada Ishii?
Thể thao

Tin nóng 27/10: Thép xanh Nam Định gây sốc với HLV Masatada Ishii?

Thể thao

Thép xanh Nam Định gây sốc với HLV Masatada Ishii? Joshua Zirkzee tìm được bến đỗ, muốn rời M.U ngay tháng 1; ĐT nữ Việt Nam tích cực tập luyện và sắp đấu tập; Cựu sao Real Madrid, Barcelona chê Yamal hành xử bồng bột; Lionel Messi bị tố lừa đảo từ thiện .

Nữ biệt động thành Vũ Minh Nghĩa: 'Bông hồng thép' trên đất thép
Đông Tây - Kim Cổ

Nữ biệt động thành Vũ Minh Nghĩa: "Bông hồng thép" trên đất thép

Đông Tây - Kim Cổ

Nữ biệt động thành Vũ Minh Nghĩa (bí danh Chính Nghĩa) được ví như một “bông hồng thép” của quê hương đất thép Củ Chi. Bà gia nhập lực lượng Biệt động thành Sài Gòn từ năm 17 tuổi và là nữ chiến sĩ duy nhất tham gia trận đánh vào Dinh Độc Lập, Tết Mậu Thân 1968...

Một ổ trứng rùa khổng lồ vừa nở ở hòn đảo thuộc TP.HCM, trong đó có 14 con có màu trắng, mắt đỏ cực hiếm gặp
Nhà nông

Một ổ trứng rùa khổng lồ vừa nở ở hòn đảo thuộc TP.HCM, trong đó có 14 con có màu trắng, mắt đỏ cực hiếm gặp

Nhà nông

Theo thông tin từ Vườn Quốc gia Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, TP.Hồ Chí Minh), một ổ trứng rùa 78 trứng vừa nở được 56 con rùa con, trong đó có tới 14 con rùa bạch tạng vô cùng hiếm gặp.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham gia Hội chợ mùa thu 2025, khẳng định vị thế tiên phong
Xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham gia Hội chợ mùa thu 2025, khẳng định vị thế tiên phong

Xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã khẳng định vị thế tiên phong trong đổi mới xuất bản giáo dục, góp phần đưa tri thức Việt hội nhập sâu rộng và lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Số người đề nghị rút bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh
Lao động việc làm

Số người đề nghị rút bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh

Lao động việc làm

Tin từ BHXH Việt Nam cho biết, số người đề nghị hưởng BHXH một lần giảm mạnh, giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm 2024.

'Điểm mặt' các bệnh lý tai mũi họng thường gặp khi trời trở lạnh
Y tế

"Điểm mặt" các bệnh lý tai mũi họng thường gặp khi trời trở lạnh

Y tế

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào thời điểm giao mùa, những đợt không khí lạnh xuất hiện kèm theo sự biến động khá lớn về thời tiết. Đây là thời điểm dễ xuất hiện các bệnh lý tai mũi họng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, người già và người có sức đề kháng yếu.

Bất chấp lệnh cấm: Nạn đánh bắt cá trái phép ở Hồ Tây (Hà Nội) vẫn diễn ra giữa ban ngày
Bạn đọc

Bất chấp lệnh cấm: Nạn đánh bắt cá trái phép ở Hồ Tây (Hà Nội) vẫn diễn ra giữa ban ngày

Bạn đọc

Nhiều tháng nay, một số nhóm người dân sinh sống quanh khu vực Hồ Tây (phường Tây Hồ, Hà Nội) lái xuồng máy ra giữa hồ từ rạng sáng để thả lưới đánh bắt cá trái phép, coi Hồ Tây như “ao nhà”. Qua tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, mỗi ngày có hàng tạ cá, tôm được đưa lên bờ và bày bán công khai ngoài chợ.

Ông Trump tuyên bố về 2 máy bay quân sự Mỹ rơi liên tiếp ở Biển Đông
Thế giới

Ông Trump tuyên bố về 2 máy bay quân sự Mỹ rơi liên tiếp ở Biển Đông

Thế giới

Theo Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, một trực thăng và một máy bay tiêm kích của Mỹ đã gặp tai nạn và rơi cách nhau chưa đầy nửa giờ vào Chủ nhật (26/10) trong các nhiệm vụ huấn luyện thường lệ trên Biển Đông, nhưng may mắn toàn bộ phi hành đoàn đều được cứu an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi hai vụ tai nạn liên tiếp này là “rất bất thường”.

Việt Nam - Nga đẩy nhanh đàm phán, sớm ký kết thỏa thuận khởi công nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1
Thế giới

Việt Nam - Nga đẩy nhanh đàm phán, sớm ký kết thỏa thuận khởi công nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thế giới

Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk, về dự án trọng điểm chiến lược như xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, hai bên nhất trí đẩy nhanh trao đổi, đàm phán, sớm ký kết các thỏa thuận cần thiết để có thể khởi công nhà máy theo kế hoạch.

Tỉnh lộ 585C ở Quảng Trị xuống cấp: Chi chít ổ gà, ổ voi chỉ sau 3 năm đưa vào khai thác
Ý kiến bạn đọc

Tỉnh lộ 585C ở Quảng Trị xuống cấp: Chi chít ổ gà, ổ voi chỉ sau 3 năm đưa vào khai thác

Ý kiến bạn đọc

Ổ gà, ổ voi và vệt hằn lún giăng kín mặt đường, xuất hiện ở nhiều đoạn trên tuyến tỉnh lộ 585C (Quảng Trị). Chỉ sau 3 năm đưa vào khai thác, con đường đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tin đọc nhiều

1

Sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường QL14E lên miền núi Đà Nẵng bị chia cắt, 33 hộ dân bị cô lập

Sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường QL14E lên miền núi Đà Nẵng bị chia cắt, 33 hộ dân bị cô lập

2

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/10) "bất động": Người dân vây kín dù cửa hàng dừng bán, có hiện tượng nhận xếp hàng thuê

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/10) 'bất động': Người dân vây kín dù cửa hàng dừng bán, có hiện tượng nhận xếp hàng thuê

3

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?

4

Đoàn Văn Hậu chia tay CLB CAHN?

Đoàn Văn Hậu chia tay CLB CAHN?

5

Ấn tượng về nông nghiệp Triều Tiên qua lời kể của một chuyên gia Việt Nam khi mang lúa giống sang trồng ở Bình Nhưỡng

Ấn tượng về nông nghiệp Triều Tiên qua lời kể của một chuyên gia Việt Nam khi mang lúa giống sang trồng ở Bình Nhưỡng