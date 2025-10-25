Người xưa dặn: Trồng nhầm cây trước cửa, Thần Tài sẽ đi lạc, của cải tiêu tán, tai họa cận kề

Vậy những cây cảnh mà người xưa cảnh báo không nên trồng trước cửa là gì vậy?

Người xưa có một câu dí dỏm: "Cóc vào nhà thì không sao nhưng 3 cây chắn cửa phải cẩn thận". Vậy cây đó là những cây nào vậy?

Ngày xưa, trên mảnh đất rộng lớn, cây cối mọc um tùm, mùa xuân đâm chồi nảy lộc, mùa hè xanh tươi. Những tán cây xanh mướt mang đến chút mát mẻ cho mùa hè nóng nực.



Những người nông dân sau giờ làm việc mệt mỏi, ngả lưng hay nằm dài thư thái, thoải mái. Chính vì vậy, ở nông thôn, dù là sân nhà hay con đường nhỏ, cây cối vẫn là thứ phổ biến nhất.

Người xưa luôn theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn và những loại cây họ trồng cũng mang ý nghĩa cát tường, chẳng hạn như cây hồng, cây lựu, cây bạch quả, Tuy nhiên, có một số loại cây bị cấm trồng trước cửa

Cây xanh không chỉ cung cấp bóng mát cho con người mà còn thanh lọc không khí ở vùng nông thôn.

Trước đây, nhiều nông dân trồng cây chủ yếu để lấy gỗ. Thời đó, làng nào cũng có thợ mộc. Nếu gia đình nào cần đồ đạc, họ sẽ chặt cây để làm tủ, giường... điều này rất thiết thực.

Ngày nay, hầu hết cây trồng ở nông thôn đều là cây cảnh, chủ yếu để làm đẹp cho làng xóm, nhưng vì cầu may mắn, một số loại cây cấm kỵ không được trồng trước cửa nhà, bởi vì cửa là lối vào của cải, cũng là bộ mặt của gia đình.

Theo người xưa, có 3 loại cây sau không thích hợp để trồng trước cửa.

1. Người xưa dặn: Cây gỗ cao lớn, lá dày như cái sàng không nên trồng chắn cửa

Mặc dù loại cây cao lớn này có thể tạo bóng mát vào mùa hè, nhưng vấn đề là một khi nó tạo bóng mát, ngôi nhà sẽ trở nên tối tăm và ảm đạm, khiến việc sinh sống trở nên đáng sợ.

Trong phong thủy, môi trường xung quanh nhà được coi là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến vận mệnh của gia đình.

Cây cối đặt quá gần cửa trước có thể cản trở ánh sáng mặt trời và lưu thông không khí, dẫn đến môi trường ẩm thấp, tối tăm, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tài lộc của gia chủ.

Hơn nữa, khi lá cây quá nhiều, muỗi và các loại côn trùng khác sẽ xuất hiện nhiều hơn. Chúng sẽ vo ve vào ban đêm và khiến mọi người khó ngủ.

Vì vậy, khi lựa chọn loài cây, người xưa khuyên vẫn phải cẩn thận, không chỉ nghĩ đến vẻ đẹp mà bỏ qua trải nghiệm sống.

Đồng thời, cây cối mọc quá gần nhà quả thực có thể ảnh hưởng đến an toàn kết cấu của công trình.

Rễ cây mọc um tùm có thể làm hỏng nền móng, trong khi cành lá rậm rạp có thể cản trở thông gió và ánh sáng, thậm chí trở thành nơi sinh sản của sâu bệnh và động vật nhỏ.

Do đó, dù xét về mặt phong thủy hay thực tiễn, những điều người xưa khuyên này đều có cơ sở nhất định.

Theo người xưa, nếu bạn trồng một cây lê trong nhà thì trong nhà có thể có sự ly tán, đổ vỡ.

2. Người xưa dặn: Cây có ý nghĩa không tốt đẹp đừng trồng chắn cửa

Người xưa coi trọng may mắn và mong muốn mọi việc khởi đầu tốt đẹp. Một số loại cây, vì tên gọi đồng âm khó nghe, đã bị gán cho cái mác "cây xui xẻo".

Ví dụ như cây dâu tằm, tên Hán Việt là "tang" đồng âm với từ tang tóc nên được coi là không may mắn. Người xưa cho rằng, trước cửa trồng dâu tằm tai họa sẽ đến, không thể ngăn cản.



Hay như cây dương người xưa cũng có câu: "Trước nhà đừng trồng dâu, sau nhà không trồng liễu, trong sân không trồng cây ma vỗ tay". Trong đó, cây "ma vỗ tay" ám chỉ cây dương.

Lá của chúng to và rậm, khi gió thổi phát ra tiếng xào xạc như tiếng vỗ tay. Do đó, người xưa tin rằng cây dương, giống như những cây "ma vỗ tay" này, là điềm gở và không nên trồng trong nhà.

Hay như cây liễu yếu đuối, cũng được coi là không may mắn, người xưa sợ rằng nó sẽ lãng phí vận may và tài lộc của gia đình.

Hay như cây lê, dù hoa đẹp, quả ngọt và đặc biệt bổ dưỡng nhưng nhiều người không thích trồng chúng ở nhà vì cây lê trong tiếng Hán, "lê" đồng âm với "ly", có nghĩa là ly tán, chia lìa. Do đó, theo người xưa, nếu bạn trồng một cây lê trong nhà thì trong nhà có thể có sự ly tán, đổ vỡ.

Ngược lại, những loài cây tượng trưng cho may mắn như cây hồng, cây lựu, cây mộc hương rất được người xưa ưa chuộng trồng ở sân nhà.

Người xưa khuyên cây có gai như xương rồng không nên trồng chắn cửa nhà

3. Người xưa dặn: Cây cảnh có gai nhọn hoắt không nên trồng chắn cửa

Những cây có gai chắc chắn có tính chất trang trí, nhưng người xưa cho rằng chúng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và mang ý nghĩa tiêu cực.

Nếu nhà bạn có trẻ nhỏ, hãy đặc biệt cẩn thận. Trẻ con rất nghịch ngợm, và nếu chúng bị gai đâm khi đang chơi ngoài sân, chắc chắn sẽ rất đau lòng!

Vì vậy, vì sự an toàn của gia đình, chúng ta nên tránh xa những loại cây có gai như hoa hồng, xương rồng, bồ kết... Bạn có thể trồng chúng xa sân chứ đừng trồng trước cửa nhà.

Do đó, khi thiết kế cảnh quan sân trong, việc lựa chọn cây trồng cần phải cân nhắc đầy đủ đến biểu tượng và ý nghĩa văn hóa của chúng.

Bạn có thể chọn một số loại cây cảnh có ý nghĩa tốt đẹp để trồng, chẳng hạn như cây mận tượng trưng cho sự thanh lịch và tinh tế, cây anh đào tượng trưng cho những lời chúc tốt đẹp, cây tường vi tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm...

Bằng cách trồng những loại cây này, bạn không chỉ có thể tăng thêm hiệu ứng cảnh quan phong phú cho sân trong mà còn mang lại sự thoải mái và khích lệ về mặt tinh thần cho mọi người trong nhà.