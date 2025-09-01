Người xưa dặn: "Trồng trúc cạnh cửa, trồng hoa sau nhà, gia đình không nghèo cũng khó"

Vậy lý do tại sao người xưa lại cho rằng: "Trồng trúc cạnh cửa, trồng hoa sau nhà, gia đình không nghèo cũng khó"?

Không ít người sẽ thắc mắc: Tre trúc không chỉ đẹp mà còn được cho là cây may mắn, mang điềm lành cho gia đình, trồng trước cửa chẳng đẹp quá sao? Hoa rực rỡ, trồng sau nhà chẳng phải hương thơm sẽ lan tỏa, không khí gia đình sẽ trong lành hay sao?

Thực ra, điều này không có nghĩa là không có nghĩa là không thể trồng tre cạnh cửa, trồng hoa sau nhà mà phản ánh sự quan sát của người xưa đối với môi trường sống. Nếu suy nghĩ kỹ, có rất nhiều lý do.

Theo người xưa, rễ tre trúc có thể làm hỏng móng nhà nếu trồng cạnh cửa

Tại sao người xưa khuyên không trồng trúc cạnh cửa?

Trước tiên, hãy nói về việc người xưa khuyên “đừng trồng trúc trước cửa”. Điều này không có nghĩa là bạn phải nhổ hết tre trước cửa. Mấu chốt nằm ở chữ “quá gần cửa".

Ngày xưa, hầu hết nhà cửa ở nông thôn đều làm bằng tường gạch và xà gỗ. Tuy tre trúc trông mỏng manh, nhưng rễ của nó rất hoang dã - thân ngầm của nó được gọi là "roi tre", chúng sẽ chạy quanh đất và phát triển nhanh, khỏe.

Nếu trồng tre trúc quá gần nhà, thân rễ của nó có thể đâm vào chân tường, theo thời gian có thể làm lỏng nền móng và thậm chí gây ra các vết nứt trên tường, khiến tường dễ bị dột khi trời mưa.

Theo người xưa, tre trúc che ánh sáng và dương khí vào nhà

Xây nhà không phải là việc dễ dàng đối với thế hệ trước, vì vậy họ đương nhiên lo sợ tre sẽ làm hỏng nền móng. Điều này chẳng phải sẽ phá hủy phong thủy, làm thất thoát tiền bạc của gia đình hay sao!

Hơn nữa, tre trúc phát triển rất nhanh, chỉ trong một hoặc hai năm đã đạt đến độ cao hơn mái nhà, với cành lá rậm rạp. Trồng trúc trước cửa ra vào vào mùa hè thì tốt, vừa che nắng vừa che bớt nắng.

Tuy nhiên, vào mùa đông, tre, với vài chiếc lá, lại che khuất ánh sáng mặt trời, khiến ngôi nhà vốn đã lạnh càng thêm lạnh, mất hết dương khí.

Theo người xưa, tre mọc cao có thể đổ vào nhà

Một ngôi nhà không có ánh sáng vào sẽ có âm khí nặng nề, không khí không lưu thông, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển. Người sống lâu trong gia đình như vậy dễ đổ bệnh.

Hơn nữa, ngay cả cây trúc tre kiên cường nhất cũng có thể gãy đổ trong cơn bão. Tre đổ vào nhà sẽ gây sụp mái nhà, gây nguy hiểm cho sự an toàn của gia đình và gây thiệt hại tài sản không thể đo đếm được.

Hơn nữa, tre dễ thu hút côn trùng, chẳng hạn như rệp tre và sâu đục thân tre, sâu róm. Những loài côn trùng này không chỉ gặm nhấm tre mà còn bò vào nhà, người chạm vào chúng có thể gây ngứa ngáy, dị ứng.

Một điểm nữa là trước đây, người dân nông thôn thường ra vào bằng cổng chính. Nếu tre trồng quá gần, cành lá sẽ chắn lối đi.

Theo người xưa, nên trồng tre cách cửa nhà khoảng 10-20m.

Khi trời mưa gió, cành lá gãy đổ sẽ chất đống ở cửa, gây khó khăn cho việc dọn dẹp. Do đó, người xưa khuyên không nên trồng trúc hoặc tre sát cửa nhà.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không thể trồng trúc tre trước nhà. Thế hệ trước tin rằng "hãy trồng xa hơn là gần".

Theo người xưa, nếu chừa một khoảng cách khoảng mười mét trước cửa và trồng một luống tre nhỏ, nó sẽ góp phần tạo nên cảnh quan mà không làm hỏng ngôi nhà.

Ví dụ, ngày xưa, các gia đình giàu có thường trồng vài cây trúc ở góc sân trước cửa. Khi gió thổi, những cây trúc sẽ phát ra tiếng xào xạc, vừa tao nhã lại không ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người. Đây là cách trồng cây thông minh.

Người xưa khuyên: "Đừng trồng hoa sau nhà" khiến nhiều người khó hiểu. Ảnh minh họa Toutiao

Tại sao người xưa khuyên không trồng hoa sau nhà?

Người xưa khuyên: "Đừng trồng hoa sau nhà" khiến nhiều người khó hiểu. Hoa có thể nở đẹp và tỏa hương thơm, vậy tại sao lại không thể trồng hoa sau nhà?

Trên thực tế, điều này vẫn liên quan đến hướng nhà và thói quen của các loài hoa. Người xưa ưa thích mở cửa ở hướng Nam cho mát mẻ, thoáng khí, tốt cho phong thủy.

Do đó, mặt sau của hầu hết các ngôi nhà nằm ở phía Bắc và ít có ánh sáng mặt trời, đặc biệt là vào mùa đông, khi hầu như không có ánh sáng mặt trời.

Tron khi đó, hầu hết các loại cây có hoa như hoa hồng, hoa mẫu đơn và hoa trà, hoa nguyệt quế... đều thích phơi nắng.

Người xưa cho rằng trồng hoa sau nhà có thể khiến gia đình gặp chuyện xui xẻo

Nếu trồng cây cảnh này ở phía sau nhà và không đủ ánh sáng, hoa sẽ không nở, hoặc hoa sẽ không tươi và hương thơm sẽ nhạt, thật lãng phí công sức.

Hơn nữa, môi trường phía sau nhà thường ẩm ướt, đặc biệt là sau khi mưa. Nước mưa chảy xuống mái hiên và đọng lại trên mặt đất phía sau nhà, khiến đất ẩm ướt trong thời gian dài.

Rễ hoa sợ nhất là bị úng nước. Lâu ngày rễ sẽ dễ bị thối. Cây cảnh sẽ nhanh héo, thật lãng phí công sức và đáng tiếc. Trong phong thủy, việc cây cối chết không phải là dấu hiệu tốt, có thể sẽ mang lại xui xẻo cho gia chủ.

Một điểm nữa là khu vực phía sau nhà thường là nơi kín đáo trong nhà và ít được lui tới. Nếu trồng hoa ở đó, rất dễ thu hút muỗi và ong, đặc biệt là vào mùa hè. Khi mọi người đi qua phía sau nhà, họ sẽ bị muỗi đốt hoặc ong đốt, gây ra nhiều phiền toái.

Trong phong thủy, việc cây cối chết không phải là dấu hiệu tốt, có thể sẽ mang lại xui xẻo cho gia chủ. Ảnh minh họa discus-club

Ngoài ra, thế hệ trước cũng cân nhắc đến vấn đề "chăm sóc". Ánh sáng phía sau nhà mờ ảo, và người ta hiếm khi lui tới khu vực đó. Nếu hoa có cỏ dại hoặc côn trùng, sẽ rất khó tìm. Đến khi tìm thấy, hoa có thể đã bị hư hại đến mức không thể nhận dạng.

Hơn nữa, sau khi hoa rụng, cánh hoa sẽ rơi xuống đất và thối rữa nếu không được dọn dẹp. Chúng không chỉ có mùi hôi khó chịu mà còn thu hút ruồi nhặng, làm mất mỹ quan sân vườn.

Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ. Nếu phía sau nhà có đủ ánh sáng, hoặc nếu bạn trồng một số loại hoa chịu bóng như hoa lan và hoa chuông, thì sẽ không có vấn đề gì.

Người xưa coi trọng tính "thực tế" trong cuộc sống.

Người xưa khuyên: "Đừng trồng hoa sau nhà" là vì họ lo lắng thế hệ sau sẽ không hiểu được tình hình mà trồng hoa bừa bãi, lãng phí công sức. Vì vậy, họ chỉ dùng một câu tục ngữ để nhắc nhở mọi người. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm.

Như vậy, người xưa dặn: "Trồng trúc cạnh cửa, trồng hoa sau nhà, gia đình không nghèo cũng khó" không phải mê tín mà là kinh nghiệm sống được người xưa đúc kết dựa trên khí hậu, kết cấu nhà cửa và tập tính của cây trồng.

Người xưa coi trọng tính "thực tế" trong cuộc sống. Dù trồng trúc hay trồng hoa, trước tiên họ phải cân nhắc xem liệu nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình hay không và liệu chúng có thể phát triển tốt hay không.

Nếu suy ngẫm kỹ, bạn sẽ thấy chúng chính là những “tâm sự” nhỏ bé của người xưa chúng ta trong cuộc sống, rất đáng để chúng ta tham khảo.