Người xưa dặn: "Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà", đó là 3 cây nào vậy?

Thứ bảy, ngày 30/08/2025 07:29 GMT+7
Người xưa lựa chọn cây trồng trước sân nhà rất cẩn trọng, không phải cây nào cũng được coi là "cây giữ nhà" hay cây mang lại may mắn, điềm lành cho gia đình.
Người xưa rất thích trồng cây cối, hoa lá trong sân. Trồng cây không chỉ làm cho sân đẹp hơn mà còn giúp sân mát mẻ hơn, tạo bóng mát vào mùa hè, làm đẹp cho ngôi nhà, một số cây còn có thể ra quả ngọt, một mũi tên trúng 2-3 đích.

Người xưa cũng chú trọng trồng những cây được mệnh danh là "cây giữ nhà". Người xưa trồng cây không chỉ làm đẹp mà còn gửi gắm những hy vọng tốt lành vào cuộc sống.

Người xưa rất thích trồng cây cối, hoa lá trong sân.

Vì vậy, những cây người xưa trồng cũng thể hiện khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Do đó, người xưa lựa chọn cây trồng trước sân nhà rất cẩn trọng, không phải cây nào cũng được coi là "cây giữ nhà".

Trồng nhiều cây trước nhà hoặc trong sân không chỉ giúp ngôi nhà thịnh vượng mà còn giúp những người sống trong nhà được sung túc, tương lai sẽ càng thêm thịnh vượng.

Thực ra, điều này cũng có lý. Trồng cây trước cửa hoặc trong sân không chỉ làm đẹp cho sân nhà, tạo nên một môi trường sống thoải mái, dễ chịu hơn, mà còn giúp mọi người cảm thấy vui vẻ hơn khi nhìn thấy những hàng cây xanh tươi tốt lớn lên từng ngày.

Ảnh minh họa desiscraps.wordpress

Tâm trạng tốt không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn giúp bạn làm việc dễ dàng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, sống vui vẻ, hạnh phúc hơn và mang lại nhiều hy vọng hơn trong cuộc sống.

Người xưa dặn: "Trồng 3 cây trước sân, nhà cửa sung túc, gia đình thịnh vượng". Đó là những loại cây nào vậy?

Ảnh minh họa bambooplantshq

1. Người xưa dặn: Trồng tre trong sân, gia đình thịnh vượng

Các gia đình nông thôn xưa không thể thiếu cây tre làm bạn. Họ trồng tre trước nhà, sau nhà, tạo thành những hàng rào bảo vệ gia đình.

Đặc tính xanh tươi và thân cao, thẳng của tre khiến nó được đánh giá cao. Hơn nữa, mặc dù rỗng ruột, tre lại có sức sống mãnh liệt.

Người xưa thường dùng tre để tượng trưng cho tính cách cao quý và tinh thần kiên cường, vượt mọi khó khăn.

Hình dạng của tre đơn giản và thanh lịch.

Tre là loài cây cảnh tượng trưng cho sức mạnh và danh dự, được gọi là "cây tài lộc". Những gốc cây khô của tre vươn ra như một ngọn núi hùng vĩ, tượng trưng cho sự thành công và thịnh vượng.

Hình dạng của tre đơn giản và thanh lịch. Tre tao nhã như nước nhưng cũng rất ngoan cường, như muốn nhắc nhở con người hãy bình tĩnh đối mặt với thử thách và học thông minh trên con đường mưu cầu phú quý.

Đồng thời, theo người xưa, tre cũng được ban cho điềm lành và là biểu tượng của sự trường thọ nên nó là một yếu tố trang trí quan trọng trong nhiều ngôi nhà.

Người xưa khuyên nên trồng tre trong sân để mang lại bóng mát, mang lại may mắn và điềm lành cho gia đình.

Trong đời sống, tre cũng có giá trị sử dụng cao. Người xưa thường dùng tre để làm các đồ nội thất, to như nhà, nhỏ như thúng mủng, giần sàng, bát đũa...

Tre cũng là nguyên liệu thô để làm giấy, vô cùng quan trọng đối với đời sống con người. Lá tre dùng cho trâu bò ăn, măng tre để con người ăn.

Tre cũng có giá trị kinh tế cao, tre già hay măng đều là những sản phẩm đem lại tiền bạc cho người nông dân.

Do đó, người xưa khuyên nên trồng tre trong sân để mang lại bóng mát, mang lại may mắn và điềm lành cho gia đình.

Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý khi trồng tre trúc trước cổng sân. Không nên trồng quá gần nhà vì sẽ ảnh hưởng đến ánh sáng trong nhà. Tốt nhất là không nên chọn những loại trúc quá cao, nếu không cây sẽ dễ bị gãy khi gặp gió mưa.

Ảnh minh họa Toutiao

2. Người xưa dặn: Trồng mộc lan trong sân hút điềm lành

Mộc lan là một loài cây cảnh duyên dáng và thanh lịch, với những bông hoa có hình dáng đẹp mắt và hương thơm thoang thoảng, để lại ấn tượng tươi mát.

Nhờ khả năng chịu lạnh, mộc lan thích hợp trồng ở mọi vùng miền, từ khí hậu ấm áp đến khí hậu lạnh giá.

Nhờ đó, mộc lan đã trở thành một loài cây phổ biến trong các khu vườn Tết Nguyên đán, tô điểm thêm vẻ đẹp và niềm vui cho ngày lễ.

Ảnh minh họa Toutiao

Ngoài việc được trồng trong sân, hoa mộc lan còn thường được sử dụng trong các công trình cảnh quan như công viên, sân vườn và các khu vực danh lam thắng cảnh, tạo nên không gian để mọi người thưởng thức vẻ đẹp của hoa.

Đồng thời, hoa mộc lan cũng được sử dụng rộng rãi trong các bình cắm hoa và cây cảnh trong chậu, trở thành một trong những loài hoa được nhiều người yêu thích.

Hoa mộc lan mang ý nghĩa tốt đẹp là "may mắn". Hơn nữa, cùng với tây phủ hải đường, mẫu đơn, mộc hương, mộc lan được gọi là những bông hoa "vương giả", vừa đẹp đẽ vừa tốt lành.

Người xưa cũng cho rằng, mộc lan là loài hoa mang ý nghĩa may mắn, mang ý nghĩa phong thủy về tình yêu chung thủy, may mắn và tài lộc.

Ảnh minh họa Toutiao

Nếu bạn trồng hoa mộc lan trong nhà, nó có thể đóng vai trò phong thủy tích cực, chẳng hạn như cải thiện vận mệnh cho ngôi nhà và mang lại may mắn cho gia chủ.

Theo người xưa, loài hoa này còn tượng trưng cho sự thanh khiết và tái sinh, xua tan năng lượng tiêu cực và cho phép may mắn và tài lộc chảy vào nhà một cách suôn sẻ .

Hoa mộc lan không chỉ có giá trị trang trí cao mà còn dễ trồng, dễ chăm sóc, nên chúng là nguồn tài nguyên thực vật quý giá đáng được quảng bá và sử dụng.

Việc trồng mộc lan không chỉ làm đẹp sân vườn mà còn góp phần tô điểm thêm không khí lễ hội, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Chính vì vậy, người xưa khuyên nên trồng mộc lan trong sân để mang lại may mắn cho gia đình.

Theo người xưa, khi loài hoa này nở rộ tượng trưng cho tin vui và sự trường thọ.

3. Người xưa dặn: Trồng tây phủ hải đường trong sân phú quý tự nhiên đến

Người xưa cho rằng, hoa tây phủ hải đường được gọi là "hoa phú quý", tượng trưng cho sự giàu có và cát tường.

Khi mùa xuân đến, hoa tây phủ hải đường nở rộ trong làn gió xuân, với màu sắc rực rỡ và hình dáng đẹp mắt.

Trồng một cây cảnh tây phủ hải đường trong sân dường như mang hơi thở mùa xuân và hy vọng vô tận đến ngôi nhà.

Theo người xưa, khi loài hoa này nở rộ tượng trưng cho tin vui và sự trường thọ. Hoa có năm cánh tượng trưng cho năm thế hệ cũng sống dưới 1 mái nhà, sum vầy, thịnh vượng.

Ảnh minh họa Toutiao

Ngày xưa, nhiều gia đình giàu có, thậm chí trong "vườn thượng uyển" đều thích trồng cây cảnh này. Do đó, người xưa cho rằng: "Tây phủ hải đường trong nhà, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà" hay “Tây phủ hải đường sống tại gia, phú quý tự nhiên đến”.

Mặc dù có thời gian ra hoa dài, nhưng tây phủ hải đường ưa ánh sáng mặt trời và cần nhiều ánh sáng để nở hoa. Điều này khiến việc trồng cây cảnh này trong vườn đòi hỏi một số công chăm sóc và bảo dưỡng.

Tuy nhiên, một khi loài hoa này nở rộ, vẻ đẹp và sự uy nghiêm của nó sẽ tô điểm thêm nét quyến rũ độc đáo cho bất kỳ ngôi nhà nào.

Người xưa cho rằng: "Tây phủ hải đường trong nhà, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà"

Trồng cây cảnh này trong vườn không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn mang lại niềm vui và sự thư giãn.

Những bông hoa rực rỡ, cánh hoa tươi tốt và hình dáng duyên dáng của cây cảnh gợi lên cảm giác cao quý và thanh lịch.

Hơn nữa, tây phủ hải đường còn mang ý nghĩa biểu tượng, tượng trưng cho sự may mắn, giàu có. Vì vậy, người xưa khuyên trồng cây cảnh này trong vườn để mang lại may mắn và hạnh phúc cho gia đình bạn.

