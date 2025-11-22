Nguyễn Công Phương 1m77: “Người hùng” trước U23 Indonesia thay Nguyễn Văn Trường ở U22 Việt Nam?

Doanh nghiệp

Rối loạn mỡ máu vốn được xem là “kẻ giết người thầm lặng” tiến triển âm thầm trong cơ thể mà hầu như không có dấu hiệu rõ ràng. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong năm 2016 có tới 29% người trưởng thành Việt Nam mắc rối loạn mỡ máu, tỷ lệ dân thành thị chiếm tới gần 50%. Những con số này là hồi chuông cảnh báo cho thấy rối loạn mỡ máu đang ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa nhanh chóng.