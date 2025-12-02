Nguyễn Đình Bắc đã nói gì khiến HLV Polking suy nghĩ lại?

Nguyễn Đình Bắc bật mí cách mình khiến HLV Polking thay đổi

Chiều 2/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng trước thềm trận ra quân gặp U22 Lào tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Không khí tập luyện diễn ra khẩn trương và tập trung, thể hiện rõ quyết tâm của toàn đội trước thềm Đại hội.

Chia sẻ với truyền thông trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội đang có tinh thần rất tốt và sẵn sàng cho mục tiêu giành trọn 3 điểm trong ngày mở màn. Nguyễn Đình Bắc nói: “Toàn đội đang rất phấn chấn và quyết tâm. Khó nói trước điều gì, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để có khởi đầu thuận lợi”.

Nguyễn Đình Bắc trả lời báo chí. Ảnh: VFF.

Trước câu hỏi về chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Lào trong trận ra quân tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7 vừa qua, Nguyễn Đình Bắc nhấn mạnh: “Mỗi giải đấu là một câu chuyện khác. Các đội trong khu vực đều đã tiến bộ nên trận đấu ngày mai chắc chắn không dễ dàng. Chúng tôi phải tập trung tối đa để có được kết quả như ý”.

Bàn thắng quan trọng giúp CLB CAHN đi tiếp tại AFC Champions League Two mới đây cũng mang lại cho tiền đạo sinh năm 2004 nhiều cảm hứng. Anh nói: “Bàn thắng ấy tạo thêm động lực rất lớn cho tôi trước khi lên tuyển. Nó đến đúng thời điểm và tiếp thêm sự tự tin”.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã sẵn sàng cho trận gặp U22 Lào. Ảnh: VFF.

Lần đầu được đảm nhiệm đội phó đội tuyển U22 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc bày tỏ niềm tự hào: “Đó là trách nhiệm và cũng là niềm vui. Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng để đóng góp vào những chiến thắng của đội”.

Nguyễn Đình Bắc chia sẻ thêm về việc được CLB cho phép lên tập trung sớm hơn dự kiến. Theo Nguyễn Đình Bắc, đó là điều mà anh rất trân trọng: “Tôi nói với thầy Mano Polking (HLV trưởng CLB CAHN) rằng đây là SEA Games đầu tiên của tôi, người hâm mộ rất chờ đợi giải đấu này. Tôi mong thầy hiểu và tạo điều kiện để có thời gian hòa nhập tốt nhất. Thật may là mọi thứ đã diễn ra thuận lợi”.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào sẽ diễn ra vào 16h00 ngày mai (3/12).



