Clip: HLV Kim Sang-sik tự tay "bón" sâm cho cầu thủ U22 Việt Nam

Trái tim nhân tạo mềm: Giấc mơ thay tim người khi robot mềm bước vào trung tâm y học tương lai
Tại VinFuture 2025, một “trái tim nhân tạo mềm” biết đập gần như tim thật đã mở ra viễn cảnh hoàn toàn mới cho y học hiện đại. Được thiết kế theo từng bệnh nhân bằng robot mềm và mô phỏng huyết động học, công trình của PGS. Đỗ Thanh Nhỏ, hà khoa học Việt Nam hiện công tác tại Đại học New South Wales (UNSW), không chỉ giúp bác sĩ dự đoán rủi ro phẫu thuật chính xác hơn, mà còn thắp lên hy vọng cho hàng trăm nghìn bệnh nhân suy tim đang chờ một cơ hội sống còn.