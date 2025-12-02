Chiều 1/12, ngay sau khi ổn định nơi lưu trú tại Bangkok, đội tuyển U22 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên, chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Do vừa trải qua hành trình di chuyển và chỉ có quỹ thời gian ngắn để ăn nhẹ và nghỉ ngơi, nên buổi tập chiều 1/12 của thầy trò HLV Kim Sang-sik chủ yếu mang tính thư giãn gân cốt, giúp các cầu thủ làm nóng cơ thể, lấy lại tinh thần hứng khởi và bước đầu làm quen với điều kiện thời tiết, mặt sân cũng như môi trường tập luyện tại Bangkok. Đây được xem là bước khởi đầu trước khi đội bước vào các buổi tập có tính chuyên môn cao hơn.

HLV Kim Sang-sik và các học trò. Ảnh: VFF.

Sau buổi tập, các cầu thủ trở về khách sạn tắm rửa rồi dùng bữa tối trước khi thư giãn nhẹ và đi ngủ.

Sáng 2/12, các cầu thủ U22 Việt Nam tập trung xuống căng-tin khách sạn để ăn sáng và HLV Kim Sang-sik đã có hành động khiến cho bầu không khí của đội trở nên vô cùng ấm cúng, giống như một gia đình. Theo đó, anh đứng trước cửa ra vào, chào đón từng học trò, bóc từng gói sâm và tự tay bón cho họ. Không ít cầu thủ cảm thấy ngỡ ngàng và xúc động trước hành động ý nghĩa của ông thầy người Hàn Quốc...

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch SEA Games 33 bằng trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 3/12 trên SVĐ Rajamangala.

Clip: HLV Kim Sang-sik tự tay "bón" sâm cho cầu thủ U22 Việt Nam