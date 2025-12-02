Chủ đề nóng

Chủ đề: SEA Games 33

Thủ môn U22 Việt Nam: Cao 1m80, khoác áo CLB Công an TP.HCM

Minh Hoàng Thứ ba, ngày 02/12/2025 21:10 GMT+7
Nguyễn Tân là 1 trong 3 thủ môn của U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 bên cạnh Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình.
Thủ môn U22 Việt Nam: Cao 1m80, khoác áo CLB Công an TP.HCM

Nguyễn Tân sinh ngày 16/7/2005. Ảnh: CLB Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.
Nguyễn Tân cao 1m80 và nặng 73kg. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.
Nguyễn Tân là một trong những cầu thủ đầu tiên tham gia chương trình hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) và CLB Lyon (Pháp). Ảnh: CLB Công an TP.HCM.
Năm 2024, Nguyễn Tân bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo CLB Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.
Hồi mùa Hè vừa qua, Nguyễn Tân gia nhập CLB Công an TP.HCM và khoác áo số 1. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.
Mùa giải này, Nguyễn Tân chưa được ra sân trận nào. Người gác đền 20 tuổi chỉ là sự lựa chọn thứ 4 trong khung gỗ đội bóng ngành công an, sau Patrik Lê Giang, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Tiến. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.
Nguyễn Tân từng khoác áo U21, U22 và U23 Việt Nam. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.
Nguyễn Tân là thành viên U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 nhưng không được ra sân thi đấu. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.
Nguyễn Tân là thành viên U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.
Thế nhưng, Nguyễn Tân khó có thể cạnh tranh suất bắt chính với Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

