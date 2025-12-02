Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Nguyễn Văn Dương U17 Việt Nam tái hiện “skill” thiên tài của Ronaldinho

PV Thứ ba, ngày 02/12/2025 10:10 GMT+7
Nguyễn Văn Dương tỏa sáng với 1 bàn và 1 kiến tạo, giúp U17 Việt Nam đại thắng Malaysia 4-0 để giành vé dự VCK U17 châu Á 2026. Ở pha kiến tạo, tài năng trẻ này đã tái hiện “skill” thiên tài của huyền thoại Ronaldinho...
U17 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U17 Malaysia trong trận đấu quyết định tại bảng C, qua đó chính thức có được tấm vé tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2026. Trong chiến công của toàn đội, tiền vệ Nguyễn Văn Dương mang áo số 11 là cái tên nổi bật nhất với màn trình diễn cá nhân xuất sắc.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn về mặt thế trận. Trong đó, Nguyễn Văn Dương trở thành hạt nhân trong các đợt tấn công với tốc độ, kỹ thuật cá nhân và khả năng di chuyển thông minh. Anh liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Nguyễn Văn Dương (số 11) sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo. Ảnh: VFF.

Nguyễn Văn Dương đã trực tiếp đóng góp vào hai bàn thắng quan trọng. Đầu tiên là pha đi bóng đột phá bên hành lang cánh trái trước khi kiến tạo cho Anh Hào nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó, chính anh đã tự mình ghi tên lên bảng điện tử với một pha xử lý cá nhân đẳng cấp, loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi đưa bóng vào góc xa khung thành, gia tăng cách biệt lên 3-0 cho U17 Việt Nam.

Ở một pha bóng một, Nguyễn Văn Dương đã tái hiện “skill” thiên tài của huyền thoại Ronaldinho để vượt qua hậu vệ U17 Malaysia trước khi căng ngang vào trong. Rất tiếc ở tình huống dứt điểm cuối cùng, đồng đội của Nguyễn Văn Dương lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Màn trình diễn của Nguyễn Văn Dương không chỉ giúp đội nhà giành chiến thắng mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ bóng đá trong khu vực.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều cổ động viên từ Thái Lan và Indonesia đã dành những lời khen có cánh cho tài năng trẻ của Việt Nam. Các bình luận phổ biến có nội dung như: “Số 11 của U17 Việt Nam đá cực kỳ đẹp mắt”, hay “Cậu ấy có tư duy và kỹ thuật vượt trội so với lứa tuổi”.

Ngay cả các cổ động viên Malaysia cũng phải thừa nhận sự xuất sắc của Nguyễn Văn Dương. Một bình luận đáng chú ý chia sẻ: “Cứ mỗi lần bóng đến chân số 11 là cả đội chúng tôi lúng túng. Cánh phải bị khai thác triệt để và không thể chống đỡ...”

Nguyễn Văn Dương U17 Việt Nam tái hiện “skill” thiên tài của Ronaldinho (Nguồn: Viefootball)

Nguyễn Văn Dương U17 Việt Nam tái hiện “skill” thiên tài của Ronaldinho (Nguồn: Viefootball).

