Thể thao
Thứ hai, ngày 01/12/2025 11:10 GMT+7

U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn, HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết

Thứ hai, ngày 01/12/2025 11:10 GMT+7
Chia sẻ về việc cùng U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận ở vòng loại U17 châu Á 2026, ghi tới 30 bàn và không thủng lưới bàn nào, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh: "Như tôi đã nói từ đầu, tư duy của chúng tôi luôn là từng trận, từng trận một. Lên kế hoạch, chỉ cho các cầu thủ thấy con đường và các em thực hiện nó".
U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn, HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết

Sau chiến thắng ấn tượng 4-0 của U17 Việt Nam trước U17 Malaysia tại Vòng loại Giải bóng đá U17 châu Á, HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về màn trình diễn của học trò. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định đội tuyển hoàn toàn xứng đáng với kết quả này và một lần nữa cho thấy sức mạnh thực sự.

HLV Cristiano Roland cho biết: “Chúng tôi xứng đáng với những gì mà mình đã đạt được. Chúng tôi đã cho thấy rằng chúng tôi rất mạnh. Như tôi đã nói từ đầu, tư duy của chúng tôi luôn là từng trận, từng trận một. Lên kế hoạch, chỉ cho các cầu thủ thấy con đường và các em thực hiện nó".

HLV Cristiano Roland và học trò. Ảnh: VFF.

Bày tỏ niềm tự hào về các cầu thủ, ông nhấn mạnh: “Tôi là một huấn luyện viên rất hạnh phúc. Nhiệm vụ của tôi là dạy dỗ, chỉ ra con đường cho các em. Và các em đã thực hiện một cách xuất sắc. Các em thật sự rất tuyệt vời. Tất cả các cầu thủ của tôi đều xứng đáng được chúc mừng".

HLV Cristiano Roland khẳng định mục tiêu của U17 Việt Nam vẫn là giữ sự tập trung cho từng trận đấu: “Tôi luôn chuẩn bị cho các em trong mọi tình huống, và các em tin tưởng, thực hiện điều đó. Kết quả hôm nay chứng minh chúng tôi là một tập thể rất mạnh.”

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, HLV Cristiano Roland gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: “Trong khoảnh khắc này, điều quan trọng nhất là tôi rất hạnh phúc và hài lòng. Các em đã làm tất cả những gì tôi yêu cầu và tin tưởng vào những gì tôi dạy. Tôi biết ơn các cổ động viên đã đến sân”.

Ông cũng chia sẻ về kế hoạch công việc sắp tới: “Tôi đạt được những yêu cầu của mình và hoàn thành nhiệm vụ tại đội U17 Việt Nam. Ngày mai, tôi sẽ trở về làm việc tại CLB Hà Nội FC để chuẩn bị cho đội U19 với quỹ thời gian 14 ngày trước giải U19 Quốc gia. Tôi vui, nhưng ngày mai sẽ là một nhiệm vụ mới”.

Kết lại, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh tình cảm đặc biệt dành cho bóng đá Việt Nam: “Tôi muốn điều tốt nhất cho Việt Nam, cho bóng đá Việt Nam. Tôi ở đây vì tình yêu và sự phát triển của Việt Nam”.

Ở phía các cầu thủ, Mạnh Cường — người ghi bàn mở tỷ số trận đấu — cũng không giấu được cảm xúc: “Em rất vui vì góp phần giúp đội có được chiến thắng hôm nay. Em tự hào khi giúp đội ghi bàn, nhưng màn trình diễn của em vẫn còn thiếu sót và cần cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện bản thân”.

Cầu thủ này chia sẻ thêm về điều học được từ HLV Cristiano Roland: “Em học từ thầy sự máu lửa trong bóng đá và cách tự tin tấn công hiệu quả. Thầy đã dạy cho em rất nhiều điều”.

