Kết quả Thép xanh Nam Định vs Long An FC

Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026 giữa CLB Thép xanh Nam Địnhvà Long An FC diễn ra vào lúc 18h00 ngày 23/11 trên Sân vận động Thiên Trường.

Để chào đón sự xuất hiện của Giám đốc Điều hành mới là ông Vũ Hồng Việt, tân HLV Mauro Jeronimo, cùng sự trở lại được chờ đợi của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, CLB Thép xanh Nam Định đã quyết định mở cửa tự do (miễn phí) sân Thiên Trường để đón khán giả hâm mộ.

Nguyễn Xuân Son tái xuất, Thép xanh Nam Định bế tắc trong hiệp 1

Sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau hơn 10 tháng chờ đợi là tâm điểm của trận đấu. Chân sút vừa ghi bàn cho ĐT Việt Nam này lập tức được HLV Jeronimo đưa vào đội hình xuất phát, bên cạnh các trụ cột như Trần Nguyên Mạnh, Dương Thanh Hào, Lý Công Hoàng Anh và Lâm Ti Phông.

Đội hình xuất phát Thép Xanh Nam Định. Ảnh: TXNĐ

Đội hình xuất phát Thép Xanh Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Dương Thanh Hào, Trần Văn Kiên, A Mít, Lâm Ti Phông, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Phạm Hồng Duy, Trần Văn Công, Trần Ngọc Sơn, Kevin Phạm Ba.

Dù được kỳ vọng sẽ giúp hàng công Thép xanh Nam Định sắc bén hơn, nhưng Nguyễn Xuân Son và các đồng đội đã gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ Long An. Cá nhân Nguyễn Xuân Son chơi xông xáo với nhiều đường chuyền thông minh.

Nguyễn Xuân Son chơi hay với khả năng làm tường thông minh trong trận tái xuất Thép xanh Nam Định. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Phút 15, từ một pha đá phạt góc, Nguyễn Xuân Son thực hiện cú bay người đánh đầu khá kỹ thuật nhưng thủ môn Long An kịp đổ người cản phá. Đến phút 30, anh lần thứ hai đưa bóng vào lưới đối phương bằng pha đánh đầu đẹp mắt, nhưng trọng tài lại căng cờ báo lỗi việt vị.

Tân HLV Mauro Jeronimo của Thép xanh Nam Định. Ảnh: TXNĐ

Thép xanh Nam Định chơi khởi sắc, liên tục áp đảo đối phương. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Trong khi đó, Long An (đội đang đứng thứ 9/12 tại giải Hạng Nhất) với đội hình gồm các cầu thủ như Lê Văn Hưng, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Trọng Đại... đã chơi đầy nỗ lực, hóa giải thành công các đợt tấn công của đội chủ nhà. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Ngoại binh khai thông bế tắc, Long An chấp nhận thất bại

Bước sang hiệp 2, Thép xanh Nam Định tiếp tục duy trì sức ép. Phút 56, cầu thủ Thép xanh Nam Định có pha đánh đầu cận thành, nhưng thủ môn Lê Văn Hưng của Long An đã chơi "xuất thần" cứu thua trong gang tấc.

Sau nhiều cố gắng, các cầu thủ Thép xanh Nam Định đã có thể ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Ngoại binh Brenner đã ghi bàn khai thông bế tắc. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Phải đến phút 71, niềm vui của cổ động viên Thiên Trường mới vỡ òa. Ngoại binh Brenner đã ghi bàn khai thông bế tắc, đưa Thép xanh Nam Định vươn lên dẫn trước 1-0.

Những phút cuối trận, Long An cũng tạo được dấu ấn. Phút 80, đội khách có pha đá phạt nguy hiểm ở rìa vòng cấm, buộc thủ môn Trần Nguyên Mạnh phải đấm bóng an toàn.

Lâm Ti Phông ghi bàn nâng tỷ số 2-0. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Tuy nhiên, đội chủ nhà đã kịp ấn định chiến thắng. Phút 84, từ một cú căng ngang hiệu quả và chính xác của Nguyễn Văn Vĩ, Lâm Ti Phông đã có pha đệm bóng cận thành chuẩn xác, nâng tỉ số lên 2-0.

Chiến thắng chung cuộc 2-0 giúp Thép xanh Nam Định giành quyền vào vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026. Màn tái xuất của Nguyễn Xuân Son và sự hòa nhập của HLV mới là những tín hiệu tích cực cho đội bóng Thành Nam.

Xem Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn