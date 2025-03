Nhà đầu tư vẫn e ngại xuống tiền, giao dịch nhà liền thổ tại TP.HCM khó tăng đột biến

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản tại khu vực phía Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang tăng nhiệt bởi thông tin xoay quanh việc sáp nhập các tỉnh, thành. Nhiều phân khúc như căn hộ, đất nền… được nhiều người quan tâm, các môi giới ra sức tìm khách.

Tuy nhiên, phân khúc biệt thự, nhà phố lại khá vắng bóng nhà đầu tư. Theo các chuyên gia, phân khúc này vẫn đối diện với một số khó khăn vì quỹ đất hạn chế và vấn đề pháp lý. Ngoài ra, giá thành loại hình này khá đắt đỏ, vượt quá khả năng tài chính của nhiều người nên rất khó để tăng nhiệt nhanh chóng như những phân khúc khác.

Anh Đào Văn Tân (42 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cho biết những ngày qua, có một số môi giới gọi cho anh quảng bá về việc TP.HCM sắp sáp nhập cùng một số địa phương nên giới thiệu anh mua nhà phố với giá 10 tỷ tại gần khu vực phường Linh Tây, TP.Thủ Đức. Theo lời môi giới, khu vực trên nằm tại điểm giao thoa giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương, kết nối giao thông thuận lợi nên có vị trí đắc địa.

"Tôi cũng muốn nhân cơ hội sáp nhập để đầu tư bất động sản nhưng giá nhà phố cao quá, nếu mua đầu tư thì khó có khả năng sinh lời cao. Vì thế, tôi chỉ nhắm đến dự án căn hộ tại khu vực trên để xuống tiền đầu tư".

Giao dịch nhà liền thổ tại TP.HCM khó tăng đột biến vì nhà đầu tư vẫn e ngại xuống tiền. Ảnh: Gia Linh

Tương tự, nhiều nhà đầu tư, khách hàng khác cũng cho biết việc xuống tiền mua nhà phố, biệt thự là "quá tầm với" của mình. Ngọc An (33 tuổi, môi giới một sàn bất động sản trên đường Phạm Văn Đồng, TP.Thủ Đức) cho biết đa số các khách hàng mua nhà phố, biệt thự thường phục vụ nhu cầu ở thực. Lượng khách mua đầu tư rất hạn chế vì ít người có đủ tiềm lực để bỏ ra hàng tỷ đồng rồi chờ thời gian tăng giá để bán lại.

Theo báo cáo dữ liệu của DKRA Group, 2 tháng đầu năm 2025, nguồn cung sơ cấp biệt thự, nhà phố tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nguồn cung mới vẫn duy trì tình trạng khan hiếm và chưa có nhiều tín hiệu phục hồi trong ngắn hạn. Hai khu vực Đồng Nai và TP.HCM là chủ lực nguồn cung sơ cấp của thị trường với tỷ trọng đạt lần lượt 43,1% và 31,3%.

Đáng chú ý, lượng tiêu thụ sơ cấp tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ năm 2024, tuy nhiên sức cầu chung của thị trường vẫn ở mức thấp, chỉ đạt khoảng 1% trên tổng cung sơ cấp. Mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với cuối năm 2024 và vẫn neo ở mức cao do ảnh hưởng bởi các loại chi phí đầu vào.

Ở thị trường thứ cấp, mặt bằng giá duy trì xu hướng đi ngang so với cuối năm 2024. Các chủ đầu tư cố đa dạng tiện ích, hoàn thiện pháp lý để thu hút thanh khoản thị trường nhưng sức mua vẫn kém.

Giá nhà phố, biệt thự tại TP.HCM vẫn đang cao chót vót. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, dữ liệu của Savills Việt Nam cho thấy đối với phân khúc biệt thự, nhà liền kề tại TP.HCM, các sản phẩm có giá trên 30 tỷ/căn tiếp tục chiếm ưu thế với 74% thị phần. Trong quý 4/2024, lượng giao dịch giảm mạnh 65% theo quý và 6% theo năm. Giá sơ cấp trong quý 4 tăng 20% theo quý nhưng giảm 10% theo năm xuống còn 330 triệu/m2 đất.

Trong khi đó, dữ liệu của JLL Việt Nam, giá biệt thự, nhà phố mở bán mới tại TP.HCM trong quý 4/2024 đạt khoảng 430 triệu/m2, tăng 11% so với năm trước đó. Trung bình mỗi căn nhà liền thổ của thành phố có giá từ 30-120 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, vấn đề khan hiếm quỹ đất, pháp lý, nguồn vốn khiến số lượng sản phẩm được phát triển trên thị trường trở nên ít ỏi, đẩy giá thành sản phẩm lên cao. Vì thế, giao dịch thị trường khó tăng đột biến dù có ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan là việc sáp nhập của các địa phương.