Sáng 25/4, thông tin từ UBND TP.Tân An, tỉnh Long An, Chủ tịch UBND TP.Tân An Võ Hồng Thảo vừa Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Võ Tấn Khánh ngụ ấp 4, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An số tiền 115 triệu đồng với 2 hành vi vi phạm.

Trong đó, phạt 65 triệu đồng về hành vi xây dựng công trình không phép đối với loại công trình yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và phạt 50 triệu đồng về hành vi tự ý chuyển đất nông nghiệp sang đất ở trái quy định.

Công trình Nhà thể thao Pickleball xây dựng trái phép ở phường 4, TP.Tân An bị phạt 115 triệu đồng. Ảnh: Thiên Long

Trước đó, UBND Phường 4, TP.Tân An kiểm tra phát hiện ông Khánh đang tổ chức thi công công trình Nhà thể thao Pickleball. Tổng diện tích xây dựng 1.823,6m² trên một số thửa đất, trong đó có phần xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.



Cụ thể: công trình Nhà thể thao Pickleball được phát hiện xây dựng trên các thửa đất số 563 và 564, tờ bản đồ số 2-4, loại đất ở tại đô thị (ODT), và một phần trên thửa đất số 307, tờ bản đồ 2-4, loại đất trồng cây hàng năm khác (BHK). Ngoài ra, diện tích công trình trên đất nông nghiệp là 216m².

Qua đối chiếu, ông Khánh chỉ được UBND TP.Tân An cấp Giấy phép xây dựng số 565/GPXD ngày 23/9/2024 cho công trình nhà ở riêng lẻ với diện tích xây dựng 345m² tại các thửa 563 và 564. Vì vậy, việc xây dựng như hiện trạng là không phù hợp với thực tế thi công.

Theo Chủ tịch UBND TP.Tân An, ông Khánh đã chấp hành hình thức xử phạt bằng tiền, nhưng chưa tự nguyện thực hiện phá dỡ công trình vi phạm.

UBND Phường 4 sẽ củng cố hồ sơ đề nghị xem xét ban hành quyết định cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ nhân nhà thi đấu thể thao.