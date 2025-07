Ngày 23/7, thông tin từ Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Công an phường Tân Hòa triệt xóa đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do nhà thiết kế Nguyễn Công Trí (SN 1978) cùng đồng bọn thực hiện.

Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị bắt vì liên quan đến ma túy

Ông Nguyễn Công Trí, quê Đà Nẵng, là 1 trong các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại Việt Nam. Từng học tại một trường chuyên về kiến trúc tại TP.HCM.

Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí lúc bị bắt. Ảnh: CACC

Năm 2009, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí thành lập thương hiệu Công Trí, hiện là ủy viên Hiệp hội Thời trang châu Á. Năm 2024, được vinh danh trong danh sách “100 gương mặt thời trang đương đại nổi bật”.

Trần Phú Long thời điểm bị bắt. Ảnh: CACC

Sản phẩm của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí đã chinh phục hàng loạt ngôi sao trong nước và sao Hollywood trong những năm gần đây như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Rosé (Blackpink), Rebecca Ferguson...

Các bộ sưu tập của ông Trí từng được trình diễn ở Tokyo và New York Fashion Week. Nhà thiết kế này thường xuyên làm việc với stylist Kate Young, Wayman và Micah.

4 đối tượng có liên quan đến vụ án. Ảnh: CACC.

Như Dân Việt đã thông tin, 12/6, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Lạc Long Quân (nay là phường Tân Hòa) bắt quả tang Nguyễn Quốc Trung (SN 1991) đang tàng trữ, mua bán ma túy.

Làm việc với cảnh sát, Trung khai đã mua số ma túy trên qua mạng, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trung gian. Từ lời khai này, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Phùng Vĩnh Lâm, Nguyễn Đức Trung, Bùi Công Thịnh, Cao Thanh Xuân Thảo.

Mở rộng điều tra, Phòng PC04 Công an TP.HCM với Công an phường Tân Hòa tiếp tục phát hiện Trần Phú Long (SN 1989) và Trí sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.