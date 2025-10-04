Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí
Thứ bảy, ngày 04/10/2025 06:30 GMT+7

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nghỉ hưu nhưng vẫn phải làm Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Hà Tùng Long Thứ bảy, ngày 04/10/2025 06:30 GMT+7
Chia sẻ với Dân Việt, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết, ông chính thức nhận quyết định nghỉ hưu từ 1/5/2025 nhưng vẫn phải làm Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa nghỉ hưu nhưng vẫn phải làm Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Sáng 3/10 tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ tri ân và chia tay một số nhà văn và cán bộ nhân viên của Hội về nghỉ hưu theo chế độ.

Theo đó, trong danh sách này có nhà thơ Trần Đăng Khoa – nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Bảo Ninh - Cán bộ Ban sáng tác, nhà văn Vũ Đảm - Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn và Cuộc sống, nhà thơ Lương Ngọc An – cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam.

Hình ảnh Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tri ân và chia tay các nhà văn, nhà thơ và nhân viên Hội. Ảnh: Hữu Việt

Ngoài ra, Hội Nhà văn Việt Nam còn chia tay một số cán bộ nhiên viên thuộc các phòng, ban của Hội.

“Ai rồi cũng sẽ chia tay chặng đời công/viên chức nhưng cuộc tri ân và chia tay sáng nay tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam thật xúc động. Văn chương không mang đến những giá trị vật chất đắt tiền hay trang phục sang chảnh nhưng sẽ luôn mang lưu một chữ tình sâu sắc, giàu có và da diết với ai thật sự yêu và dâng hiến cho nó”, nhà thơ Hữu Việt bày tỏ.

Chia sẻ với Dân Việt, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết, ông chính thức nhận quyết định nghỉ hưu từ 1/5/2025. Đây là niềm mong mỏi lớn nhất của ông bấy lâu nay. Vì ở thời điểm này, ông muốn dứt khỏi các công việc của Hội Nhà văn Việt Nam sau một thời gian dài cống hiến để dồn tâm huyết cho các công việc đang dang dở, trong đó có việc thực hiện tuyển tập thơ Trần Đăng Khoa và tuyển tập văn xuôi – phê bình – tiểu luận – đối thoại.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa phát biểu tại buổi chia tay Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: Hữu Việt

Tuy nhiên, do chưa đến kỳ diễn ra Đại hội toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam nên dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn phải giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho đến khi diễn ra đại hội, bầu được nhân sự mới.

“Mặc dù tôi đã nghỉ hưu, không nhận bất kỳ một đồng lương nào từ Hội nữa nhưng vẫn phải giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Hàng ngày, tôi vẫn phải có mặt ở trụ sở của Hội để làm việc như trước đây mặc dù phòng làm việc của tôi cũng đã bàn giao lại cho Hội theo đúng thủ tục ròi.

Bây giờ, hàng ngày tôi đến Hội làm việc chủ yếu là để Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều cần gì thì tôi giúp đỡ, còn không thì làm những việc trong thẩm quyền của mình.

Thực ra, tôi muốn được nghỉ luôn để nghi ngơi, có nhiều thời gian hơn làm việc riêng của mình. Tuy nhiên, theo quy định của Hội thì tôi vẫn phải chờ Đại hội toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam bầu nhân sự mới và tôi bàn giao hết công việc thì mới được nghỉ hoàn toàn”, nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ với Dân Việt.

Nhà văn Bảo Ninh, nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng các đồng nghiệp nhận hoa của Hội. Ảnh: Hữu Việt

Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, vì mong ngóng được về hưu từ lâu nên khi nhận quyết định thì rất mừng, không có bất kỳ sự lưu luyến gì. Đó là một cảm giác “nhẹ bẫng” sau hành trình dài gắn bó với Hội.

Nhà thơ “Góc sân và khoảng trời” cũng cho biết, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và độc giả đã gửi lời chúc mừng ông khi biết ông đã được nghỉ hưu.

Trước đó, chia sẻ với Dân Việt, nhà thơ Trần Đăng Khoa bày tỏ rằng, ông đã mong chờ được nghỉ hưu từ rất lâu. Nghỉ hưu giúp ông bớt vướng bận, có thể toàn tâm toàn ý dành cho sáng tác, giống như người anh trai - nhà thơ Trần Nhuận Minh trước đó.

Ông kể, nhà thơ Trần Nhuận Minh chính thức nghỉ hưu ở tuổi 60 và cũng từ đó, sự nghiệp văn chương của ông như bước sang một trang mới, khi toàn bộ những tác phẩm cũ được bỏ lại phía sau để ông tái tạo lại giọng thơ của mình.

Nghệ sĩ Nhân dân U80 vừa mất vợ chưa lâu, nay phải đối diện với nguy cơ mù vĩnh viễn

“Tôi đã bỏ xa tuổi 65 và nhận thấy mình đã già lắm rồi! Tôi đã qua cả hai khóa Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.

Hiện tôi đang mang trong mình rất nhiều loại bệnh và cả tật của người già nữa.

Tôi đang mắc gần như tất cả các căn bệnh của một lão già sắp chết. Vì thế, tôi xin được nghỉ sớm hơn để tập trung chữa bệnh, lo việc cho vợ con và viết nốt những cuốn sách đang viết dở", ông nói.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa sinh năm 1958, từng được mệnh danh là "Thần đồng thơ". Năm 8 tuổi, ông đã có một số sáng tác được in trên báo. Năm 10 tuổi, ông có tập thơ đầu tiên Từ góc sân nhà em, rồi Góc sân và khoảng trời.

Ông đã xuất bản các tập thơ: Thơ Trần Đăng Khoa, Bên cửa sổ máy bay; tuyển tập thơ văn Đảo chìm Trường Sa; tiểu luận phê bình Chân dung và đối thoại; tập truyện Đảo chìm... Ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001.

