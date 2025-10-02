Hà Nội chỉ đạo bổ sung nhiều hoạt động mới tại Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025

Bổ sung một số hoạt động nghệ thuật tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2025

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 30/9 về điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 6/6 của UBND thành phố về việc tổ chức Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025.

Theo kế hoạch ban đầu, chương trình dự kiến khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long vào 31/10 và bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào 9/11.

Hoạt động carnaval trong Festival Thu Hà Nội 2023. Ảnh: Quang Thái

Trong điều chỉnh mới, thành phố quyết định tạm dừng tổ chức Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Sông Hồng 2025 và Vũ hội hóa trang - Kết nối di sản để tránh chồng chéo, bảo đảm chất lượng cao nhất cho chương trình. Thay vào đó, UBND bổ sung và điều chỉnh một số hoạt động nghệ thuật như:

Chương trình nghệ thuật Khoảnh khắc vĩnh cửu tổ chức ngày 8/11 tại Bảo tàng Hà Nội, dự kiến mời nhà soạn nhạc người Thụy Sĩ Dominique Barthassat tham gia biểu diễn cùng với các nhóm cộng đồng sáng tạo của Hà Nội.

Lễ hội múa rối Hà Nội mở rộng tổ chức ngày 8/11 tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu.

Chuỗi hoạt động Hội tụ di sản tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám bao gồm biểu diễn âm nhạc truyền thống và đương đại; không gian trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống của 3 kinh đô (Thăng Long, Huế, Hoa Lư) và các tỉnh Tây Nguyên; giới thiệu văn hóa ẩm thực Hương vị Hà Nội; trải nghiệm đồ thủ công - thiết kế sáng tạo.

Bổ sung 15 hoạt động trình diễn di sản văn hóa tại các phường, xã thuộc thành phố, gồm: Múa Bài Bông (Phú Xuyên), Múa Bồng (Thanh Liệt), Hội Chử Đồng Tử – màn kéo chữ “Thiên hạ thái bình" (Gia Lâm), Hội Vật Cầu Thúy Lĩnh (Hoàng Mai), Kéo co ngồi đền Trấn Vũ (Long Biên), Chèo Tàu (Ô Diên), Rối Đào Thục (Đông Anh), Rối Thạch Xá, Rối Bình Phú, Rối Chàng Sơn (Tây Phương)…

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động mới như: Hà Nội thanh tân (triển lãm tranh), Hà Nội ơi (chương trình nghệ thuật), Di sản và tương lai (trưng bày giáo dục), biểu diễn múa rối nước tại Vườn Giám, kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đồng thời, kế hoạch cũng bổ sung và điều chỉnh nhiệm vụ cho một số sở, ngành, UBND các phường, xã.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm tham mưu thư mời của UBND thành phố mời một số địa phương trong nước và quốc tế tham dự; bảo đảm chi trả toàn bộ kinh phí ăn, ở, đi lại, phiên dịch, vận chuyển và bốc dỡ trang thiết bị, đạo cụ phục vụ biểu diễn trong thời gian tham dự Festival tại Hà Nội cho các đoàn khách.

Gần 12 tháng lên làm Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc quay về tri ân Tổ nghề tại Nhà hát Kịch Việt Nam

UBND các xã, phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm phối hợp với các sở, ngành: Văn hóa và Thể thao, Xây dựng, Y tế, Công an thành phố, Tổng công ty Điện lực thành phố và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ chương trình.

UBND các xã, phường: Việt Hưng, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Phú Xuyên, Thanh Liệt, Đông Anh, Gia Lâm, Dương Hòa, Ô Diên, Thư Lâm, Tây Phương, Mỹ Đức căn cứ kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch hoạt động trình diễn di sản tại chương trình, tổ chức thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan trên các phương tiện thông tin của địa phương để người dân biết và hưởng ứng tham gia.