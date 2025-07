Nhận định kết quả Flamengo vs Bayern Munich

Với 2 chiến thắng và 1 trận thua, Bayern Munich chỉ xếp thứ 2 bảng C, kém Benfica 1 điểm. Rất may là đội bóng của HLV Vincent Kompany đã tránh được Chelsea ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025™. Thế nhưng, nhiều ý kiến cho rằng Flamengo hiện còn khó chơi hơn so với Chelsea.

Ở trận gặp Benfica tại lượt trận thứ 3 vòng bảng, HLV Kompany cất gần như toàn bộ đội hình chính nhằm tránh rủi ro trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ. Điều đó khiến “Hùm xám” bất ngờ để thua 0-1. Đây là trận thua đầu tiên của họ kể từ lượt đi tứ kết Champions League với Inter Milan hồi tháng 4/2025.



Ảnh: ChatGPT.

Trong khi đó, Flamengo đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 11 trận bất bại, bao gồm 8 chiến thắng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Filipe Luis, đội bóng Brazil dẫn đầu bảng sau các chiến thắng trước Esperance Tunis và Chelsea, rồi hòa Los Angeles dù tung ra đội hình dự bị.

Flamengo cho thấy sự hiệu quả đáng nể khi chỉ thủng lưới 2 bàn và ghi được 6 bàn sau 3 trận vòng bảng. Chiến thắng 3-1 trước Chelsea giúp đội bóng Brazil tràn đầy tự tin khi so tài với Bayern Munich.

Với việc bị đánh giá thấp hơn, nhiều khả năng, Flamengo sẽ nhập cuộc với lối chơi phòng ngự, phản công. Nếu không tận dụng tốt cơ hội mà mình tạo ra và duy trì sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, Bayern hoàn toàn có thể dính “đòn hồi mã thương” của đối thủ.

Ở trận đấu tới, Flamengo chỉ thiếu vắng tiền vệ Nicolas de la Cruz. Bên phía Bayern không có được sự phục vụ của bộ ba nơi hàng phòng ngự Kim Min-jae, Alphonso Davies và Hiroki Ito vì chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Flamengo: Rossi; Wesley Franca, Danilo, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Gerson; De Arrascaeta, Plata, Luiz Araujo.

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Guerreiro; Goretzka, Kimmich; Olise, Musiala, Coman; Kane.

Dự đoán: Flamengo 1-2 Bayern Munich



