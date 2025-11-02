Nhiều dự án cao tốc khó về đích cuối năm 2025

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa báo cáo về tiến độ các dự án cao tốc chậm tiến độ khó có thể về đích vào cuối năm 2025.

Theo đó, có 5 dự án có tiến độ chậm so với kế hoạch, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành dịp 19/12/2025, gồm: Dự án thành phần 2 Biên Hòa - Vũng Tàu sản lượng đạt khoảng 62%, chậm 1,5%, Quy Nhơn - Chí Thạnh sản lượng đạt khoảng 86,6%, chậm 1,6%; Chí Thạnh - Vân Phong sản lượng đạt khoảng 87,6%, Gói thầu XL02 chậm 2,9%.

Ngoài ra, 2 dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang sản lượng đạt khoảng 80,1%, chậm 3,8%; đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau sản lượng đạt khoảng 74%, chậm 5%. Các dự án gặp nhiều khó khăn nên đến nay mới đủ điều kiện dỡ tải khoảng 67/83km, khối lượng thi công móng, mặt đường còn lại rất lớn (còn khoảng 42/101Km cấp phối đá dăm, 74/110km bêtông nhựa chưa thi công).

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Cùng đó, có 5 dự án phải tập trung chỉ đạo mới có thể hoàn thành năm 2025 gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội - Vinh sản lượng đạt khoảng 81,3%, chậm 3%; Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang sản lượng đạt khoảng 86,9%, chậm khoảng 3,6%; Dự án tuyến tránh thành phố Cao Bằng sản lượng đạt khoảng 59%, chậm 19%; Dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ, đường sắt cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia sản lượng đạt khoảng 63%, chậm 3%; Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B Lạng Sơn sản lượng đạt khoảng 65,9%, chậm 3,8%.

Ngoài ra, có 8 dự án kế hoạch hoàn thành năm 2025 nhưng không đáp ứng yêu cầu gồm: Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn sản lượng đạt khoảng 30,4% chậm 47,6%, đoạn Rạch Sỏi - Vĩnh Thuận sản lượng đạt khoảng 50%, chậm 15,6%; Dự án Quốc lộ 2 sản lượng mới đạt khoảng 1,7%; Dự án cầu đường sắt Đuống sản lượng đạt khoảng 49,5% (Gói XL-01 cơ bản đáp ứng tiến độ, gói XL-02 chậm 35% do chưa được bàn giao mặt bằng để thi công), Dự án cầu đường sắt Cẩm Lý sản lượng đạt khoảng 33,5%, chậm 10%; Dự án Quốc lộ 8C sản lượng đạt khoảng 69% (đoạn từ Thiên Cầm - Quốc lộ 1 cơ bản đáp ứng yêu cầu; đoạn từ Quốc lộ 8-đường Hồ Chí Minh chậm 23%); Dự án tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sản lượng đạt khoảng 21,5%, chậm 25,4%; Dự án Quốc lộ 14B sản lượng đạt khoảng 33,8%, chậm 36,3%.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, với các dự án nếu trên, nếu các đơn vị không quyết tâm, nỗ lực vượt bậc trong tổ chức thi công và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ sẽ không thể hoàn thành theo kế hoạch.

Để đẩy nhanh tiến độ, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu người đứng đầu các chủ đầu tư thường trực trên công trường để kịp thời xử lý các nội dung tồn tại, vướng mắc.

Đồng thời, chủ động làm việc với các địa phương để bàn giao mặt bằng còn lại cho dự án; rà soát lại tiến độ, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu huy động bổ sung máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực, khắc phục các khó khăn về thời tiết, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù lại tiến độ bị chậm, thi công hoàn thành dứt điểm từng hạng mục, đoạn tuyến.

Hằng tuần, người đứng đầu chủ đầu tư phải tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá tiến độ của từng nhà thầu, đánh giá khả năng hoàn thành của từng đơn vị để có các giải pháp xử lý đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch đã được chấp thuận, kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng (trường hợp cần thiết, cần huy động thêm các nhà thầu mạnh vừa thi công hoàn thành các dự án cao tốc để hỗ trợ).