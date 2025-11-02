Nhiều dự án cao tốc khó về đích cuối năm 2025

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Sẽ tham mưu để phát triển diện tích trồng giống lúa Việt Nam ở Cuba lên 100.000 - 200.000ha
Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói do báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức thực hiện, trả lời câu hỏi của ông Phạm Văn Hướng, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đến từ Ninh Bình về việc muốn đầu tư sản xuất lúa ở những địa phương, vùng đất mới như Cuba, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết, thời gian tới sẽ phấn đấu đưa diện tích liên kết trồng lúa với Cuba lên khoảng 100.000 - 200.000ha.