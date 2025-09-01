Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Xã hội
Thứ hai, ngày 01/09/2025 15:30 GMT+7

Nhiều người bỏ phòng khách sạn ra vỉa hè chờ xem diễu binh, diễu hành

+ aA -
Gia Khiêm Thứ hai, ngày 01/09/2025 15:30 GMT+7
Mặc dù đã đặt phòng khách sạn ở khu vực trung tâm Hà Nội, nhóm của chị Thương đã chấp nhận mất tiền cọc để ra vỉa hè, không ngại nắng mưa hoà chung không khí chờ xem diễu binh, diễu hành.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Bỏ phòng khách sạn "chăn ấm đệm êm" ra vỉa hè hoà chung không khí cả dân tộc xem diễu binh, diễu hành

Hôm nay (1/9), hàng vạn người dân khắp cả nước đã đổ về quanh khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành chính thức Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 2/9.

Tại phố Liễu Giai, Kim Mã nơi có đoàn diễu binh đi qua vỉa hè đã chật kín người. Theo chia sẻ của người dân, họ phải xếp chỗ từ tối qua, ngủ qua đêm mới có được vị trí đẹp. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, khắp các con đường nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đã chật kín người ngồi xếp chỗ chờ đợi. Hôm nay, thời tiết Hà Nội nắng mưa thất thường. Thế nhưng, không khí dòng người vô cùng háo hức. Mọi người sẵn sàng ngồi đợi cả ngày để xem diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra sáng ngày mai.

Tại phố Liễu Giai, Kim Mã nơi có đoàn diễu binh đi qua vỉa hè đã chật kín người. Theo chia sẻ của người dân, họ phải xếp chỗ từ tối qua, ngủ qua đêm mới có được vị trí đẹp. Nhiều người sáng nay ra đã không còn chỗ, đành chấp nhận đứng ở mặt đường đối diện, nhìn các khối diễu binh từ xa.

Mọi người sẵn sàng ngồi đợi cả ngày để xem diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra sáng ngày mai. Ảnh: Gia Khiêm

Chị Lê Thị Thương (ở Thọ Phú, Thanh Hóa) cho biết, mình cùng 3 người bạn di chuyển từ quê ra Hà Nội từ ngày 31/8 và buổi tối đã có mặt, nhưng trên các phố trung tâm đã không còn chỗ. Chị Thương cùng mọi người đành “dạt” về khu đường Kim Mã và đã tìm được vị trí khá thuận lợi để xem đoàn diễu binh đi qua.

Theo chị Thương, những lần tập luyện, tổng duyệt trước do bận công việc nên không ra Hà Nội theo dõi được. Tuy nhiên, trước không khí háo hức của cả nước, nhìn những hình ảnh người dân sẵn sàng chờ 24 tiếng, thậm chí hơn để xem diễu binh, diễu hành chị lại thêm hừng hực khí thế. Chính vì vậy, cả nhóm của chị lên kế hoạch quyết tâm sẽ có mặt tại Thủ đô vào đúng dịp 2/9.

“Theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi đã đặt phòng khách sạn ở trên phố để ở, định đến sáng 2/9 thì ra xem. Thế nhưng ra tới nơi thì vỡ kế hoạch, nếu ở khách sạn thì sẽ chẳng còn chỗ nữa. Vì thế, chúng tôi chấp nhận mất tiền cọc khách sạn, quyết bám trụ 2 đêm tại địa điểm này để chờ đến giờ xem duyệt binh”, chị Thương chia sẻ.

Nhóm của chị Lê Thị Thương (ở Thọ Phú, Thanh Hóa) cho biết, sẵn sàng bỏ khách sạn ra ngoài đường hoà chung không khí cả dân tộc. Ảnh: Gia Khiêm

Việc phải hủy phòng khách sạn là nằm ngoài kế hoạch, nhưng nhóm chị Thương không hề tiếc nuối, bởi khi ở ngoài đường với không ít những bất tiện nhưng ai nấy đều vui vì được hòa chung vào bầu không khí của cả dân tộc. Điều này càng khiến chị Thương tự hào hơn và yêu đất nước, con người Việt Nam hơn.

Khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ. Ảnh: Gia Khiêm

“Tôi nghĩ rằng, thế hệ nào cũng có tình yêu nước, mỗi thế hệ có cách thể hiện tình yêu nước khác nhau. Thế hệ trẻ chúng tôi biết ơn, trân quý những gì cha ông ta đã cống hiến, hi sinh và thế hệ trẻ sẽ cố gắng giữ gìn, phát huy. Được hoà chung dòng người, hát Quốc ca, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ tôi thấy gần gũi, thân thương vô cùng”, Thương chia sẻ.

Đặc biệt, dù ở xa đến nhưng chị Thương cũng như nhiều người khác nhận được sự tiếp đón nồng hậu của người dân khi cho tắm rửa, vệ sinh nhờ, sạc nhờ điện thoại… Đó chính là tinh thần vì mọi người của người dân Việt Nam.

Những hình ảnh đẹp con người Hà Nội ngày diễu binh, diễu hành

Cùng cảm xúc như nhóm chị Thương, 3 bạn trẻ nhóm của Nguyễn Thị Thương (ở Hà Tĩnh) bắt xe từ đêm ngày 31/8 đến 4h sáng ngày 1/9 đã có mặt tại Hà Nội. Dù đến từ rất sớm nhưng vẫn phải lên tận phố Liễu Giai cả nhóm mới tìm được chỗ ngồi ưng ý.

Thương chia sẻ rằng, đã lên kế hoạch hết cho chuyến đi và có sự phân công cho từng thành viên trong nhóm. “Với những ngày này, không thể một mình đi xếp chỗ được, vì thế sẽ phải thay phiên nhau trực. Người này thức giữ chỗ thì người kia ngủ, hoặc thay nhau đi vệ sinh, mua đồ ăn, nước uống”, Thương nói.

Nhóm của Thương (ở Hà Tĩnh) cũng sẵn sàng ngồi chờ đợi. Ảnh: Gia Khiêm

Theo Thương, đây là sự kiện 80 năm mới có một lần, vì thế dù đường xa nhưng vẫn quyết tâm tham dự, dù chỉ là đứng ở vỉa hè nhưng vẫn rất tự hào vì đã có mặt ở đây. Khi có mặt và chứng kiến người dân ở mọi miền tổ quốc cùng về đây, chia nhau từng miếng giò, gói xôi để cùng nhau ăn sáng mới thấy được tình đồng bào, tình đoàn kết của dân tộc lớn lao đến nhường nào.

Không riêng gì những người dân ở tỉnh xa đến, ngay giữa lòng Hà Nội khi chứng kiến người dân thức thâu đêm, chờ xem diễu binh nhiều gia đình sẵn sàng mời người xa lạ vào nhà uống nước, giúp đỡ họ bằng tất cả có gì có thể.

Từ ngày 21/8 đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Thịnh luôn dành sự tiếp đón nồng hậu nhất với người dân từ các nơi đổ về. Nếu ai mệt mỏi, có người già trẻ nhỏ ông sẵn sàng cho nghỉ tạm trong nhà, tránh mưa, tránh nắng. Ảnh: Gia Khiêm

Từ ngày 21/8 đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Thịnh (ở số nhà 246 Kim Mã) cũng như nhiều hộ dân Hà Nội luôn dành sự tiếp đón nồng hậu nhất với người dân từ các nơi đổ về.

Ông tâm niệm: “Mình giúp người thì người giúp mình”. Vì thế nhà có điều kiện thế nào là ông hỗ trợ người dân đến mức tối đa. Được biết, từ ngày 21/8, trong buổi hợp luyện đầu tiên, ông đã cho người dân đi vệ sinh nhờ, phát ghế cho mọi người ngồi để đỡ mỏi.

Gia đình 3 thế hệ sẵn sàng chờ đợi xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Gia Khiêm

Trong buổi tổng duyệt và ngày hôm nay 1/9, người dân đổ về ngày càng đông, ông sẵn sàng cho mọi người tắm nhờ, vệ sinh cá nhân. Nếu ai mệt mỏi, có người già trẻ nhỏ ông sẵn sàng cho nghỉ tạm trong nhà, tránh mưa, tránh nắng.

Giúp mọi người là vậy nhưng ông Thịnh cho rằng, hành động của mình chẳng có gì đáng nhắc đến. Bởi nếu là người Việt Nam, chứng kiến khí thế và lòng yêu nước của đồng bào như vậy thì ai cũng sẽ làm như ông.

“Qua sự kiện trọng đại, vô cùng ý nghĩa này, tôi thấy rằng tinh thần yêu người của người Việt, kể cả những thế hệ trẻ là rất lớn. Đó chính là sức mạnh của dân tộc mà kẻ thù nào cũng phải khiếp sợ”, ông Thịnh chia sẻ thêm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

"Mỹ nhân bán rau" gây sốt vì tổ chức du lịch miễn phí cho 50 cụ già

Li Fugui, cô gái 27 tuổi tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), được cộng đồng mạng gọi là “người đẹp bán rau".

Mẹ 3 con sáng tạo cắt tỉa dưa hấu thành cờ Tổ quốc tặng khối diễu binh, diễu hành A80

Xã hội
Mẹ 3 con sáng tạo cắt tỉa dưa hấu thành cờ Tổ quốc tặng khối diễu binh, diễu hành A80

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Rất nhân văn, thiết thực" (Bài 1)

Xã hội
Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Rất nhân văn, thiết thực' (Bài 1)

Hai nhân viên vệ sinh tại Lâm Đồng bị hành hung phải nhập viện điều trị

Xã hội
Hai nhân viên vệ sinh tại Lâm Đồng bị hành hung phải nhập viện điều trị

Ngộ độc khi ăn tiệc tân gia ở Gia Lai, 131 người đi cấp cứu

Xã hội
Ngộ độc khi ăn tiệc tân gia ở Gia Lai, 131 người đi cấp cứu

Đọc thêm

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996
Tin tức

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

Tin tức

Trong số cán bộ, công và viên chức cấp xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/9/2025, có trường hợp sinh năm 1996.

Chân dung nữ thiếu úy khối Quân nhạc và hành trình 4 mùa sải bước qua lễ đài lịch sử
Tin tức

Chân dung nữ thiếu úy khối Quân nhạc và hành trình 4 mùa sải bước qua lễ đài lịch sử

Tin tức

Giữa hàng chục gương mặt nữ quân nhạc trong đội hình diễu binh, Thiếu úy QNCN Lê Thu Hương chia sẻ về 4 lần tham gia diễu binh và những tháng ngày tập luyện trong nắng gắt. Cô gái tuổi 9X chia sẻ mỗi lần được "sải bước", cô luôn cảm thấy xúc động đúng nghĩa "đi trong vòng tay nhân dân".

“Đội nắng”, đi bộ nhiều cây số, cả vạn người kìn kìn đổ về tham quan Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tại Đông Anh
Ảnh

“Đội nắng”, đi bộ nhiều cây số, cả vạn người kìn kìn đổ về tham quan Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tại Đông Anh

Ảnh

Sức hút của Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại Cổ Loa, Đông Anh quá lớn trong dịp Quốc khánh 2/9, vì vậy những ngày qua hàng vạn người đã đổ về nơi đây mỗi ngày để tham quan, vui chơi.

14 kinh nghiệm xem diễu binh, diễu hành sáng 2/9 người dân nên biết
Bạn đọc

14 kinh nghiệm xem diễu binh, diễu hành sáng 2/9 người dân nên biết

Bạn đọc

Để thuận tiện cho người dân theo dõi sự kiện diễu binh, diễu hành, Báo điện tử Dân Việt gửi tới bạn đọc thông tin tổng hợp các nội dung hướng dẫn, chỉ dẫn và kinh nghiệm xem diễu binh, diễu hành sáng 2/9.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba chứng kiến trao tặng gần 400 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Cuba
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba chứng kiến trao tặng gần 400 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Cuba

Thế giới

Hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả bước đầu Chương trình ủng hộ toàn quốc trong 65 ngày với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trong thời gian rất ngắn đã huy động được gần 2 triệu lượt tham gia với giá trị gần 400 tỷ đồng Việt Nam

Siêu đô thị TP.HCM: Cơ hội mới cho cảng biển - logistics
Kinh tế

Siêu đô thị TP.HCM: Cơ hội mới cho cảng biển - logistics

Kinh tế

Việc hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trên nền tảng hệ sinh thái khu công nghiệp, đô thị và cảng biển nước sâu đang tạo lợi thế rất lớn để giải quyết các điểm nghẽn, từ đó hình thành một trung tâm logistics mang tầm vóc quốc tế trong khu vực.

Hành trình 30 tiếng mang 890 'cánh chim Hòa Bình' từ TP.HCM ra Hà Nội dự Đại lễ 2/9
Media

Hành trình 30 tiếng mang 890 "cánh chim Hòa Bình" từ TP.HCM ra Hà Nội dự Đại lễ 2/9

Media

Trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 890 chú bồ câu đua sẽ đồng loạt tung cánh trên bầu trời Quảng trường Ba Đình lịch sử, mang thông điệp hòa bình, đoàn kết... của đất nước.

Mỹ Tâm, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn sẽ gây bất ngờ gì trong “concert quốc gia” có 3.000 người biểu diễn tối 1/9?
Văn hóa - Giải trí

Mỹ Tâm, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn sẽ gây bất ngờ gì trong “concert quốc gia” có 3.000 người biểu diễn tối 1/9?

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Mỹ Tâm, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn sẽ gây nhiều bất ngờ trong concert “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình tối 1/9,

Hot girl bóng chuyền Nguyễn Lan Vy được “đẩy thuyền” với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc
Thể thao

Hot girl bóng chuyền Nguyễn Lan Vy được “đẩy thuyền” với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc

Thể thao

Trên trang cá nhân của mình, chủ công xinh đẹp Nguyễn Lan Vy đã chia sẻ hình ảnh cô chụp ảnh cùng tiền đạo bóng đá Nguyễn Đình Bắc nhân dịp tình cờ cả hai bay cùng chuyến. Rất nhanh chóng, nhiều fan hâm mộ đã vào “đẩy thuyền”.

'Cậu ấm Bắc Kinh' cưới bạn gái kém 20 tuổi
Văn hóa - Giải trí

"Cậu ấm Bắc Kinh" cưới bạn gái kém 20 tuổi

Văn hóa - Giải trí

Uông Vũ xác nhận đã kết hôn với Thôi Xán, bạn gái kém 20 tuổi, đồng thời lên tiếng phủ nhận danh xưng “cậu ấm Bắc Kinh” gắn với ông nhiều năm.

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu
Xã hội

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

Xã hội

Jennifer Donnelly đã dành 10 năm làm mai mối cho những người giàu nhất nước Mỹ, với mức phí có thể lên tới 500.000 USD cho mỗi cuộc tìm kiếm bạn đời.

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời
Xã hội

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

Xã hội

Từng là người đàn ông xăm mình nhiều nhất tại Brazil, Leandro de Souza đang trải qua hành trình xóa bỏ toàn bộ hình xăm trên cơ thể để làm lại cuộc đời.

Bất ngờ xu hướng đảo chiều ở Ukraine: Đại đa số dân chúng ủng hộ hòa đàm với Nga
Thế giới

Bất ngờ xu hướng đảo chiều ở Ukraine: Đại đa số dân chúng ủng hộ hòa đàm với Nga

Thế giới

Tại Ukraine, 82% người được hỏi ủng hộ việc tiến hành đàm phán, trong khi chỉ 11% muốn tiếp tục chiến tranh - theo kết quả trong báo cáo tháng 8 của nhóm Rating.

Góc nhìn pháp lý vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 400 tỷ đồng
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 400 tỷ đồng

Bạn đọc

Theo luật sư, không phụ thuộc vào số tiền dùng để cá độ mà chỉ cần có hành vi cá độ ăn tiền sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bức xúc cảnh tài xế để trẻ em đứng thò đầu lên cửa sổ trời khi đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết
Tin tức

Bức xúc cảnh tài xế để trẻ em đứng thò đầu lên cửa sổ trời khi đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Tin tức

Ngày 1/9, nguồn tin cho biết, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, thuộc Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã nắm bắt thông tin về đoạn clip đăng cảnh một ô tô đang chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết để trẻ em đứng thò đầu qua cửa sổ trời gây bức xúc nhiều người...

Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về chất lượng dầm cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy hàng trăm xe máy
Tin tức

Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về chất lượng dầm cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy hàng trăm xe máy

Tin tức

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua đánh giá sơ bộ sau vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hồng Hà, Hà Nội) cho thấy, bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 bị bong vỡ, lộ cốt thép đai ngang và một số thanh cốt thép dọc, tại trụ T2 có hiện tượng bong tróc bê tông bảo vệ, một số vị trí lộ cốt thép.

Tòa thành cổ khổng lồ ở Thanh Hóa này, cứ mỗi lần đào khảo cổ, lại phát lộ thêm điều bí ẩn, đó là thành cổ nào?
Nhà nông

Tòa thành cổ khổng lồ ở Thanh Hóa này, cứ mỗi lần đào khảo cổ, lại phát lộ thêm điều bí ẩn, đó là thành cổ nào?

Nhà nông

Xã Tây Đô hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Tiến và Vĩnh Long (của huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Về Tây Đô, chắc chắn không thể bỏ qua việc tham quan, khám phá Thành Nhà Hồ - một công trình kiến trúc độc đáo bằng đá có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam và có giá trị, độc đáo nhất còn lại ở Đông Nam Á.

Dòng người nườm nượp, có người vượt hàng trăm km, tìm về Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam dịp Quốc khánh 2/9
Media

Dòng người nườm nượp, có người vượt hàng trăm km, tìm về Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam dịp Quốc khánh 2/9

Media

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng nghìn người dân từ nhiều tỉnh, thành đã đưa gia đình, con em tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Không chỉ là chuyến đi chơi dịp lễ, đây còn là dịp để các thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử, hun đúc niềm tự hào dân tộc.

Không phải Gia Cát Lượng, ai là người Chu Du khuyên Tôn Quyền phải diệt trừ?
Đông Tây - Kim Cổ

Không phải Gia Cát Lượng, ai là người Chu Du khuyên Tôn Quyền phải diệt trừ?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Du là một đại danh tướng của nhà Đông Ngô, ông được miêu tả là một người tài mạo song toàn, văn thao võ lược, một nhân tài hiếm có.

Một hồ nước ngọt ở Đồng Nai rộng 300ha, cách TPHCM khoảng 150km, cảnh sắc thế nào mà người ta đang lên xem?
Nhà nông

Một hồ nước ngọt ở Đồng Nai rộng 300ha, cách TPHCM khoảng 150km, cảnh sắc thế nào mà người ta đang lên xem?

Nhà nông

Hồ Đa Tôn, một hồ nước ngọt, rộng khoảng 300ha, thuộc xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, cách TPHCM khoảng 150km, đang trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người dân địa phương và du khách gần xa.

Tình trạng đáng lo ngại của Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển
Văn hóa - Giải trí

Tình trạng đáng lo ngại của Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, nghệ sĩ Phương Dung cùng nghệ sĩ Phi Phụng đã đến thăm Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển bị ung thư phổi tại nhà riêng .

Ấm áp nghĩa tình: Hà Nội chào mừng Đoàn đại biểu Đà Nẵng dự Đại lễ A80
Tin tức

Ấm áp nghĩa tình: Hà Nội chào mừng Đoàn đại biểu Đà Nẵng dự Đại lễ A80

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa đón Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng ra tham dự Đại lễ A80. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, để lại nhiều xúc động trong lòng đại biểu và người dân.

Bất ngờ luôn, đây là cách bán hàng ở Vĩnh Long khiến nông sản, đặc sản 'cháy hàng'
Nhà nông

Bất ngờ luôn, đây là cách bán hàng ở Vĩnh Long khiến nông sản, đặc sản "cháy hàng"

Nhà nông

“Tuần lễ vươn mình nông sản Vĩnh Long- Tận dụng hạ tầng, nâng tầm OCOP” không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng về sản lượng tiêu thụ, mà còn cho thấy tiềm năng của kênh bán hàng trực tuyến trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng mua sắm online.

Con đặc sản bình dân này nuôi dày đặc, một nông dân Cần Thơ bắt bán 10 tấn, giá 90.000 đồng/kg
Nhà nông

Con đặc sản bình dân này nuôi dày đặc, một nông dân Cần Thơ bắt bán 10 tấn, giá 90.000 đồng/kg

Nhà nông

Năm 2009, anh Nguyễn Thành Tân ở khu vực Bình Dương, phường Long Tuyền (TP Cần Thơ), mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi không bùn (nuôi lươn thịt và lươn sinh sản). Trải qua hơn 15 năm nghiên cứu và học hỏi, anh Tân đã gặt hái nhiều thành công từ mô hình này, với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Nóng: Động đất mạnh ở Afghanistan ít nhất 250 người thiệt mạng, hơn 500 người khác bị thương
Thế giới

Nóng: Động đất mạnh ở Afghanistan ít nhất 250 người thiệt mạng, hơn 500 người khác bị thương

Thế giới

Ít nhất 250 người đã thiệt mạng và hơn 500 người bị thương do trận động đất ở Afghanistan xảy ra lúc nửa đêm 1/9, NBC đưa tin, dẫn lời các nhà chức trách.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản ở Hải Phòng 8 tháng năm 2025 đạt 129.260 tấn, tăng hơn 6,4%
Nhà nông

Sản lượng nuôi trồng thủy sản ở Hải Phòng 8 tháng năm 2025 đạt 129.260 tấn, tăng hơn 6,4%

Nhà nông

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, 8 tháng năm 2025, sản lượng thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đạt 129.260 tấn, tăng hơn 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố có các loại giống vật nuôi chủ lực như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá rô phi đơn tính, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá vược, tôm sú, cua, cá song, cá chim vây vàng…) để cung ứng cho khu du lịch và phục vụ nhu cầu tiêu dùng...

Khách du lịch nườm nượp đổ về Vũng Tàu dịp lễ 2/9
Chuyển động Sài Gòn

Khách du lịch nườm nượp đổ về Vũng Tàu dịp lễ 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Công viên Bãi Sau (TP.HCM) vừa hoàn thành với nhiều không gian đẹp để check-in, đa dạng các chương trình văn hóa - nghệ thuật - ẩm thực… đã khiến cho lượng khách du lịch đổ về Vũng Tàu dịp lễ Quốc khánh 2/9 tăng đột biến.

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh – Giám đốc âm nhạc đại lễ A80 sáng 2/9: “Tôi đã phải giải nhiều bài toán khó”
Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh – Giám đốc âm nhạc đại lễ A80 sáng 2/9: “Tôi đã phải giải nhiều bài toán khó”

Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh là người được mời đảm trách phần âm nhạc của concert “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tối 1/9 và đại lễ A80 sáng 2/9.

Bắt đầu hạn chế lưu thông một số tuyến đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9
Tin tức

LIVE
Bắt đầu hạn chế lưu thông một số tuyến đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Tin tức

Theo ghi nhận của Dân Việt lúc 15h00, một số tuyến đường như Liễu Giai, Kim Mã, Hoàng Hoa Thám, ... lực lượng chức năng bắt đầu rào chắn, cấm phương tiện lưu thông.

Tin đọc nhiều

1

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

2

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

3

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

4

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

5

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”