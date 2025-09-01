Nhiều người bỏ phòng khách sạn ra vỉa hè chờ xem diễu binh, diễu hành

Bỏ phòng khách sạn "chăn ấm đệm êm" ra vỉa hè hoà chung không khí cả dân tộc xem diễu binh, diễu hành

Hôm nay (1/9), hàng vạn người dân khắp cả nước đã đổ về quanh khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành chính thức Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 2/9.

Tại phố Liễu Giai, Kim Mã nơi có đoàn diễu binh đi qua vỉa hè đã chật kín người. Theo chia sẻ của người dân, họ phải xếp chỗ từ tối qua, ngủ qua đêm mới có được vị trí đẹp. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, khắp các con đường nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đã chật kín người ngồi xếp chỗ chờ đợi. Hôm nay, thời tiết Hà Nội nắng mưa thất thường. Thế nhưng, không khí dòng người vô cùng háo hức. Mọi người sẵn sàng ngồi đợi cả ngày để xem diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra sáng ngày mai.

Tại phố Liễu Giai, Kim Mã nơi có đoàn diễu binh đi qua vỉa hè đã chật kín người. Theo chia sẻ của người dân, họ phải xếp chỗ từ tối qua, ngủ qua đêm mới có được vị trí đẹp. Nhiều người sáng nay ra đã không còn chỗ, đành chấp nhận đứng ở mặt đường đối diện, nhìn các khối diễu binh từ xa.

Mọi người sẵn sàng ngồi đợi cả ngày để xem diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra sáng ngày mai. Ảnh: Gia Khiêm

Chị Lê Thị Thương (ở Thọ Phú, Thanh Hóa) cho biết, mình cùng 3 người bạn di chuyển từ quê ra Hà Nội từ ngày 31/8 và buổi tối đã có mặt, nhưng trên các phố trung tâm đã không còn chỗ. Chị Thương cùng mọi người đành “dạt” về khu đường Kim Mã và đã tìm được vị trí khá thuận lợi để xem đoàn diễu binh đi qua.

Theo chị Thương, những lần tập luyện, tổng duyệt trước do bận công việc nên không ra Hà Nội theo dõi được. Tuy nhiên, trước không khí háo hức của cả nước, nhìn những hình ảnh người dân sẵn sàng chờ 24 tiếng, thậm chí hơn để xem diễu binh, diễu hành chị lại thêm hừng hực khí thế. Chính vì vậy, cả nhóm của chị lên kế hoạch quyết tâm sẽ có mặt tại Thủ đô vào đúng dịp 2/9.

“Theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi đã đặt phòng khách sạn ở trên phố để ở, định đến sáng 2/9 thì ra xem. Thế nhưng ra tới nơi thì vỡ kế hoạch, nếu ở khách sạn thì sẽ chẳng còn chỗ nữa. Vì thế, chúng tôi chấp nhận mất tiền cọc khách sạn, quyết bám trụ 2 đêm tại địa điểm này để chờ đến giờ xem duyệt binh”, chị Thương chia sẻ.

Nhóm của chị Lê Thị Thương (ở Thọ Phú, Thanh Hóa) cho biết, sẵn sàng bỏ khách sạn ra ngoài đường hoà chung không khí cả dân tộc. Ảnh: Gia Khiêm

Việc phải hủy phòng khách sạn là nằm ngoài kế hoạch, nhưng nhóm chị Thương không hề tiếc nuối, bởi khi ở ngoài đường với không ít những bất tiện nhưng ai nấy đều vui vì được hòa chung vào bầu không khí của cả dân tộc. Điều này càng khiến chị Thương tự hào hơn và yêu đất nước, con người Việt Nam hơn.

Khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ. Ảnh: Gia Khiêm

“Tôi nghĩ rằng, thế hệ nào cũng có tình yêu nước, mỗi thế hệ có cách thể hiện tình yêu nước khác nhau. Thế hệ trẻ chúng tôi biết ơn, trân quý những gì cha ông ta đã cống hiến, hi sinh và thế hệ trẻ sẽ cố gắng giữ gìn, phát huy. Được hoà chung dòng người, hát Quốc ca, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ tôi thấy gần gũi, thân thương vô cùng”, Thương chia sẻ.

Đặc biệt, dù ở xa đến nhưng chị Thương cũng như nhiều người khác nhận được sự tiếp đón nồng hậu của người dân khi cho tắm rửa, vệ sinh nhờ, sạc nhờ điện thoại… Đó chính là tinh thần vì mọi người của người dân Việt Nam.

Những hình ảnh đẹp con người Hà Nội ngày diễu binh, diễu hành

Cùng cảm xúc như nhóm chị Thương, 3 bạn trẻ nhóm của Nguyễn Thị Thương (ở Hà Tĩnh) bắt xe từ đêm ngày 31/8 đến 4h sáng ngày 1/9 đã có mặt tại Hà Nội. Dù đến từ rất sớm nhưng vẫn phải lên tận phố Liễu Giai cả nhóm mới tìm được chỗ ngồi ưng ý.

Thương chia sẻ rằng, đã lên kế hoạch hết cho chuyến đi và có sự phân công cho từng thành viên trong nhóm. “Với những ngày này, không thể một mình đi xếp chỗ được, vì thế sẽ phải thay phiên nhau trực. Người này thức giữ chỗ thì người kia ngủ, hoặc thay nhau đi vệ sinh, mua đồ ăn, nước uống”, Thương nói.

Nhóm của Thương (ở Hà Tĩnh) cũng sẵn sàng ngồi chờ đợi. Ảnh: Gia Khiêm

Theo Thương, đây là sự kiện 80 năm mới có một lần, vì thế dù đường xa nhưng vẫn quyết tâm tham dự, dù chỉ là đứng ở vỉa hè nhưng vẫn rất tự hào vì đã có mặt ở đây. Khi có mặt và chứng kiến người dân ở mọi miền tổ quốc cùng về đây, chia nhau từng miếng giò, gói xôi để cùng nhau ăn sáng mới thấy được tình đồng bào, tình đoàn kết của dân tộc lớn lao đến nhường nào.

Không riêng gì những người dân ở tỉnh xa đến, ngay giữa lòng Hà Nội khi chứng kiến người dân thức thâu đêm, chờ xem diễu binh nhiều gia đình sẵn sàng mời người xa lạ vào nhà uống nước, giúp đỡ họ bằng tất cả có gì có thể.

Từ ngày 21/8 đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Thịnh luôn dành sự tiếp đón nồng hậu nhất với người dân từ các nơi đổ về. Nếu ai mệt mỏi, có người già trẻ nhỏ ông sẵn sàng cho nghỉ tạm trong nhà, tránh mưa, tránh nắng. Ảnh: Gia Khiêm

Từ ngày 21/8 đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Thịnh (ở số nhà 246 Kim Mã) cũng như nhiều hộ dân Hà Nội luôn dành sự tiếp đón nồng hậu nhất với người dân từ các nơi đổ về.

Ông tâm niệm: “Mình giúp người thì người giúp mình”. Vì thế nhà có điều kiện thế nào là ông hỗ trợ người dân đến mức tối đa. Được biết, từ ngày 21/8, trong buổi hợp luyện đầu tiên, ông đã cho người dân đi vệ sinh nhờ, phát ghế cho mọi người ngồi để đỡ mỏi.

Gia đình 3 thế hệ sẵn sàng chờ đợi xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Gia Khiêm

Trong buổi tổng duyệt và ngày hôm nay 1/9, người dân đổ về ngày càng đông, ông sẵn sàng cho mọi người tắm nhờ, vệ sinh cá nhân. Nếu ai mệt mỏi, có người già trẻ nhỏ ông sẵn sàng cho nghỉ tạm trong nhà, tránh mưa, tránh nắng.

Giúp mọi người là vậy nhưng ông Thịnh cho rằng, hành động của mình chẳng có gì đáng nhắc đến. Bởi nếu là người Việt Nam, chứng kiến khí thế và lòng yêu nước của đồng bào như vậy thì ai cũng sẽ làm như ông.

“Qua sự kiện trọng đại, vô cùng ý nghĩa này, tôi thấy rằng tinh thần yêu người của người Việt, kể cả những thế hệ trẻ là rất lớn. Đó chính là sức mạnh của dân tộc mà kẻ thù nào cũng phải khiếp sợ”, ông Thịnh chia sẻ thêm.

