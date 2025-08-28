Tại sự kiện "Phát triển bền vững 2025: Kỷ nguyên mới cho phát triển kinh tế xanh” ngày 28/8 ở TP.HCM thuộc chuỗi Diễn đàn Kinh tế Xanh do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức, ông Lim Dyi Chang, Giám đốc Khối khách hàng Doanh nghiệp, ngân hàng UOB Việt Nam, khẳng định vốn đầu tư vào quá trình “xanh hóa” tại Việt Nam đang tăng nhanh.

Ông Lim Dyi Chang, Giám đốc Khối khách hàng Doanh nghiệp, UOB Việt Nam, trình bày tại sự kiện ở TP.HCM ngày 28/8/2025. Ảnh: Tường Thụy

Tính đến tháng 3/2025, dư nợ tín dụng xanh tại Việt Nam đạt khoảng 704 nghìn tỷ đồng, tương đương 27 tỷ USD, tăng trưởng trung bình hơn 21% mỗi năm kể từ năm 2017.

Ông Lim cũng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng. Đó là đến cuối năm nay, 10% tổng dư nợ tín dụng sẽ là tín dụng xanh. Với Nghị quyết 68 và Bộ tiêu chí phân loại xanh (Green Taxonomy) đã được ban hành, doanh nghiệp đã có một lộ trình rõ ràng để hành động.

Khai thông dòng vốn đầu tư xanh

Đại diện của định chế tài chính ngân hàng quốc tế từ Singapore cho rằng, doanh nghiệp tại Việt Nam cần phải nắm bắt cơ hội đầu tư kinh doanh khi thế giới đang “xanh” hơn.

“Thông điệp của chúng tôi gửi đến cộng đồng doanh nghiệp là: Hãy hành động sớm, hành động quyết liệt. Cơ hội đang mở ra, nhưng sẽ không kéo dài mãi mãi”, ông Lim chia sẻ.

Về phát triển năng lượng tái tạo để cắt giảm carbon, ông Lim cho biết tổng đầu tư vào năng lượng toàn cầu trong năm nay dự kiến đạt 3,3 nghìn tỷ USD, trong đó năng lượng sạch chiếm khoảng 2,2 nghìn USD, gấp hơn hai lần so với năng lượng hóa thạch.

Trong đó, châu Á đang dẫn đầu xu thế. Riêng Trung Quốc đã đầu tư 818 tỷ USD trong năm 2024, đóng góp hơn 40% công suất năng lượng tái tạo toàn cầu.

Việt Nam cũng sở hữu tiềm năng to lớn, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, với công suất ước tính hơn 1.000 GW.

Năng lượng tái tạo là một trong những lĩnh vực được các ngân hàng quốc tế ưu tiên cấp tín dụng. Trong ảnh: 1 cánh đồng điện gió tại Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). Ảnh TL

Đại diện từ UOB Việt Nam cho biết, theo Quy hoạch điện VIII, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 135 tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực năng lượng đến năm 2030.

Ông Lim nhấn mạnh: “Điều này cho thấy khả năng thích ứng và sự sẵn sàng chuyển đổi xanh giờ đây là yếu tố cốt lõi của năng lực cạnh tranh”.

Ngoài ra, ông lưu ý, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân xác định khu vực tư nhân là động lực chính của tăng trưởng xanh, đặt mục tiêu phát triển 20 doanh nghiệp lớn vào năm 2030, đồng thời đưa ra các ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng các kênh tín dụng mới.

Bộ tiêu chí phân loại xanh đã được ban hành tại Việt Nam gồm 45 ngành nghề, mang lại sự rõ ràng và giảm thiểu rủi ro chính sách. “Đây là công cụ mở khóa dòng vốn xanh cả trong nước lẫn quốc tế, biến tham vọng thành các dự án có thể tiếp cận nguồn tài chính”, đại diện ngân hàng UOB cho biết.

Đối với doanh nghiệp, các khung chính sách này không chỉ là quy định mà còn là đòn bẩy chiến lược. Do đó, việc sớm thích ứng sẽ giúp doanh nghiệp giành lợi thế về vốn và xây dựng năng lực bền vững dài hạn.

Qua đó, các cơ hội lớn hiện diện trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo và năng lượng sạch; sản xuất xanh; kinh tế tuần hoàn; nông nghiệp bền vững; giao thông sạch và công trình xanh…

Ông Lim cũng nhấn mạnh UOB ưu tiên tài trợ vốn cho các lĩnh vực này. “Vì chúng tôi tin rằng đây chính là tương lai của nền kinh tế Việt Nam”, ông giải thích.

Nắm bắt cơ hội: Doanh nghiệp cần làm gì?

Theo các chuyên gia tại sự kiện, có 5 chiến lược để các doanh nghiệp nên tập trung nhằm nắm bắt cơ hội tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

Đầu tiên là tích hợp ESG vào chiến lược tăng trưởng, sản xuất – kinh doanh; và việc đầu tư ESG (môi trường, xã hội và quản trị) không chỉ để tuân thủ các quy định mà nhằm tạo ra giá trị thực cho doanh nghiệp.

Bởi vì các doanh nghiệp có hoạt động bền vững và trách nhiệm sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn, giảm thiểu rủi ro, đồng thời đóng góp tích cực vào xã hội và môi trường. Đây là nhận định chung trên toàn thế giới.

Các chuyên gia thảo luận tại sự kiện về tăng trưởng xanh tại sự kiện ngày 28/8, TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

Thứ hai là phải định hướng và triển khai dự án theo Bộ tiêu chí phân loại xanh để dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng trong nước và quốc tế, đặc biệt là từ các định chế tài chính – ngân hàng quốc tế, là những tổ chức đang ưu tiên cung cấp tài chính “xanh”.

Tiếp theo, doanh nghiệp tại Việt Nam cần theo đuổi chiến lược xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác liên ngành: Tài chính, công nghệ và chuỗi cung ứng.

Do vốn đầu tư đóng vai trò vô cùng quan trọng trong “xanh hóa”, doanh nghiệp cần đa dạng hóa nguồn vốn thông qua việc phát hành trái phiếu xanh, hợp tác công - tư, tài chính hỗn hợp.

Đây là trụ cột chiến lược thứ 4 mà doanh nghiệp phải chú ý. Nhiều định chế tài chính quốc tế lớn như Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC (thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)… không ngừng thực hiện nhiều khoản đầu tư vào doanh nghiệp thông qua việc mua trái phiếu xanh của doanh nghiệp.

Chiến lược thứ 5 là tăng cường khả năng chống chịu của doanh nghiệp bằng cách đầu tư vào chuỗi cung ứng, thực hiện chuyển đổi số và tăng cường quản trị rủi ro.