Qua ghi nhận của PV, những ngày này nhiều xã, phường ở tỉnh Khánh Hòa các lực lượng đang khẩn trương gắn bảng tên, bố trí máy móc, chỉnh lại bàn ghế, hệ thống chiếu sáng,... ở các trụ sở mới để sẵn sàng cho việc đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, đơn vị thi công đã hoàn thành tháo dỡ bảng "Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Cam An Bắc" để đổi sang bảng tên mới xã Cam An.

Các lực lượng đang hỗ trợ đưa bàn, ghế,kính, sửa điện,...tại trụ sở mới xã Cam An, Khánh Hòa

Ngay từ sáng sớm ngày 28/6 (tức ngày thứ 7), có rất nhiều lực lượng ở địa phương đã đến chung tay dưới cái nắng như đổ lửa để cùng mục đích chung tay hoàn thành các công việc để đảm bảo đi vào hoạt động đúng vào ngày 1/7 một cách tốt nhất.

Những bảng hiệu đang được hoàn tất.

Ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND TP.Cam Ranh cho biết, đến ngày 30/6 mọi công việc gắn bảng tên mới, trang trí, hệ thống điện,... ở các xã, phường mới phải được hoàn tất, đảm bảo. Hiện nay, các lực lượng đang rất tích cực triển khai và thực hiện các công đoạn ở các trụ sở mới.

Tại Nha Trang, các lực lượng đang khẩn trương hoàn thành các công đoạn lắp đặt, trang trí,...

Còn tại Nha Trang, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc (đường Lương Định Của), đơn vị thi công vừa hoàn tất gắn biển hiệu cho trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Tây Nha Trang. Nhiều phường khác trên địa bàn cũng đang khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt bảng hiệu.

Dưới cái nắng nóng buổi trưa ở Khánh Hòa nhiều lực lượng vẫn cố gắng đưa bàn ghế vào trụ sở mới

Kiểm tra bàn ghế, trước khi đưa vào trụ sở

Được biết, sau khi sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa có 65 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 48 xã, 16 phường và 1 đặc khu.