Nhờ ai mà Lưu Diệc Phi lấy được vai Tiểu Long Nữ từ tay Tôn Phi Phi?

Cách đây 19 năm, Lưu Diệc Phi đã bước lên hàng sao hạng A với vai diễn Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Nhan sắc diễm lệ cũng khí chất thoát tục của cô đã chinh phục khán giả. Tuy nhiên khi đảm nhận vai diễn này, Lưu Diệc Phi mới 16 tuổi nên diễn xuất vẫn còn non nớt, chưa lột tả được nội tâm nhân vật.

Ít ai biết rằng, Lưu Diệc Phi không phải là sự lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Tiểu Long Nữ. Vào năm 2005, đạo diễn Trương Kỷ Trung đã mở một cuộc casting để chọn diễn viên vào vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Lúc này Tôn Phi Phi đã lọt vào "mắt xanh" của ông. Cô được nhận xét là có ngoại hình và diễn xuất vô cùng phù hợp với vai diễn.

Thế nhưng cuối cùng Lưu Diệc Phi được nhận vai với sự can thiệp của người cha nuôi là tỷ phú Trần Kim Phi. Vào thời điểm đó, Lưu Diệc Phi còn là cái tên vô danh, trong khi Tôn Phi Phi là nữ diễn viên nổi tiếng sở hữu nhiều tác phẩm đình đám như Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn, Bình Tông Hiệp Ảnh… Vẻ đẹp cổ điển, man mác buồn của Tôn Phi Phi cũng giúp cô nhận được danh xưng "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang".

Sinh năm 1981, Tôn Phi Phi từng là cái tên được nhiều đạo diễn phim cổ trang săn đón nhờ sở hữu nhan sắc thanh tú, khí chất cổ điển đầy cuốn hút. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, khuôn mặt nữ diễn viên ngày càng biến dạng do lạm dụng "dao kéo". Những vai diễn của cô cũng không còn đủ sức thuyết phục khán giả nữa do biểu cảm cứng và vô hồn.

