Chủ nhật, ngày 19/10/2025 16:33 GMT+7

Chu Đệ 5 lần bắc phạt Mông Cổ, bị chết trên đường như thế nào?

Đăng Nguyễn Chủ nhật, ngày 19/10/2025 16:33 GMT+7
Người Mông Cổ sau khi lui về thảo nguyên phương bắc vẫn không ngừng quấy nhiễu Trung Hoa, khiến hoàng đế nhà Minh Chu Đệ phải 5 lần dẫn quân bắc phạt, hao tổn thời gian và sức lực.
Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương là người quét sạch quân Mông Cổ, chấm dứt sự cai trị của người Mông Cổ ở Trung Nguyên vào năm 1368. Do bị quân Minh truy kích quyết liệt, Nguyên Huệ Tông phải rút quân về sâu trong Nội Mông. Năm 1370, Nguyên Huệ Tông lâm bệnh rồi qua đời, thọ 50 tuổi.

Nhiều bộ lạc Mông Cổ đầu hàng nhà Minh, chung sống hòa bình ở vùng lãnh thổ giáp biên giới. Tuy vậy, hai thế lực ở thảo nguyên Mông Cổ lúc bấy giờ là người Oirat (Tây Mông Cổ) và nhà hậu Nguyên (Đông Mông Cổ) có tư tưởng thù địch với nhà Minh.

Hình tượng Minh Thành Tổ Chu Đệ trong phim truyền hình Trung Quốc.

10 vạn quân Minh bị người Mông Cổ đánh tan

Minh Thành Tổ Chu Đệ, sau khi cướp ngôi người cháu, trở thành hoàng đế năm 1402, tiếp tục chính sách buộc người Mông Cổ hàng năm phải triều cống.

Mối quan hệ Mông Cổ - nhà Minh kể từ đây xảy ra nhiều biến cố. Năm 1408, Khả Hãn Mông Cổ Bunyashiri, người kế tục nhà hậu Nguyên lên nắm quyền. Khả Hãn là tước hiệu của thủ lĩnh quyền lực nhất đối với người Mông Cổ.

Bunyashiri thực chất chỉ là bù nhìn, thừa tướng Arughtai can thiệp vào hầu các quyết sách. Arughtai chủ trương chinh phạt người Mông Cổ Oirat ở phía tây, trong khi quyết không triều cống nhà Minh.

Năm 1409, Arughtai ra lệnh xử tử sứ giả nhà Minh. Ngược lại, người Oirat lại chấp nhận cống nạp cho nhà Minh để đổi lấy bình yên.

Minh Thành Tổ tận dụng sự chia rẽ của người Mông Cổ để làm suy yếu sức mạnh kẻ thù, ngăn không cho phe Đông Mông Cổ có cơ hội khôi phục nhà Nguyên.

Kết quả là phe Đông Mông cổ có một trận huyết chiến với người Oirat vào năm 1409 và kết thúc trong thất bại.

Minh Thành Tổ cảm thấy thời cơ chinh phạt Đông Mông Cổ đã đến, huy động 10 vạn quân, gồm khoảng 1.000 kỵ binh, giao cho dũng tướng Qin Fu chỉ huy.

Cuốn sách “Nhà Minh và lịch sử vùng Trung Á” của tác giả Rossabi đã mô tả chi tiết chiến dịch bắc phạt đầu tiên này.

Do quá khinh thường đối phương, Qin Fu bị lừa đến cái bẫy chết người mà không hay biết. Trước khi đến sông Kerulen (giáp biên giới Mông Cổ-Trung Quốc), quân Minh bắt được một số lính Mông Cổ.

Những tên này loan tin rằng quân Mông nghe tin đại quân Minh sắp đến đã hết sức hoảng sợ, tháo chạy trong hỗn loạn. Dựa vào nguồn tin này, Qin Fu dẫn quân tiến sâu vào vùng Nội Mông, không ngờ bị quân Mông Cổ do Arughtai chỉ huy đánh thọc sườn.

Tướng Qin Fu và nhiều tư lệnh dày dạn trận mạc của quân Minh tử vong. 10 vạn quân bị tiêu diệt hoàn toàn.

5 lần Minh Thành Tổ Chu Đệ đích thân bắc phạt

Trận thảm bại của tướng Qin Fu khiến hoàng đế Minh Thành Tổ Chu Đệ hết sức tức giận, tuyên bố từ bây giờ tự mình thống lĩnh đại quân chinh phạt Đông Mông Cổ.

Minh Thành Tổ Chu Đệ đã dành cả mùa đông năm 1409 để lên kế hoạch bắc phạt, khởi binh ngay khi mùa xuân đến. Theo Minh Sử, đại quân do Minh Thành Tổ Chu Đệ chỉ huy lên tới 50 vạn (các sử gia hiện đại cho rằng thực tế chỉ từ 10-20 vạn), theo tác giả Rossabi.

Mũi tên chỉ hướng 5 lần Minh Thành Tổ bắc phạt Mông Cổ.

Ở bờ sông Kerulen, Minh Thành Tổ Chu Đệ khắc trên đá: “Ngày 19/5/1410, hoàng đế Đại minh đưa 6 đạo quân vượt qua đây để trừng phạt những kẻ cướp bóc man rợ”.

Trong chiến dịch bắc phạt đầu tiên, những bất đồng giữa Khả Hãn Bunyashiri và thừa tướng Arughtai là nguyên nhân khiến người Mông Cổ thảm bại.

Lực lượng của Bunyashiri gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, còn Arughtai vẫn bảo toàn được sức mạnh, miễn cưỡng đồng ý cống nạp nhà Minh.

Chiến lược không đồng nhất khiến Minh Thành Tổ Chu Đệ để Arughtai có thời gian củng cố lực lượng, trong khi khiến người Mông Cổ Oirat quay sang thù định với nhà Minh.

Năm 1414, Minh Thành Tổ Chu Đệ phát động chiến dịch bắc phạt lần 2, chạm trán 3 vạn quân Tây Mông Cổ gần sông Tula. Trong chiến dịch này, cả lực lượng Mông Cổ và quân Minh tham chiến đều bị tổn thất tương xứng. Minh Thành Tổ Chu Đệ nghe theo lời khuyên của các quân sư, không tiếp tục truy kích.

Sau cuộc bắc phạt lần 2, phe Đông Mông Cổ do Arughtai chỉ huy trở nên mạnh hơn bao giờ hết, kéo quân sang giết chết Khả Hãn Tây Mông Cổ Debelk vào năm 1416.

Arughtai quay sang đòi Minh Thành Tổ Chu Đệ ban thưởng vì đã giúp đánh bại người Mông Cổ Oirat. Khi bị khước từ, Arughtai liên tục cướp bóc, đánh phá vùng biên giới phía bắc của nhà Minh.

Trong cả 2 lần Minh Thành Tổ Chu Đệ bắc phạt sau này, Arughtai đã trở nên quyết đoán hơn, không trực tiếp quyết chiến với đại quân Mông Cổ, khéo léo áp dụng chiến thuật đánh rồi rút, khiến Minh Thành Tổ Chu Đệ 3 lần xuất quân không đạt được bất cứ mục tiêu nào.

Ngược lại, Arughtai liên tiếp cướp phá ở Khai Bình và Đại Đồng, giáp Nội Mông. Năm 1424, Minh Thành Tổ Chu Đệ khi đó đã 65 tuổi, thống lĩnh đại quân bắc phạt lần thứ 5, xuất quân từ Bắc Kinh.

Một lần nữa, Arughtai chỉ vờ đánh rồi rút về thảo nguyên Mông Cổ. Một số tướng nhà Minh quá căm phẫn, đòi tiếp tục truy đuổi nhưng Minh Thành Tổ Chu Đệ cho rằng mình đã già, sức yếu, nên ra lệnh rút quân.

Ngày 12/8/1424, Minh Thành Tổ Chu Đệ qua đời ngay tại Đa Luân (khu tự trị Nội Mông ngày nay), khi chưa về được đến kinh đô Bắc Kinh.

Sử sách Trung Hoa đánh giá Minh Thành Tổ Chu Đệ là một trong những hoàng đế kiệt xuất, đưa Đại Minh phát triển đến rực rỡ.

Trên thực tế, phân tích sâu về mối quan hệ giữa nhà Minh và Mông Cổ, các nhà nghiên cứu của Đại học Cambridge ở Anh chỉ ra rằng, Minh Thành Tổ Chu Đệ đã không khuất phục được người Mông Cổ như thời Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương.

Suốt hơn 20 năm ông trị vì, mối đe dọa từ người Mông Cổ ở phương Bắc chưa bao giờ biến mất. Sai lầm khi không đánh tan được Arughtai khiến hoàng đế nhà Minh phải 5 lần đích thân bắc phạt để rồi qua đời ngay trên đường trở về.

Chu Doãn Văn diệt phiên vương, ngoài Chu Đệ còn có 1 phiên vương khác đã thoát nạn, đó là ai?

Chu Doãn Văn diệt phiên vương, ngoài Chu Đệ còn có 1 phiên vương khác đã thoát nạn, đó là ai?

Quân chủ đế quốc Thổ Phồn mang 20 vạn quân đánh Trung Hoa, vua Đường buộc phải gả công chúa

Quân chủ đế quốc Thổ Phồn mang 20 vạn quân đánh Trung Hoa, vua Đường buộc phải gả công chúa

3 nhân vật có thật trong lịch sử xuất hiện trong Minh giáo, gồm những ai?

Chu Nguyên Chương, Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân đều là những nhân vật lịch sử có thật được cố nhà văn Kim Dung đưa vào tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký, với các mức độ hư cấu khác nhau. Cụ thể, họ đều từng là người của Minh giáo.

Vị tướng trung thành với Lưu Chương, quyết tâm chống Lưu Bị có cái kết ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
Vị tướng trung thành với Lưu Chương, quyết tâm chống Lưu Bị có cái kết ra sao?

Ai là người đã có đóng góp quan trọng để Chu Đệ cướp ngôi của Chu Doãn Văn?

Đông Tây - Kim Cổ
Ai là người đã có đóng góp quan trọng để Chu Đệ cướp ngôi của Chu Doãn Văn?

Người phương Tây đã giúp Tần Thủy Hoàng xây lăng mộ?

Đông Tây - Kim Cổ
Người phương Tây đã giúp Tần Thủy Hoàng xây lăng mộ?

Chu Nguyên Chương ra tay với công thần Lam Ngọc: 15.000 người bị xử chém

Đông Tây - Kim Cổ
Chu Nguyên Chương ra tay với công thần Lam Ngọc: 15.000 người bị xử chém

Chân thể và nghịch lý của nước mắt
Văn hóa - Giải trí

Chân thể và nghịch lý của nước mắt

Văn hóa - Giải trí

"Khi Như Huy để người khác khóc, anh mượn gương mặt họ để thú nhận một nỗi đau không thể gọi tên".

Công an Hà Nội vạch trần thủ đoạn mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân sự online để lừa đảo
Tin tức

Công an Hà Nội vạch trần thủ đoạn mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân sự online để lừa đảo

Tin tức

Công an TP Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó các đối tượng mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân viên online, sau đó yêu cầu người tìm việc đóng tiền tham gia dự án để chiếm đoạt tài sản.

Nguy cơ nhiễm khuẩn 'ăn thịt người' từ hải sản sống và nước biển
Xã hội

Nguy cơ nhiễm khuẩn "ăn thịt người" từ hải sản sống và nước biển

Xã hội

Vibrio vulnificus có thể gây hoại tử da tiến triển nhanh, người dân cần thận trọng với hải sản sống và vết thương hở khi tiếp xúc nước biển.

Phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên đổi tên thôn thành Tổ dân phố
Nhà nông

Phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên đổi tên thôn thành Tổ dân phố

Nhà nông

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của Hội đồng nhân dân phường Thượng Hồng về việc đổi tên thôn thành tổ dân phố. UBND phường Thượng Hồng thông báo về việc đổi tên thôn thành tổ dân phố như sau:

Lộ diện 'quà tặng hoàn hảo' cho các nữ chiến binh Pickleball dịp 20/10
Kinh tế

Lộ diện "quà tặng hoàn hảo" cho các nữ chiến binh Pickleball dịp 20/10

Kinh tế

Càng cận ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, không khí tại các tuyến phố Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn, đặc biệt trong 2 ngày cuối tuần. Theo ghi nhận, năm nay, xu hướng quà tặng hướng đến tính thiết thực, tinh tế và cá nhân hóa.

Khối tài sản khủng của Ngân Collagen
Xã hội

Khối tài sản khủng của Ngân Collagen

Xã hội

Giữa làn sóng chú ý về vụ việc Ngân 98 bị tạm giam, cái tên Ngân Collagen một lần nữa được nhắc đến. Từng vướng lùm xùm với Ngân 98, nữ đại gia xứ Cà Mau này vẫn khiến công chúng không ngừng tò mò về khối tài sản khổng lồ mà cô sở hữu. Từ những biệt thự tựa lâu đài, "rổ" kim cương lấp lánh đến bộ sưu tập túi hiệu đắt giá, mỗi lần xuất hiện, Ngân Collagen lại phô diễn một cuộc sống xa hoa bậc nhất.

Nhạc sĩ Trần Tiến liên tục nhắc đến cái chết, lo sợ không sống được đến tháng 12
Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Trần Tiến liên tục nhắc đến cái chết, lo sợ không sống được đến tháng 12

Văn hóa - Giải trí

Thừa nhận mình là người "ham sống, sợ chết" nhưng nhạc sĩ Trần Tiến lại lo sợ không sống được đến tháng 12, liên tục nhắc đến sự ra đi.

Đà Nẵng: Người dân bức xúc vì bị thu 10.000 đồng gửi xe ở sân vận động Hòa Xuân
Bạn đọc

Đà Nẵng: Người dân bức xúc vì bị thu 10.000 đồng gửi xe ở sân vận động Hòa Xuân

Bạn đọc

Người dân phản ánh bãi giữ xe tại sân vận động Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) thu 10.000 đồng/xe máy, nghi có người giả danh lực lượng dân quân để trông giữ xe, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Đây, loại hoa quý tộc tuôn bông cản chả kịp, trồng thành công ở Bình Phước (trước sáp nhập Đồng Nai), có nhà thu tiền tỷ
Nhà nông

Đây, loại hoa quý tộc tuôn bông cản chả kịp, trồng thành công ở Bình Phước (trước sáp nhập Đồng Nai), có nhà thu tiền tỷ

Nhà nông

Mấy năm trở lại đây, mô hình trồng hoa lan, trong đó có lan rừng quý hiếm đang phát triển mạnh ở khu vực thành thị Bình Phước (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Đồng Nai). Ngoài lan công nghiệp thì lan rừng-"loài hoa quý tộc" được nhiều người chọn trồng.

Ông Trump bắt tay ông Putin, 'ván cờ' Budapest sẽ định đoạt số phận Ukraine, Kiev 'ngồi trên đống lửa'
Thế giới

Ông Trump bắt tay ông Putin, "ván cờ" Budapest sẽ định đoạt số phận Ukraine, Kiev "ngồi trên đống lửa"

Thế giới

Giới quan sát và các nghị sĩ Ukraine tiết lộ rằng, việc Mỹ không cam kết chuyển giao Tomahawk cho Ukraine, ông Trump đổi giọng mềm mỏng hơn với Nga, cùng hội nghị Trump – Putin sắp tới, đang khiến Kiev và các đồng minh châu Âu vô cùng lo ngại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực tế dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ sau nhiều năm chậm tiến độ
Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực tế dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ sau nhiều năm chậm tiến độ

Xã hội

Sau hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV được tổ chức tại TP.Cần Thơ vào sáng 19/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Giới trẻ TP.HCM thích thú làm thí nghiệm khoa học tại Science Fair 2025
Chuyển động Sài Gòn

Giới trẻ TP.HCM thích thú làm thí nghiệm khoa học tại Science Fair 2025

Chuyển động Sài Gòn

Tại Science Fair 2025 - ngày hội của những người trẻ ưa thích sáng tạo, các bạn trẻ ở TP.HCM hào hứng check-in khám phá các thí nghiệm thực hành, trò chơi cảm quan, triển lãm, talkshow...

Vì sao người dân vẫn phải photo sổ đỏ nộp cho phường, xã trong thời đại chuyển đổi số?
Nhà đất

Vì sao người dân vẫn phải photo sổ đỏ nộp cho phường, xã trong thời đại chuyển đổi số?

Nhà đất

Chiến dịch 90 ngày “làm sạch dữ liệu đất đai” tại Hà Nội được kỳ vọng thúc đẩy chuyển đổi số và minh bạch quản lý, song thực tế nhiều nơi lại yêu cầu người dân photo sổ đỏ nộp cho phường, xã - một nghịch lý giữa chủ trương số hóa và cách làm thủ công.

Tin bão mới nhất: Bão FENGSHEN tăng tốc, tăng cấp sau khi vào biển Đông, biển động rất mạnh do có thêm không khí lạnh
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão FENGSHEN tăng tốc, tăng cấp sau khi vào biển Đông, biển động rất mạnh do có thêm không khí lạnh

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi vào biển Đông, bão FENGSHEN, trở thành cơn bão số 12, sẽ tăng tốc, tăng cấp rồi di chuyển lệch dần về phía Tây Nam.

Điều kiện cấp 'sổ đỏ' đất nông nghiệp theo quy định mới nhất gồm những gì?
Bạn đọc

Điều kiện cấp "sổ đỏ" đất nông nghiệp theo quy định mới nhất gồm những gì?

Bạn đọc

Luật Đất đai 2024 và Nghị định 151/2025/NĐ-CP được ban hành đã quy định chi tiết, cụ thể hơn về điều kiện cấp "sổ đỏ" đất nông nghiệp.

Công Vinh bất ngờ tái xuất, làm HLV tại SLNA
Thể thao

Công Vinh bất ngờ tái xuất, làm HLV tại SLNA

Thể thao

Cựu danh thủ Lê Công Vinh trở lại SLNA với vai trò đặc biệt. Cụ thể, anh vừa xin ra làm HLV thực tập tại đội U19 SLNA trong thời gian ngắn.

Giá vàng khép lại chuỗi 9 tuần tăng 'nóng': Đối diện 'sóng thần' chốt lời, dự báo mới nhất về giá vàng
Kinh tế

Giá vàng khép lại chuỗi 9 tuần tăng "nóng": Đối diện "sóng thần" chốt lời, dự báo mới nhất về giá vàng

Kinh tế

Thị trường vàng toàn cầu vừa khép lại tuần tăng thứ 9 liên tiếp – chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2020. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đà đi lên của kim loại quý đang có dấu hiệu chững lại khi xuất hiện nhịp điều chỉnh mạnh vào cuối tuần.

Xuất sắc tuyệt đối, nam sinh Trường Ams giành điểm cầu thứ 4 chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 về cho Hà Nội
Xã hội

Xuất sắc tuyệt đối, nam sinh Trường Ams giành điểm cầu thứ 4 chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 về cho Hà Nội

Xã hội

Giành được 270 điểm, Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã xuất sắc mang điểm cầu truyền hình thứ 4 chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 về cho Hà Nội.

Bắt đối tượng nghiện ma túy biệt danh “Bảo Hiền” có súng, roi điện và kiếm
Pháp luật

Bắt đối tượng nghiện ma túy biệt danh “Bảo Hiền” có súng, roi điện và kiếm
7

Pháp luật

Đối với Huỳnh Tấn Sự (tên thường gọi “Bảo Hiền”) và Nguyễn Thị My đã bị tạm giữ hình sự về hành vi “Mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bị phản ứng vì than khóc Ngân 98 quá đà, Lương Bằng Quang thể hiện động thái mới nhất
Văn hóa - Giải trí

Bị phản ứng vì than khóc Ngân 98 quá đà, Lương Bằng Quang thể hiện động thái mới nhất

Văn hóa - Giải trí

Sau khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang liên tục đăng tải các bài viết thể hiện sự đau khổ của mình đối với vợ nhưng bị dư luận phản ứng gay gắt.

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê xin lỗi, nhận trách nhiệm
Xã hội

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê xin lỗi, nhận trách nhiệm

Xã hội

Ngày 19/10, bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh, Hà Nội đã chính thức gửi lời xin lỗi tới toàn bộ phụ huynh trong trường sau sự việc trứng cút bốc mùi tại bếp ăn gây xôn xao những ngày vừa qua.

Nga đốt cháy mặt trận, tung “bão bom” kỷ lục, giành thêm chiến thắng trước Ukraine
Thế giới

Nga đốt cháy mặt trận, tung “bão bom” kỷ lục, giành thêm chiến thắng trước Ukraine

Thế giới

Lực lượng Nga không ngừng đẩy mạnh tấn công trên khắp các mặt trận ở Ukraine - với cường độ pháo kích và không kích đạt mức chưa từng thấy kể từ đầu năm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát 3 ngôi làng nữa ở miền Đông Ukraine - một ở tỉnh Dnipropetrovsk và hai ở Kharkov, gần sát biên giới Nga, CNN đưa tin.

Nhà tiên tri Vanga có làm việc cho các cơ quan tình báo không?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhà tiên tri Vanga có làm việc cho các cơ quan tình báo không?

Đông Tây - Kim Cổ

Baba Vanga, nhà tiên tri mù người Bulgaria nổi tiếng dự đoán về tai nạn của tàu ngầm hạt nhân Kursk, vụ khủng bố ngày 11/9, đại dịch Covid-19... tuy nhiên, hiện nay nhiều người cho rằng bà thực chất là một phụ nữ ốm yếu, bất hạnh, bị những người thân lợi dụng để kiếm tiền. Số khác cho rằng Vanga là một dự án bí mật của các cơ quan tình báo Bulgaria, Liên Xô và Hoa Kỳ.

Động lực giúp nông dân thoát nghèo bền vững ở Điện Biên
Nhà nông

Động lực giúp nông dân thoát nghèo bền vững ở Điện Biên

Nhà nông

Trong những năm qua, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận nhiều mô hình phát triển kinh tế nông hộ tiêu biểu, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững.

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
Pháp luật

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Pháp luật

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thân để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” quy định tại khoản 4, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Quy định mới nhất về hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp
Bạn đọc

Quy định mới nhất về hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp

Bạn đọc

Luật Đất đai 2024, có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, đã mang đến bước thay đổi căn bản trong chính sách đất nông nghiệp. Một trong những nội dung đáng chú ý là sửa đổi, bổ sung quy định về hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất, hướng tới phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, bền vững.

20 thực phẩm giàu protein lành mạnh có giá thành rẻ
Gia đình

20 thực phẩm giàu protein lành mạnh có giá thành rẻ

Gia đình

Nhiều loại thực phẩm lành mạnh giàu protein lại tiết kiệm nhưng có chất lượng dinh dưỡng cao tương đương các lựa chọn đắt tiền hơn.

Chính phủ: Năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 1/10 Singapore, bằng 1/2 Trung Quốc
Kinh tế

Chính phủ: Năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 1/10 Singapore, bằng 1/2 Trung Quốc

Kinh tế

So sánh năng suất lao động theo sức mua tương đương (PPP) của Việt Nam năm 2023, Việt Nam chỉ bằng 11% so với năng suất lao động của Singapore, bằng 57% so với năng suất của người Trung Quốc.

Nhiều địa phương đã khởi tố bị can là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
Tin tức

Nhiều địa phương đã khởi tố bị can là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Tin tức

Nhiệm kỳ qua, có 19 Ủy viên hoặc nguyên Ủy viên Trung ương Đảng cùng 11 sĩ quan cấp tướng bị xử lý hình sự do liên quan tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thậm chí, nhiều địa phương khởi tố, điều tra cả bị can là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

1

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

2

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

3

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

4

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?

5

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng