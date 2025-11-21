Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 21/11/2025 10:31 GMT+7

Nhờ ai mà Từ Thiếu Hoa được đóng vai Đường Tăng trong Tây Du Ký 1986?


Thứ sáu, ngày 21/11/2025 10:31 GMT+7
Từ Thiếu Hoa nhờ hợp tác với mỹ nhân này nên mới được đạo diễn Tây Du Ký để mắt đến.
Bình luận 0

Nhờ ai mà Từ Thiếu Hoa được đóng vai Đường Tăng trong Tây Du Ký 1986?

Tây Du Ký phiên bản 1986 vẫn luôn là "tượng đài" kinh điển trong lòng fan phim Hoa ngữ. Chuyện hậu trường của Tây Du Ký do đạo diễn Dương Khiết đắp nặn nên có muôn vàn bí mật thú vị, ngay cả chuyện tuyển lựa bộ ba Đường Tăng cũng vậy. Điều đáng nói là Từ Thiếu Hoa - Đường Tăng thứ 2 của Tây Du Ký đã không thể góp mặt trong phim nếu không có sự giúp sức của mỹ nhân sau đây!

Không có mỹ nhân này, Từ Thiếu Hoa có mơ mà được đóng Đường Tăng ở Tây Du Ký, nói chi đến thái độ ngôi sao gây phẫn nộ! - Ảnh 1.
Từ Thiếu Hoa có mơ mà được đóng Tây Du Ký nếu không có cô gái này!

Là một trong những mỹ nhân tài năng và duyên dáng nhất trong đại gia đình Tây Du Ký, Ngụy Tuệ Lệ được Dương Khiết tin yêu, gửi gắm cho vai diễn "vợ hụt" Trư Bát Giới - Cao tiểu thư chỉ xuất hiện trong 1 tập. Với nhan sắc mỹ miều và cách diễn xuất tài tình, thậm chí mô phỏng thành công điệu bộ của Tôn Ngộ Không trong một cảnh giả dạng, Ngụy Tuệ Lệ khiến khán giả lưu luyến không thôi. Tuy nhiên không chỉ có vai trong Tây Du Ký, Ngụy Tuệ Lệ còn là người "dắt mối" để Từ Thiếu Hoa lọt vào mắt của Dương Khiết.

Không có mỹ nhân này, Từ Thiếu Hoa có mơ mà được đóng Đường Tăng ở Tây Du Ký, nói chi đến thái độ ngôi sao gây phẫn nộ! - Ảnh 2.

Không có mỹ nhân này, Từ Thiếu Hoa có mơ mà được đóng Đường Tăng ở Tây Du Ký, nói chi đến thái độ ngôi sao gây phẫn nộ! - Ảnh 3.
Nhan sắc của Ngụy Tuệ Lệ trong Tây Du Ký

Từ Thiếu Hoa từng hợp tác với Ngụy Tuệ Lệ trong phim Tinh Biến (cải biên từ Liêu Trai Chí Dị). Nàng hồ ly Tiểu Thúy thành công hớp hồn khán giả, đồng thời nhan sắc của chàng thư sinh Từ Thiếu Hoa cũng được nhiều người ghi nhớ. Lúc này, Dương Khiết đã chủ động mời Ngụy Tuệ Lệ tham gia Tây Du Ký 1986, ban đầu chỉ một mình cô mà thôi. Tuy nhiên khi xem xong Tinh Biến để tham khảo về Ngụy Tuệ Lệ, Dương Khiết đã để ý đến cả Từ Thiếu Hoa và cũng mời anh đến thử vai Bạch Long Mã. Hai người đều được chọn, song ngay khi Uông Việt bất ngờ bỏ vai Đường Tăng thì Từ Thiếu Hoa đã trở thành cái tên nối bước.

Không có mỹ nhân này, Từ Thiếu Hoa có mơ mà được đóng Đường Tăng ở Tây Du Ký, nói chi đến thái độ ngôi sao gây phẫn nộ! - Ảnh 4.
Nhan sắc của cặp đôi Tây Du Ký được Dương Khiết để ý

Không có mỹ nhân này, Từ Thiếu Hoa có mơ mà được đóng Đường Tăng ở Tây Du Ký, nói chi đến thái độ ngôi sao gây phẫn nộ! - Ảnh 5.
Dương Khiết đích thân mời Ngụy Tuệ Lệ đến thử vai, sẵn rủ luôn Từ Thiếu Hoa

Kể từ đó, Từ Thiếu Hoa được mệnh danh là "Đường Tăng điển trai nhất màn ảnh". Thế nhưng, cũng vì danh tiếng đến sớm mà ông sinh tính kiêu căng. Chỉ vì mãi hơn thua với các bạn diễn (cụ thể là "lão Trư" Mã Đức Hoa) về vấn đề thù lao, Từ Thiếu Hoa đã theo chân Uông Việt và bỏ vai Đường Tăng khiến ekip lao đao. Sau này Mã Đức Hoa cũng nói về vấn đề này trên sóng trực tiếp, qua đó khán giả có thể hiểu được hình ảnh ngoài đời của Từ Thiếu Hoa không hoàn toàn hào nhoáng và tốt đẹp như trong Tây Du Ký 1986.

Không có mỹ nhân này, Từ Thiếu Hoa có mơ mà được đóng Đường Tăng ở Tây Du Ký, nói chi đến thái độ ngôi sao gây phẫn nộ! - Ảnh 6.

Theo: Theo Báo Tổ Quốc




