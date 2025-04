Kết phiên hôm nay (21/4), chỉ số VN-Index giảm 12,05 điểm về 1.207,07 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,63 điểm về 211,47 điểm. Tuy nhiên, chỉ số chung hiện ghi nhận giảm khoảng 8% so với hồi cuối quý I/2025.

Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3/2025, chỉ số VNIndex đạt 1.306,86 điểm. Theo Bộ Tài chính, trong 03 tháng đầu năm, thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trưởng tích cực khi VN-Index tăng khoảng 3,16% so với cuối năm 2024.

Thanh khoản bình quân trong phiên của quý đầu năm nay đạt 18.179 tỷ đồng, giảm hơn 24% so với cùng kỳ năm trước và đây là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng lợi nhuận của nhiều công ty chứng khoán.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong 6 tháng qua. Nguồn: Fireant.vn.

Lý giải về đà tăng của VN-Index trong quý I, TS. Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích, CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết, thứ nhất, do được hỗ trợ từ kết quả kinh doanh của quý IV/2024 của các doanh nghiệp khá tốt, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Thứ hai, bước sang năm 2025, Việt Nam đang đặt mục tiêu tương đối cao về tăng trưởng GDP từ 8% trở lên, đồng thời Chính phủ cũng đưa ra một loạt những chính sách theo hướng thúc đẩy hoạt động kinh doanh, phục hồi kinh tế.

Trong đó, đáng lưu ý là việc lãi suất tiếp tục có xu hướng giảm và bình ổn. Yếu tố tiếp theo là miễn giảm, hoãn một số loại thuế … Vì vậy, các nhà đầu tư đang nhìn nhận tích cực những chính sách này cũng như kỳ những kết quả kinh doanh theo hướng khả quan và điều đó đã phản ánh sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn vừa qua.

Tuy nhiên, hiện tại, thị trường diễn biến kém sắc phản ánh nhiều yếu tố bất định, rủi ro từ thị trường thế giới, các tác động xung quanh 'cơn địa chấn' thuế quan, dòng tiền tìm đến các kênh đầu tư khác như vàng, bất động sản,...



Các công ty chứng khoán làm ăn ra sao trong quý I/2025?

Dữ liệu thống kê lợi nhuận trước thuế 22 công ty chứng khoán trong quý I/2025 của PV Dân Việt cho thấy, có 9 doanh nghiệp tăng trưởng và 13 doanh nghiệp giảm lãi.

Trong đó, Chứng khoán VIX , Chứng khoán VPBank (VPBankS) và Chứng khoán Vietcap (VCI) là những doanh nghiệp dẫn đầu về tăng trưởng. Cụ thể, Chứng khoán VIX tăng 131% so với cùng kỳ lên 465 tỷ đồng; VPBankS tăng 93% lên 351 tỷ đồng và VCI tăng 56% lên 355 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, HD Securities, Chứng khoán BIDV (BSI) và VNDirect là những công ty có tỷ lệ giảm lãi sâu nhất thị trường so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể: HD Securities giảm 44% còn 98 tỷ đồng; Chứng khoán BIDV giảm 42% còn 100 tỷ đồng và VNDirect giảm 38% còn 478 tỷ đồng.

Tại giải trình, VNDirect cho biết, kết quả này đến từ áp lực kép từ sụt giảm doanh thu môi giới và chi phí tự doanh tăng đáng kể. Trong đó, tổng doanh thu hoạt động trong kỳ ghi nhận giảm 127 tỷ đồng, chủ yếu đến từ sự sụt giảm 41% của mảng môi giới và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Dữ liệu cho thấy, thị phần môi giới của VNDirect có cải thiện so với quý trước, tuy nhiên vẫn chưa thoát xu hướng giảm từ quý III/2023 đến nay.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động lại tăng gần 50%, lên 451 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí liên quan đến hoạt động tự doanh phình to, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Ngược lại, chi phí môi giới giảm 30%, về 100 tỷ đồng, phù hợp với đà đi xuống của mảng môi giới trong quý đầu năm.

Xét về lợi nhuận, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) dẫn đầu nhóm công ty chứng khoán Dân Việt thống kê khi báo lãi trước thuế 1.310 tỷ đồng, tăng 13% nhờ doanh thu hoạt động tăng 334 tỷ tương ứng tăng 20%, chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ, và hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán. Trong khi đó, chi phí hoạt động giảm 24 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý I, TCBS tiếp tục giữ vững vị thế top đầu trên thị trường với thị phần môi giới cổ phiếu đạt 7,49% trên sàn HoSE (xếp thứ 3) và 8,24% trên sàn HNX (xếp thứ 2).

Theo sau là SSI (mẹ) và VPS với lợi nhuận lần lượt đạt 1.017 tỷ đồng và 918 tỷ đồng, tăng 13% và 46% so với cùng kỳ năm trước. Đối với SSI, đà tăng trưởng đến từ lãi FVTPL tăng 16% hay lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 41%. Lợi nhuận sau thuế đạt 819 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và cao nhất trong 3 quý trở lại.

Trong khi đó, VPS với lợi nhuận sau thuế quý I đạt 735 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận cao thứ hai lịch sử hoạt động, chỉ thấp hơn quý IV/2024 liền trước (837 tỷ đồng).

VPS cho biết kết quả này đến từ doanh thu tăng 9% trong khi tổng chi phí giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu VPS tăng đến từ mảng tự doanh và cho vay. Ở nghiệp vụ môi giới, doanh thu và chi phí giảm lần lượt 40% và 30% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lãi quý I của Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đạt 283 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2024. Trong quý đầu năm, mảng môi giới chứng khoán ghi nhận doanh thu đạt 164 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Về hoạt động cho vay ký quỹ có doanh thu đạt 523 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2024 do mức nền thấp về margin của đầu năm ngoái.

Về hoạt động tự doanh, doanh thu quý I đạt 111 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2024.

HSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I ở mức 283 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2024. Với kết quả này, HSC là công ty chứng khoán duy nhất trong Top 5 thị phần môi giới trên sàn HoSE báo lãi giảm trong quý đầu năm.

TS. Trần Thăng Long dự báo, năm nay sẽ là một năm khả quan cho các nhà đầu tư chứng khoán và mức dự báo BSC đưa ra cho kịch bản cơ sở là khoảng 1.425 điểm, tương đương với mức P/E thị trường xấp xỉ khoảng 14 - 14,5 lần, đồng thời tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trên sàn niêm yết dự kiến khoảng 16% - 18%.



Kịch bản này dựa trên cơ sở đánh giá về những yếu tố về vĩ mô khả quan của Việt Nam. Mức độ tăng trưởng của Việt Nam cũng đang tiến tới từ mức 7,5 - 8% tăng trưởng GDP cho năm 2025. Đồng thời thời với đó, chúng ta cũng kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng, có thể sẽ vào khoảng tháng 9 năm nay bởi FTSE.



Theo chuyên gia Đinh Quang Hinh, Chứng khoán VNDirect, việc chỉ số lùi sát vùng hỗ trợ 1.200 điểm rồi bật trở lại trong hai phiên cuối tuần qua là một tín hiệu kỹ thuật tích cực, cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn đang hoạt động hiệu quả.



“Thị trường đang dần hình thành vùng cân bằng cung cầu tại 1.200-1.250 điểm sau giai đoạn biến động giá mạnh thời gian qua”, ông Hinh đánh giá