Nhóm thanh niên ở Vĩnh Phúc lái xe máy đánh võng, gây rối trên cầu Nhật Tân

Ngày 30/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đang tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh niên điều khiển xe vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên cầu Nhật Tân.

Theo đó, ngày 29/3/2025, mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô di chuyển trên lạng lách, đánh võng trên cầu Nhật Tân, có dấu hiệu vi phạm, gây mất an toàn giao thông.

Công an TP.Hà Nội nhanh chóng xác định, xử lý nhóm thanh niên ở Vĩnh Phúc lái xe lạng lách, đánh võng trên cầu Nhật Tân. Ảnh: CAHN

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông nhanh chóng vào cuộc, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Sáng 30/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đã xác định được phương tiện và nhóm người điều khiển xe liên quan đến đoạn video clip nêu trên, mời đến cơ quan công an làm việc.

Danh tính những người liên quan được làm rõ gồm: N.K.Đ, sinh năm 2007, người điều khiển xe mô tô BKS 88AC-041xx; Đ.Q.T, sinh năm 2008, người điều khiển xe mô tô BKS 88AC-020.xx; T.V.P, sinh năm 2008, điều khiển xe mô tô BKS 88AC-001xx. Cả ba đều đăng kí thường trú tại TP Vĩnh Yên, tình Vĩnh Phúc.

Tại cơ quan công an, bước đầu những người liên quan khai nhận hành vi điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên cầu Nhật Tân vào trưa ngày 29/3.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục xác minh, làm rõ phương tiện cùng các đối tượng liên quan khác, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.