Những công nhân, lao động nào được khám bệnh miễn phí?

Ưu tiên khám bệnh miễn phí cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn

Mới đây (29/11), Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tổ chức này và Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) sẽ tổ chức khám bệnh miễn phí cho 15.000 công nhân, người lao động tại 7 tỉnh, thành phố.

Trước đó, ngày 28/11, tại Bắc Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên tại Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung), hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Cụ thể từ ngày 28 đến ngày 2/12, 2.000 đoàn viên ở 6 doanh nghiệp ở Bắc Ninh sẽ được khám - tư vấn sức khỏe. Gói khám trị giá 1,9 triệu đồng/người gồm xét nghiệm tầm soát ung thư máu, sàng lọc Thalassemia, siêu âm tuyến giáp - khớp gối - ổ bụng và khám nội tổng quát. Toàn bộ chi phí do Công ty CP Conway và Phòng khám đa khoa Medlab tài trợ.

Đoàn viên, lao động được khám bệnh miễn phí và tuyên truyền phòng chống tội phạm ngay tại nhà máy. Ảnh:Q.Chiến

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Nam - Trưởng Phòng Công tác dân vận, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), tỉnh Bắc Ninh là nơi tập trung hàng chục vạn công nhân đang ngày đêm làm việc, đóng góp lớn cho sự phát triển của tỉnh và cả nước.

Việc tổ chức khám bệnh miễn phí kết hợp tuyên truyền phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 vì thế mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lực lượng công an và tổ chức công đoàn đối với đời sống công nhân.

Theo thượng tá Nam, lực lượng công an luôn coi việc chăm lo đời sống và sức khỏe của công nhân là một nhiệm vụ nhân văn, giàu ý nghĩa chính trị - xã hội.

Thời gian qua, ngành công an đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng, các tổ chức công đoàn để triển khai nhiều mô hình như "Doanh nghiệp an toàn - Công nhân hạnh phúc" hay các tổ tự quản an ninh trật tự trong khu công nghiệp.

Đặc biệt, chương trình khám bệnh miễn phí là hoạt động tiếp nối của tinh thần vì nhân dân phục vụ, nhằm chăm lo sức khỏe, nâng cao kiến thức y tế và pháp luật cho công nhân, người lao động.

Dự kiến chương trình sẽ được thực hiện từ giờ tới hết quý I/2026 tại 7 tỉnh thành phố. Trong đó TP.HCM có số lượng công nhân lao động được thăm khám nhiều nhất với 4.000 người, tiếp đó là TP Hải Phòng 2.000 người, Bắc Ninh 2.000 người, Thanh Hóa 2.000 người, Đồng Nai 2.000 người, Nghệ An 2.000 người và Lâm Đồng 1.000 người.

Đại diện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Đỗ Hồng Vân - Phó trưởng ban quan hệ lao động, cho biết Công đoàn luôn xác định việc chăm lo sức khỏe cho đoàn viên lao động là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Những năm qua, mô hình "Sức khỏe của bạn" với sự đồng hành của ngành y tế được triển khai hiệu quả với hàng trăm cuộc khám, tư vấn miễn phí mỗi năm, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng chục ngàn công nhân.

"Chương trình khám bệnh miễn phí này là hoạt động cụ thể hóa chủ trương đó và nằm trong chuỗi hoạt động phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an theo Quy chế phối hợp giữa hai ngành", bà Vân nói.

Đặc biệt, bà Vân đánh giá việc lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm vào chương trình khám bệnh không chỉ chăm lo sức khỏe thể chất mà còn tăng cường "sức khỏe an ninh", góp phần xây dựng môi trường lao động văn minh, ổn định.

Bà Đỗ Hồng Vân nhấn mạnh: "Tôi mong các anh chị tận dụng tốt cơ hội khám sức khỏe định kỳ, nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và doanh nghiệp, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc để xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh".

Cũng theo bà Vân, lao động nữ và những lao động có hoàn cảnh khó khăn là nhóm đối tượng lao động được ưu tiên, lựa chọn để khám bệnh miễn phí.